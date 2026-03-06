Hà Nội: Tài xế gây tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh có nồng độ cồn mức cao

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h45 ngày 6/3, khi chiếc ô tô con mang biển kiểm soát 30A-536.98 do ông N.V.S (SN: 1960; thường trú tại phường Yên Hoà, TP Hà Nội) điều khiển di chuyển theo hướng từ đường Dương Đình Nghệ đi Trần Duy Hưng.

Khi đến khu vực trước tòa nhà B10B Nam Trung Yên (phường Yên Hòa), chiếc xe này bất ngờ va chạm mạnh với một xe taxi đang lưu thông trên đường.

Thay vì dừng lại, chiếc ô tô tiếp tục mất kiểm soát và lao về phía trước với tốc độ cao, tông liên tiếp vào nhiều phương tiện khác đang tham gia giao thông trên tuyến phố. Cú va chạm mạnh khiến các phương tiện bị đẩy văng, mảnh vỡ từ ô tô và xe máy nằm rải rác khắp mặt đường, gây ra cảnh tượng hỗn loạn tại hiện trường.

Khoảnh khắc vụ tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh (phường Yên Hòa, TP Hà Nội).

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng CSGT đã tiến hành đo nồng độ cồn đối với tài xế gây tai nạn. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế vi phạm ở mức 0,264 mg/L khí thở. Tài xế đã được đưa đến bệnh viện để tiếp tục thực hiện các xét nghiệm kiểm tra chất ma túy trong cơ thể.

Vụ tai nạn đã khiến một số người bị thương và được đưa đi cấp cứu tại các cơ sở y tế gần đó. Về thiệt hại tài sản, nhiều ô tô và xe máy bị hư hỏng nặng sau các cú tông liên tiếp.

Lực lượng chức năng đã có mặt ngay sau khi nhận được tin báo để thực hiện các biện pháp phân luồng giao thông, tránh ùn tắc cục bộ, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Hiện tại, nguyên nhân chi tiết dẫn đến vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.