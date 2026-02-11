Sơn La: Bắt đối tượng gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
GĐXH - Ngày 11/02, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.
Theo Công an tỉnh Sơn La, trước đó, ngày 09/02/2026 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận tin báo từ Công an xã Chiềng Mung về vụ việc, khoảng 04h30 ngày 09/02/2026, tại Km 289+200 Quốc lộ 6 (thuộc bản Nà Hạ 2, xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô tải (chưa xác định đặc điểm tại thời điểm xảy ra vụ việc) và xe ô tô con nhãn hiệu VinFast VF5 đang lưu thông theo hướng Hà Nội – Sơn La do ông T.V.H điều khiển.
Lúc này, trên xe ô tô con có chị Đ.T.V (SN 2002) và cháu P.T.D (SN 2025, cùng trú tại phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La). Sau va chạm, xe ô tô con bị văng xuống suối, ngập nước, hư hỏng nặng; ông H, bà V và cháu D bị thương. Xe ô tô tải đã bỏ chạy khỏi hiện trường ngay sau khi gây tai nạn.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm phương tiện đã gây tai nạn.
Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe tải gây tai nạn đã di chuyển lòng vòng, thay đổi lộ trình nhằm tránh sự phát hiện, sau đó di chuyển về hướng Hà Nội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương, quyết liệt, chỉ sau 18 giờ truy xét, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Hoàng là người điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 29H – 856.30, màu đỏ, gây tai nạn rồi bỏ chạy.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trần Ngọc Hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Đối tượng cho biết, sau khi gây tai nạn Hoàng đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường rồi mang xe đến một Gara ô tô ở Hà Nội để sửa chữa nhằm che giấu dấu vết, trốn tránh trách nhiệm. Kết quả kiểm tra ban đầu xác định Hoàng âm tính với ma túy và nồng độ cồn.
Năm 2023, Hoàng từng bị TAND quận Hoàng Mai cũ xử phạt 36 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và hiện vẫn đang trong thời gian chấp hành án treo.
Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.
Ninh Bình: Xử lý trường hợp xúc phạm uy tín cán bộ CSGT hy sinhPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm uy tín, hình ảnh cán bộ CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Ninh Bình: Làm rõ hành vi giả mạo chủ vườn Bonsai trên mạng xã hội để lừa chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồngPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình, điều tra, làm rõ hành vi giả mạo chủ vườn Bonsai trên mạng xã hội để lừa chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng tiền đặt cọc.
Sau 7 năm bỏ trốn về tội giết người, người đàn ông 37 tuổi ra đầu thúPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Công an phường Phú Diễn, TP Hà Nội vừa vận động đối tượng truy nã Đỗ Đình Vui (SN 1989, trú tại Xuân Đỉnh, Hà Nội) về tội giết người ra đầu thú.
Đà Nẵng: Triệt xóa 2 điểm mua bán thiết bị phục vụ đánh bạc bịpPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công 02 điểm mua bán thiết bị, phương tiện phục vụ hành vi gian lận trong hoạt động tổ chức đánh bạc trên địa bàn thành phố.
Khởi tố 16 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 41 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Qua điều tra, Công an TP Huế khởi tố 16 bị can về hành vi đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc hơn 41 tỷ đồng.
Triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường giả quy mô lớn tại Đà NẵngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện 1 đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sơn nước, bột trét tường Jotun giả quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Ngăn chặn kịp thời hơn 1 tấn thịt lợn dịch tả châu Phi tuồn ra thị trườngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 5 đối tượng về hành vi buôn bán, giết mổ hơn 1,1 tấn thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.
Khu xưởng rộng hàng ngàn m2 bốc cháy ngùn ngụt trong đêm ở Hưng YênPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đêm ngày 9/2, một vụ hỏa hoạn lớn đã bất ngờ bùng phát tại khu nhà xưởng ở xã Việt Yên (tỉnh Hưng Yên), lực lượng chức năng sau đó phải huy động tối đa nguồn lực để dập tắt ngọn lửa đang bùng phát dữ dội.
Buôn bán, sản xuất hàng nghìn sản phẩm rong biển giả, hai vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng lĩnh ánPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Hiền (27 tuổi); cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Thùy Trang (26 tuổi) liên quan đến buôn bán, sản xuất hàng nghìn sản phẩm rong biển giả.
Bắt 3 đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện gây thiệt hại hàng trăm triệu đồngPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Công an phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai) vừa bắt nhóm đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện tại các công trình gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Khởi tố 16 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 41 tỷ đồngPháp luật
GĐXH - Qua điều tra, Công an TP Huế khởi tố 16 bị can về hành vi đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc hơn 41 tỷ đồng.