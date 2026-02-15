Cho bạn mượn xe mô tô tự gây tai nạn tử vong, bị khởi tố
Giao xe cho người đã uống rượu bia, không đủ điều kiện điều khiển, sau đó người này tự gây tai nạn tử vong, chủ xe bị khởi tố.
Ngày 15-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Đức Tùng (SN 2005, trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Trước đó, vào ngày 17-12-2025, Nguyễn Đức Tùng giao xe máy biển kiểm soát 22B2-854.78 của mình cho N.T.Q. (SN 2007, cùng trú tại phường Minh Xuân) trong khi Q. đã sử dụng rượu bia, đồng thời là người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông.
Khi đến khu vực cổng trường THPT Ỷ La thuộc tổ dân phố Tân Hà 14, phường Minh Xuân, xe máy do Q. điều khiển đã va chạm quệt vào bờ tường khiến nạn nhân tử vong.
Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 14-2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Tùng về tội "Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 1 điều 264 Bộ luật Hình sự.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
Bắt 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớnPháp luật - 1 giờ trước
Liên quan tới đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn, VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam 17 đối tượng
Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1Pháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Chỉ trong 10 ngày đầu năm 2026 (từ ngày 1/1 - 10/1), hệ thống Camera AI tại Hà Nội đã phát hiện hơn 2.100 trường hợp vi phạm, trong đó có 1442 xe máy và 740 ô tô.
Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 12/2 - 13/2Pháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Dù lưu lượng phương tiện đổ về các cửa ngõ tăng vọt để về quê đón năm mới, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận hàng loạt vi phạm từ nội đô cho đến các tuyến cao tốc cửa ngõ.
Uống 8 lon bia vẫn lái ô tô, nữ tài xế tông Chủ tịch xã tử vong lĩnh 3 năm tùPháp luật - 1 ngày trước
Sau khi gây tai nạn khiến Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng tử vong, nữ tài xế rời khỏi hiện trường, tắt và vứt bỏ điện thoại rồi đến sáng hôm sau mới ra đầu thú.
Vận chuyển trái phép gần 40.000 bao thuốc lá nhập lậuPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu với số lượng lớn bao gồm gần 40.000 bao thuốc lá
Siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy dịp Tết ở HuếPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Để người dân vui xuân đón Tết an toàn, Công an TP Huế triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa cháy nổ, tập trung kiểm tra cơ sở nguy cơ cao, khu dân cư đông người và đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng công nghệ báo cháy từ sớm.
Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".
Lào Cai: Cõng hàng trăm kg pháo lậu qua sông về Việt Nam, thanh niên 20 tuổi bị tóm gọnPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa bắt đối tượng vận chuyển 1,5 tạ pháo qua biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam.
Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản chỉ sau 2 giờ gây ánPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thu về hành vi cướp giật điện thoại iPhone 12 Pro chỉ sau 2 giờ gây án.
Bắc Ninh: Bắt đối tượng đốt máy xúc do mâu thuẫn làm ănPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 12/2, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ đối tượng đốt máy xúc do mâu thuẫn trong việc làm ăn.
Triệt phá đường dây mua bán khí cười, khởi tố 5 đối tượngPháp luật
GĐXH - Ngày 13/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm" và "Vận chuyển hàng cấm".