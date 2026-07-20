Nhan sắc gây sốt của dàn yêu nhền nhện 'Tây du ký' 1986 sau 40 năm

Dàn diễn viên 7 yêu nhền nhện hội ngộ sau 40 năm

Bộ phim "Tây du ký" phiên bản 1986 được quay trong tình trạng nguồn vốn thiếu thốn, kỹ xảo đơn sơ nhưng lại trở thành kinh điển trong lòng khán giả. Lý do không chỉ nhờ nội dung hay mà còn có sự hóa thân xuất thần của các diễn viên.

Tuy các nhân vật yêu nhền nhện chỉ xuất hiện trong một tập phim của "Tây du ký" 1986, nhưng sau gần 40 năm vẫn được đông đảo khán giả nhớ đến.

7 yêu nhền nhện trong phim "Tây du ký" 1986. (Ảnh: Chụp màn hình)

Cuộc hội ngộ dàn diễn viên yêu nhền nhện được khởi xướng bởi nhà thiết kế trang sức trẻ Long Tử Gia. Mẹ của anh là bà Diêu Gia, người từng đảm nhận vai nhện tinh đỏ trong phim. Biết mẹ luôn nhớ về quãng thời gian tham gia đoàn làm phim và mong muốn gặp lại các đồng nghiệp cũ, Long Tử Gia đã âm thầm liên hệ với những diễn viên năm xưa để tạo nên buổi đoàn tụ bất ngờ.

Sau nhiều lần hẹn hò, bốn diễn viên gồm: Diêu Gia, Dương Túc, A Chi Thi Mã và Lưu Lâm đã có dịp gặp lại nhau tại Hàng Châu. Ba thành viên còn lại của nhóm vì nhiều lý do cá nhân không thể góp mặt trong cuộc hội ngộ lần này.

Bốn diễn viên trong buổi gặp mặt. (Ảnh: Chụp màn hình)

Để buổi gặp thêm ý nghĩa, Long Tử Gia còn chuẩn bị lại những bộ trang phục được sử dụng trong quá trình quay phim gần bốn thập kỷ trước. Khi khoác lên mình tạo hình quen thuộc và nhìn thấy những người bạn cũ, các nữ diễn viên không giấu được sự xúc động, ôm nhau bật khóc.

Dù đều đã bước sang tuổi trung niên, các nữ diễn viên vẫn giữ được thần thái tươi tắn, nhăn sắc đáng ngưỡng mộ. Họ cùng tái hiện tạo hình yêu nhền nhện từng gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ trước ngoại hình trẻ trung của dàn diễn viên sau gần 40 năm.

Long Tử Gia (đứng giữa) tổ chức buổi gặp cho mẹ Diêu Gia và các đồng nghiệp. (Ảnh: Chụp màn hình)

Cuộc sống của dàn diễn viên nhền nhện hiện tại ra sao?

Trong dàn yêu tinh nhện xinh đẹp, nổi tiếng năm nào gồm: Diêu Gia, Lưu Thanh, Lã Hải Ngọc, A Chi Thi Mã, Đỗ Hướng Huệ, Dương Túc, Lưu Lâm, chỉ có Diêu Gia có sự nghiệp thành công, những người khác rất ít khi lộ diện trước truyền thông.

Sau thành công của "Tây du ký" 1986, Lã Hải Ngọc ghi danh vào một trường diễn xuất tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, gia đình cô chỉ muốn con gái có một nghề nghiệp công chức ổn định và không đi xa nhà. Vì vậy, Lã Hải Ngọc trở thành diễn viên dạy múa tại Nhà hát kịch Thành Đô.



Diêu Gia đóng vai chị cả trong dàn yêu tinh nhện. Sau khi tham gia "Tây du ký", Diêu Gia đóng một số bộ phim truyền hình khác nhưng không thành công. Cô dần chuyển về làm công tác hậu trường. Hiện tại, cô là giám đốc một công ty tại Thượng Hải.

Diêu Gia có sự nghiệp thành công nhất sau khi hóa thân thành yêu tinh nhện.

Dương Túc sinh năm 1969, trong "Tây du ký", cô vào vai yêu tinh nhện hồng và vai diễn thần sấm sét. Sau đó, người đẹp tham gia một số phim và đạt được những thành công nhất định. Đến năm 1993, Dương Túc đột ngột tuyên bố từ bỏ sự nghiệp.

Một số diễn viên khác trong nhóm cũng được yêu thích như Lưu Thanh, Lưu Lâm nhưng sau bộ phim đã biến mất khỏi làng giải trí.

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