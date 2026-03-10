Mới nhất
Tai nạn giao thông ở hầm Đèo Bụt, 2 người bị thương mắc kẹt trong cabin

Thứ ba, 14:43 10/03/2026 | Thời sự
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
GĐXH - Vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô tại hầm Đèo Bụt trên cao tốc Vũng Áng - Bùng đoạn xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) khiến 2 người bị thương, các phương tiện hư hỏng nặng, tuyến đường này bị ùn tắc.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h40 ngày 10/3, tại hầm Đèo Bụt theo hướng Nam - Bắc. Ba phương tiện liên quan vụ tai nạn giao thông gồm: ôtô con mang BKS 38A-685.xx, xe tải mang BKS 51E-157.xx và xe đầu kéo mang BKS 50H-128.xx kéo rơ-moóc 50RM-123.xx.

Tai nạn giao thông ở hầm Đèo Bụt, 2 người bị thương mắc kẹt trong cabin - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng huy động phương tiện đến hiện trường để cẩu kéo phương tiện bị nạn.

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, 3 phương tiện hư hỏng nặng. Trong đó, ô tô con và xe tải biến dạng phần đầu, xe đầu kéo hỏng nhẹ phần đuôi. Sự việc khiến 2 làn di chuyển trong hầm Đèo Bụt bị ách tắc.

Nhận tin báo lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, giải cứu thành công 2 người bị thương mắc kẹt trong cabin, đưa đi cấp cứu.

Tai nạn giao thông ở hầm Đèo Bụt, 2 người bị thương mắc kẹt trong cabin - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng triển khai biện pháp cứu hộ sau tai nạn.

Đến hơn 11h cùng ngày, giao thông trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Hàm Nghi vẫn chưa trở lại được bình thường.

Theo ngành quản lý đường bộ, thời điểm xảy ra tai nạn giao thông tại vị trí hầm Đèo Bụt có mặt đường êm thuận, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ, rõ ràng.

Xác định nguyên nhân vụ tai nạn xe khách khiến nhiều người thương vong ở Lạng SơnXác định nguyên nhân vụ tai nạn xe khách khiến nhiều người thương vong ở Lạng Sơn

GĐXH - Liên quan vụ tai nạn xe khách khiến nhiều người thương vong ở Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn đã có báo cáo nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ việc.

