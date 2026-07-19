Người đàn ông 75 tuổi phát hiện ung thư thực quản giai đoạn sớm từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Nuốt nghẹn kéo dài, phát hiện ung thư thực quản giai đoạn sớm

Khoảng 6 tháng trước khi phát hiện ung thư thực quản, ông Quang, 75 tuổi, bắt đầu xuất hiện cảm giác nuốt nghẹn. Ban đầu triệu chứng chỉ xảy ra thoáng qua, không thường xuyên nên ông không quá lo lắng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng nuốt nghẹn xuất hiện nhiều hơn, ăn uống khó chịu, kèm ợ hơi và rối loạn tiêu hóa kéo dài. Lo ngại sức khỏe có vấn đề, ông đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 thăm khám.

Kết quả nội soi không đau thực quản - dạ dày - tá tràng phát hiện một tổn thương ở thực quản kích thước khoảng 15 mm với bờ không rõ, nghi ngờ ác tính. Bác sĩ chỉ định sinh thiết để xác định bản chất tổn thương.

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy ông mắc tân sản trong biểu mô vảy độ cao của thực quản, hay còn gọi là ung thư biểu mô vảy thực quản giai đoạn rất sớm. Lúc này, các tế bào bất thường mới khu trú ở lớp niêm mạc nông của thành thực quản và chưa xâm lấn sâu.

Người bệnh sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Các bác sĩ thực hiện bóc tách tế bào ung thư dưới niêm mạc qua nội soi. Ảnh: BVCC

May mắn phát hiện bệnh trước khi ung thư xâm lấn

TS.BS Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa cho biết, ung thư thực quản là bệnh lý có khả năng tiến triển nhanh nếu không được phát hiện từ sớm.

Khi tế bào ung thư xâm lấn xuống lớp dưới niêm mạc và lớp cơ của thực quản, nguy cơ di căn theo đường máu hoặc hệ bạch huyết đến gan, phổi, xương và nhiều cơ quan khác sẽ tăng lên đáng kể.

Ở giai đoạn muộn, người bệnh thường xuất hiện các triệu chứng như nuốt nghẹn tăng dần, đau sau xương ức, nôn trớ, ho sặc, sụt cân nhanh và suy kiệt cơ thể. Việc điều trị khi đó trở nên phức tạp hơn, thường phải kết hợp phẫu thuật, hóa trị và xạ trị, đồng thời tiên lượng sống giảm đáng kể.

"May mắn là người bệnh được phát hiện ở giai đoạn rất sớm nên có thể điều trị bằng phương pháp ít xâm lấn, tỷ lệ khỏi bệnh cao và vẫn bảo tồn được thực quản", bác sĩ Hùng cho biết.

Cắt bỏ khối ung thư qua đường miệng, không cần mổ mở

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ chỉ định thực hiện kỹ thuật U-ESTD (Underwater Endoscopic Submucosal Tunnel Dissection) - phương pháp bóc tách dưới niêm mạc tạo đường hầm qua nội soi.

Đây là kỹ thuật nội soi can thiệp chuyên sâu giúp loại bỏ toàn bộ tổn thương ung thư mà không cần phẫu thuật mở.

Toàn bộ thủ thuật được thực hiện qua đường miệng. Sau khi xác định chính xác ranh giới tổn thương, bác sĩ tiến hành đánh dấu vùng cần can thiệp và tiêm dung dịch chuyên dụng vào lớp dưới niêm mạc để nâng tổn thương lên, giảm nguy cơ thủng thực quản trong quá trình bóc tách.

Tiếp đó, ê-kíp tạo đường hầm dưới niêm mạc và sử dụng các dụng cụ nội soi chuyên biệt để cắt tách gần toàn bộ chu vi vùng tổn thương. Khối u được lấy nguyên vẹn thành một mảnh duy nhất nhằm bảo đảm tính triệt căn và phục vụ đánh giá giải phẫu bệnh chính xác.

Sau thủ thuật, bác sĩ kiểm tra kỹ vị trí can thiệp, không ghi nhận chảy máu hay biến chứng.

Ảnh minh họa.

Ung thư thực quản thường âm thầm ở giai đoạn đầu

Người bệnh hồi phục tốt sau can thiệp, có thể đi lại, ăn thức ăn lỏng và xuất viện sau một ngày.

Kết quả giải phẫu bệnh cuối cùng xác định tổn thương là nghịch sản biểu mô vảy độ cao - ung thư thực quản giai đoạn sớm, diện cắt an toàn. Nhờ vậy, ông Quang không cần điều trị bổ sung bằng hóa trị hay xạ trị, chỉ cần dùng thuốc và tái khám định kỳ.

Theo TS.BS Đỗ Minh Hùng, ung thư thực quản là một trong những bệnh ung thư đường tiêu hóa có tỷ lệ tử vong cao do phần lớn được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn.

Trong khi đó, nếu được phát hiện từ giai đoạn sớm, người bệnh có thể điều trị bằng các kỹ thuật nội soi xâm lấn tối thiểu như ESD hoặc U-ESTD, giúp bảo tồn cấu trúc giải phẫu, duy trì khả năng ăn uống tự nhiên và nâng cao chất lượng sống.

Tuy nhiên, bệnh ở giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm, ít có triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt những người hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, có bệnh lý thực quản hoặc tiền sử gia đình mắc ung thư đường tiêu hóa, nên chủ động tầm soát định kỳ.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như nuốt nghẹn, nuốt đau, nóng rát sau xương ức, ăn nhanh no, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc rối loạn tiêu hóa kéo dài, người bệnh cần đi khám chuyên khoa tiêu hóa càng sớm càng tốt để được phát hiện và điều trị kịp thời.