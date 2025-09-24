Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Tại sao bộ não ong nhỏ bé có thể nắm giữ chìa khóa cho AI thế hệ tiếp theo?

Thứ tư, 18:38 24/09/2025 | Tiêu điểm
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Một khám phá từ bộ não nhỏ bé của loài ong đang hé lộ cách tạo ra trí tuệ nhân tạo thông minh hơn, gọn nhẹ hơn.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Sheffield đã phát hiện rằng loài ong sử dụng chuyển động bay để tăng cường tín hiệu thần kinh, giúp chúng nhận diện các mẫu hình thị giác phức tạp một cách chính xác đáng kinh ngạc. Điều này mở ra hướng đi mới cho trí tuệ nhân tạo (AI) — tập trung vào hiệu quả thay vì sức mạnh tính toán khổng lồ.

Tại sao bộ não ong nhỏ bé có thể nắm giữ chìa khóa cho AI thế hệ tiếp theo? - Ảnh 1.

Ong kết hợp não bộ và cơ thể theo những cách đáng ngạc nhiên - chiến lược tự nhiên này có thể định hình lại thiết kế AI. (Nguồn: Shutterstock)

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng một mô hình kỹ thuật số mô phỏng não ong, cho thấy cách chuyển động trong khi bay giúp định hình thông tin thị giác và tạo ra tín hiệu điện đặc biệt trong não. Nhờ đó, ong có thể nhận diện các đặc điểm quen thuộc trong môi trường một cách nhanh chóng và tiết kiệm năng lượng.

Thay vì dựa vào mạng máy tính lớn, các robot tương lai có thể học cách thu thập thông tin thông qua chuyển động — giống như ong — để xử lý hình ảnh hiệu quả hơn. Đây là bước tiến quan trọng trong việc phát triển AI thông minh nhưng gọn nhẹ.

Giáo sư James Marshall, Giám đốc Trung tâm Trí tuệ Máy móc tại Đại học Sheffield và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã chứng minh một hệ thống nhỏ bé, hiệu quả - mặc dù là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa - có thể thực hiện các phép tính phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta từng nghĩ trước đây.”

Giáo sư Marshall khẳng định tương lai của nghiên cứu: "Việc khai thác những thiết kế trí tuệ tốt nhất của tự nhiên sẽ mở ra cánh cửa cho thế hệ AI tiếp theo, thúc đẩy những tiến bộ trong lĩnh vực robot, xe tự lái và học tập trong thế giới thực."

Tại sao bộ não ong nhỏ bé có thể nắm giữ chìa khóa cho AI thế hệ tiếp theo? - Ảnh 2.

Ong chỉ cần lượng tế bào thần kinh tối thiểu để phân biệt môi trường xung quanh. (Nguồn: Shutterstock)

Mô hình não ong được thử nghiệm với các bài kiểm tra thị giác như phân biệt dấu cộng và dấu nhân. Khi mô phỏng chiến lược quét hình của ong (chỉ tập trung vào nửa dưới), hiệu suất nhận diện tăng rõ rệt. Thậm chí, mô hình còn có thể nhận diện khuôn mặt người với mạng neuron nhân tạo rất nhỏ.

Giáo sư Lars Chittka, Giáo sư Khoa Sinh thái Cảm giác và Hành vi tại Đại học Queen Mary, London, cho biết thêm: "Ở đây, chúng tôi xác định số lượng tế bào thần kinh tối thiểu cần thiết cho các nhiệm vụ phân biệt thị giác khó khăn và nhận thấy rằng con số này nhỏ đến mức đáng kinh ngạc, ngay cả đối với các nhiệm vụ phức tạp như nhận dạng khuôn mặt người. Do đó, não bộ vi mô của côn trùng có khả năng tính toán tiên tiến."

Bằng cách kết hợp những phát hiện từ hành vi, cách thức hoạt động của não côn trùng và những gì các mô hình tính toán thể hiện, nghiên cứu cho thấy việc nghiên cứu não côn trùng nhỏ có thể khám phá ra các quy tắc cơ bản của trí thông minh. Những phát hiện này không chỉ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về nhận thức mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển các công nghệ mới.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Tàu NASA vô tình đem về thứ không thuộc về hệ Mặt Trời

Tàu NASA vô tình đem về thứ không thuộc về hệ Mặt Trời

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một trong những vật thể có khả năng gây nguy hiểm cho Trái Đất vừa hé lộ bí mật mới, thông qua mẫu vật tàu NASA thả xuống năm 2023.

Hình ảnh siêu bão Ragasa càn quét Philippines, Trung Quốc: Khi nào ảnh hưởng tới Việt Nam?

Hình ảnh siêu bão Ragasa càn quét Philippines, Trung Quốc: Khi nào ảnh hưởng tới Việt Nam?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Philippines và Hong Kong (Trung Quốc) đang tăng cường thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ứng phó với siêu bão Ragasa dự kiến đổ bộ vào đầu tuần này.

Một mũi tên thạch anh kỳ lạ có thể đã giết chết một người đàn ông cách đây 12.000 năm

Một mũi tên thạch anh kỳ lạ có thể đã giết chết một người đàn ông cách đây 12.000 năm

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một người đàn ông qua đời cách đây 12.000 năm có một xương sườn "bổ sung" - và nó đã bị gãy khi ông bị bắn bởi một mũi tên kỳ lạ.

Anh: Phát hiện chuột khổng lồ dài hơn nửa mét ở khắp nơi

Anh: Phát hiện chuột khổng lồ dài hơn nửa mét ở khắp nơi

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Nước Anh đang đứng trước nguy cơ bùng phát dịch chuột trên diện rộng khi những “con chuột to bằng mèo con” dài tới hơn 50 cm xuất hiện khắp nơi.

Nữ sinh điểm cao vẫn trượt đại học top đầu: Sai lầm lặp lại hằng năm nhiều thí sinh vẫn mắc phải

Nữ sinh điểm cao vẫn trượt đại học top đầu: Sai lầm lặp lại hằng năm nhiều thí sinh vẫn mắc phải

Tiêu điểm - 3 ngày trước

GĐXH - Câu chuyện của nữ sinh này như một bài học cho các sĩ tử trong quá trình lựa chọn nguyện vọng.

Hộp sọ người bí ẩn treo trên măng đá: Không phải loài chúng ta

Hộp sọ người bí ẩn treo trên măng đá: Không phải loài chúng ta

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Hộp sọ Petralona nổi tiếng, lơ lửng trên một măng đá hang động ở Hy Lạp nhờ xuyên qua một khối măng đá, vừa được xác định là khoảng 300.000 tuổi.

Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 13 tuổi đỗ thạc sĩ trưởng thành vẫn không thể tự lập: Bi kịch đến từ sai lầm phổ biến của cha mẹ

Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 13 tuổi đỗ thạc sĩ trưởng thành vẫn không thể tự lập: Bi kịch đến từ sai lầm phổ biến của cha mẹ

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 13 tuổi đỗ thạc sĩ nhưng khi trưởng thành lại khiến nhiều người tiếc nuối vì không thể giữ vững hào quang.

Phát hiện cá mập màu cam “có một không hai” khiến giới khoa học kinh ngạc

Phát hiện cá mập màu cam “có một không hai” khiến giới khoa học kinh ngạc

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Khám phá bất ngờ này không chỉ gây chú ý trên mạng xã hội mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng thích nghi và tiến hóa của loài cá mập.

Sẽ ra sao nếu Trái Đất có hình khối lập phương?

Sẽ ra sao nếu Trái Đất có hình khối lập phương?

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Nếu hành tinh của chúng ta không phải là một khối cầu hoàn hảo mà là một khối lập phương khổng lồ, mọi định luật vật lý và sinh học sẽ bị đảo lộn.

Loài chim cô đơn nhất thế giới

Loài chim cô đơn nhất thế giới

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Sự tồn tại của chúng là bằng chứng cho thấy, ngay cả trong sự cô độc tột cùng, vẫn luôn có hy vọng.

Xem nhiều

Loài chim cô đơn nhất thế giới

Loài chim cô đơn nhất thế giới

Tiêu điểm

Sự tồn tại của chúng là bằng chứng cho thấy, ngay cả trong sự cô độc tột cùng, vẫn luôn có hy vọng.

Đào đất làm đường, phát hiện chum chứa vàng bạc đầy ắp tận miệng, nhà thầu ôm ‘kho báu’ bỏ trốn

Đào đất làm đường, phát hiện chum chứa vàng bạc đầy ắp tận miệng, nhà thầu ôm ‘kho báu’ bỏ trốn

Tiêu điểm
Anh: Phát hiện chuột khổng lồ dài hơn nửa mét ở khắp nơi

Anh: Phát hiện chuột khổng lồ dài hơn nửa mét ở khắp nơi

Tiêu điểm
Hình ảnh siêu bão Ragasa càn quét Philippines, Trung Quốc: Khi nào ảnh hưởng tới Việt Nam?

Hình ảnh siêu bão Ragasa càn quét Philippines, Trung Quốc: Khi nào ảnh hưởng tới Việt Nam?

Tiêu điểm
Phát hiện thứ trị giá 300 tỷ đồng trong chiếc vali màu đen

Phát hiện thứ trị giá 300 tỷ đồng trong chiếc vali màu đen

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top