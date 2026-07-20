Người đàn ông có huyết tương trắng đục như sữa, mỡ máu tăng 9 lần vì 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

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Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
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GĐXH - Đi khám vì thường xuyên mệt mỏi, hụt hơi. Kết quả xét nghiệm cho thấy triglycerid tăng gần 9 lần giới hạn bình thường, khiến huyết tương trắng đục như sữa và đối mặt nguy cơ viêm tụy cấp, bệnh tim mạch, đột quỵ.

Huyết tương trắng đục như sữa do mỡ máu tăng gần 9 lần

Anh Tùng thừa cân từ nhỏ. Trong khoảng 15 năm, cân nặng của anh tăng thêm gần 30 kg, lên 100,1 kg. Cơ thể ngày càng nặng nề khiến anh thường xuyên mệt mỏi, nhanh hụt hơi ngay cả khi thực hiện các hoạt động thường ngày nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội thăm khám.

Qua kiểm tra, anh có chỉ số khối cơ thể (BMI) 33,84 kg/m², thuộc ngưỡng béo phì độ II theo tiêu chuẩn dành cho người châu Á. Kết quả phân tích thành phần cơ thể bằng máy InBody ghi nhận tỷ lệ mỡ cơ thể lên tới 31,3%, vượt xa mức khuyến nghị đối với nam giới trưởng thành.

TS.BS Lê Bá Ngọc, Trưởng khoa Nội Tổng hợp, cho biết tình trạng béo phì kéo dài cùng lượng mỡ tích tụ quá mức đã dẫn đến hàng loạt rối loạn chuyển hóa ở người bệnh.

Xét nghiệm cho thấy nồng độ triglycerid đạt 15,1 mmol/L, cao gần 9 lần giới hạn bình thường (dưới 1,7 mmol/L). Lượng triglycerid quá cao khiến huyết tương chuyển sang màu trắng đục như sữa do chứa nhiều lipoprotein giàu triglycerid.

Đáng chú ý, mức triglycerid trên 11,3 mmol/L có liên quan đến nguy cơ viêm tụy cấp. Bên cạnh đó, cholesterol toàn phần của người bệnh cũng tăng khoảng gấp đôi giới hạn tham chiếu. Đây là tình trạng rối loạn lipid máu nặng, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ nếu không được kiểm soát kịp thời.

Người đàn ông có huyết tương trắng đục như sữa, mỡ máu tăng 9 lần vì 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Béo phì kéo theo hàng loạt rối loạn chuyển hóa

Không chỉ mỡ máu tăng cao, anh Tùng còn có nồng độ acid uric máu đạt 514 µmol/L, vượt ngưỡng bình thường, làm tăng nguy cơ mắc bệnh gout và sỏi tiết niệu.

Kết quả xét nghiệm cũng ghi nhận chỉ số GGT tăng lên 110 U/L, gợi ý bất thường gan – đường mật. Siêu âm ổ bụng phát hiện người bệnh bị gan nhiễm mỡ độ II, kèm sỏi thận trái và nhiều nang thận ở cả hai bên.

Theo TS Trần Quyền An, chuyên gia dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, với trường hợp béo phì đi kèm nhiều rối loạn chuyển hóa như anh Tùng, mục tiêu điều trị không chỉ là giảm cân mà còn phải nhanh chóng kiểm soát triglycerid và các chỉ số chuyển hóa bất thường nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng.

Người bệnh được xây dựng phác đồ điều trị đa chuyên khoa, gồm thuốc tiêm điều trị béo phì, thuốc điều trị rối loạn mỡ máu, hỗ trợ điều trị bệnh gan, kết hợp chế độ dinh dưỡng và vận động được cá thể hóa.

TS An cho biết ở những người béo phì có nhiều bệnh lý chuyển hóa đi kèm, việc sử dụng thuốc cần được theo dõi chặt chẽ. Bác sĩ phải cân nhắc nguy cơ tương tác thuốc, điều chỉnh liều phù hợp với chức năng gan, thận và tình trạng cụ thể của từng người bệnh để vừa đạt hiệu quả điều trị vừa hạn chế tác dụng không mong muốn.

Mỡ máu cải thiện, giảm gần 10 kg sau hơn 1 tháng điều trị

Sau hơn một tháng điều trị, anh Tùng giảm được 9,9 kg, từ 100,1 kg xuống còn 90,2 kg. Tỷ lệ mỡ cơ thể giảm từ 31,3% xuống 28,5%, đồng thời chỉ số mỡ nội tạng cũng cải thiện rõ rệt.

Các chỉ số chuyển hóa chuyển biến tích cực. Nồng độ triglycerid giảm hơn 80% so với ban đầu, xuống dưới ngưỡng tăng triglycerid nặng có nguy cơ cao gây viêm tụy cấp. Cholesterol toàn phần trở về mức bình thường. Chỉ số GGT cũng giảm từ 110 U/L xuống còn 31 U/L, cho thấy tình trạng bất thường men gan đã được cải thiện đáng kể.

Theo các bác sĩ, giảm cân ở người béo phì không chỉ giúp cải thiện vóc dáng và khả năng vận động mà còn góp phần cải thiện tình trạng tăng mỡ máu, gan nhiễm mỡ, tăng acid uric, từ đó giảm nguy cơ viêm tụy cấp, đái tháo đường type 2, bệnh tim mạch và các biến chứng liên quan đến rối loạn chuyển hóa.

Tuy nhiên, béo phì là bệnh mạn tính có nguy cơ tái phát cao. Vì vậy, người bệnh cần duy trì điều trị lâu dài dưới sự theo dõi của bác sĩ, kết hợp dinh dưỡng hợp lý, vận động thường xuyên, thay đổi lối sống và sử dụng thuốc khi cần thiết để đạt hiệu quả bền vững và hạn chế tăng cân trở lại.

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