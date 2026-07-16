Đừng nghĩ măng cụt càng ăn nhiều càng tốt: Chuyên gia chỉ ra 3 nhóm người cần lưu ý

| Bệnh thường gặp
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Măng cụt là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thanh, giàu vitamin C, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, măng cụt cũng không phải thực phẩm có thể ăn tùy ý. Một số nhóm đối tượng cần đặc biệt lưu ý về lượng sử dụng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, măng cụt là loại trái cây có giá trị dinh dưỡng, phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều loại trái cây khác, việc ăn quá nhiều không đồng nghĩa với việc mang lại nhiều lợi ích hơn cho cơ thể. Điều quan trọng là sử dụng đúng lượng, đúng đối tượng và kết hợp trong chế độ ăn cân đối.

Măng cụt có tốt nhưng không phải ai cũng nên ăn nhiều: Giảng viên Đại học Y Hà Nội chỉ rõ 3 nhóm cần lưu ý - Ảnh 1.

Măng cụt là loại trái cây giàu vitamin C, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa, nhưng cần ăn với lượng phù hợp.

Những ai không nên ăn măng cụt?

Người đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường cần kiểm soát khẩu phần

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, măng cụt vẫn chứa đường tự nhiên nên người mắc đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường không nên ăn quá nhiều trong một lần.

BS Bình cho biết, người bệnh không cần kiêng hoàn toàn măng cụt, nhưng cần ăn với khẩu phần vừa phải, đồng thời tính lượng carbohydrate từ loại quả này vào tổng khẩu phần trong ngày.

Bên cạnh đó, người mắc đái tháo đường không nên sử dụng nước ép măng cụt thay cho ăn quả nguyên vì nước ép thường làm giảm lượng chất xơ, đồng thời có thể khiến cơ thể hấp thu đường nhanh hơn. Việc theo dõi đường huyết thường xuyên cũng rất cần thiết để điều chỉnh khẩu phần phù hợp với từng cá nhân.

Người đang giảm cân không nên ăn quá nhiều măng cụt

Nhiều người cho rằng trái cây là thực phẩm "ăn bao nhiêu cũng được" khi giảm cân. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, quan niệm này chưa chính xác.

Măng cụt vẫn cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nếu ăn quá nhiều mà không giảm lượng năng lượng từ các thực phẩm khác, tổng lượng calo nạp vào vẫn có thể vượt quá nhu cầu hằng ngày, từ đó làm chậm quá trình giảm cân.

Vì vậy, người đang kiểm soát cân nặng nên xem măng cụt là một phần trong khẩu phần trái cây hằng ngày, thay vì ăn thêm ngoài các bữa chính.

Người dễ rối loạn tiêu hóa nên ăn điều độ

Măng cụt có tốt nhưng không phải ai cũng nên ăn nhiều: Giảng viên Đại học Y Hà Nội chỉ rõ 3 nhóm cần lưu ý - Ảnh 2.

Ăn quá nhiều măng cụt trong một lần có thể gây đầy bụng, khó tiêu hoặc táo bón ở một số người.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, một số người có hệ tiêu hóa nhạy cảm cũng cần lưu ý khi ăn măng cụt. Việc ăn quá nhiều măng cụt trong một lần có thể gây đầy bụng, khó tiêu hoặc táo bón ở một số người, đặc biệt khi cơ thể không được bổ sung đủ nước. Để hạn chế tình trạng này, chuyên gia khuyến cáo nên ăn măng cụt với lượng vừa phải, đồng thời duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa.

Măng cụt có chữa được ung thư như nhiều lời đồn?

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện không ít thông tin cho rằng măng cụt hoặc các sản phẩm từ vỏ măng cụt có thể giúp phòng ngừa, thậm chí điều trị ung thư.

Tuy nhiên, Bs Bình lưu ý, đến nay chưa có bằng chứng lâm sàng đủ mạnh cho thấy ăn măng cụt hoặc sử dụng các sản phẩm từ vỏ măng cụt có thể phòng ngừa hoặc điều trị ung thư ở người.

Chuyên gia cho biết, các nghiên cứu về hoạt chất xanthone trong măng cụt chủ yếu mới được thực hiện trong phòng thí nghiệm hoặc trên động vật. Những kết quả này chưa đủ cơ sở để khẳng định hiệu quả điều trị trên người và không thể sử dụng để thay thế các phương pháp điều trị y khoa.

Điều quan trọng là ăn đúng lượng, đúng cách

Theo BS Bình, măng cụt là loại trái cây tốt cho sức khỏe khi được sử dụng hợp lý trong một chế độ ăn đa dạng và cân bằng.

Chuyên gia nhấn mạnh, điều quan trọng không phải là ăn thật nhiều mà là ăn đúng lượng, đúng đối tượng và kết hợp với lối sống lành mạnh. Người dân cũng không nên tin vào những quảng cáo hoặc thông tin chưa được kiểm chứng về tác dụng chữa bệnh của măng cụt, đặc biệt là các thông tin liên quan đến phòng ngừa hoặc điều trị ung thư.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, một chế độ dinh dưỡng khoa học, đa dạng thực phẩm và cân đối năng lượng vẫn là nền tảng quan trọng giúp duy trì sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật lâu dài.

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