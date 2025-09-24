Tại sao bộ não ong nhỏ bé có thể nắm giữ chìa khóa cho AI thế hệ tiếp theo?
Một khám phá từ bộ não nhỏ bé của loài ong đang hé lộ cách tạo ra trí tuệ nhân tạo thông minh hơn, gọn nhẹ hơn.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Sheffield đã phát hiện rằng loài ong sử dụng chuyển động bay để tăng cường tín hiệu thần kinh, giúp chúng nhận diện các mẫu hình thị giác phức tạp một cách chính xác đáng kinh ngạc. Điều này mở ra hướng đi mới cho trí tuệ nhân tạo (AI) — tập trung vào hiệu quả thay vì sức mạnh tính toán khổng lồ.
Nhóm nghiên cứu đã xây dựng một mô hình kỹ thuật số mô phỏng não ong, cho thấy cách chuyển động trong khi bay giúp định hình thông tin thị giác và tạo ra tín hiệu điện đặc biệt trong não. Nhờ đó, ong có thể nhận diện các đặc điểm quen thuộc trong môi trường một cách nhanh chóng và tiết kiệm năng lượng.
Thay vì dựa vào mạng máy tính lớn, các robot tương lai có thể học cách thu thập thông tin thông qua chuyển động — giống như ong — để xử lý hình ảnh hiệu quả hơn. Đây là bước tiến quan trọng trong việc phát triển AI thông minh nhưng gọn nhẹ.
Giáo sư James Marshall, Giám đốc Trung tâm Trí tuệ Máy móc tại Đại học Sheffield và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã chứng minh một hệ thống nhỏ bé, hiệu quả - mặc dù là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa - có thể thực hiện các phép tính phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta từng nghĩ trước đây.”
Giáo sư Marshall khẳng định tương lai của nghiên cứu: "Việc khai thác những thiết kế trí tuệ tốt nhất của tự nhiên sẽ mở ra cánh cửa cho thế hệ AI tiếp theo, thúc đẩy những tiến bộ trong lĩnh vực robot, xe tự lái và học tập trong thế giới thực."
Mô hình não ong được thử nghiệm với các bài kiểm tra thị giác như phân biệt dấu cộng và dấu nhân. Khi mô phỏng chiến lược quét hình của ong (chỉ tập trung vào nửa dưới), hiệu suất nhận diện tăng rõ rệt. Thậm chí, mô hình còn có thể nhận diện khuôn mặt người với mạng neuron nhân tạo rất nhỏ.
Giáo sư Lars Chittka, Giáo sư Khoa Sinh thái Cảm giác và Hành vi tại Đại học Queen Mary, London, cho biết thêm: "Ở đây, chúng tôi xác định số lượng tế bào thần kinh tối thiểu cần thiết cho các nhiệm vụ phân biệt thị giác khó khăn và nhận thấy rằng con số này nhỏ đến mức đáng kinh ngạc, ngay cả đối với các nhiệm vụ phức tạp như nhận dạng khuôn mặt người. Do đó, não bộ vi mô của côn trùng có khả năng tính toán tiên tiến."
Bằng cách kết hợp những phát hiện từ hành vi, cách thức hoạt động của não côn trùng và những gì các mô hình tính toán thể hiện, nghiên cứu cho thấy việc nghiên cứu não côn trùng nhỏ có thể khám phá ra các quy tắc cơ bản của trí thông minh. Những phát hiện này không chỉ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về nhận thức mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển các công nghệ mới.
Tàu NASA vô tình đem về thứ không thuộc về hệ Mặt TrờiTiêu điểm - 1 ngày trước
Một trong những vật thể có khả năng gây nguy hiểm cho Trái Đất vừa hé lộ bí mật mới, thông qua mẫu vật tàu NASA thả xuống năm 2023.
Hình ảnh siêu bão Ragasa càn quét Philippines, Trung Quốc: Khi nào ảnh hưởng tới Việt Nam?Tiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Philippines và Hong Kong (Trung Quốc) đang tăng cường thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ứng phó với siêu bão Ragasa dự kiến đổ bộ vào đầu tuần này.
Một mũi tên thạch anh kỳ lạ có thể đã giết chết một người đàn ông cách đây 12.000 nămTiêu điểm - 1 ngày trước
Một người đàn ông qua đời cách đây 12.000 năm có một xương sườn "bổ sung" - và nó đã bị gãy khi ông bị bắn bởi một mũi tên kỳ lạ.
Anh: Phát hiện chuột khổng lồ dài hơn nửa mét ở khắp nơiTiêu điểm - 2 ngày trước
Nước Anh đang đứng trước nguy cơ bùng phát dịch chuột trên diện rộng khi những “con chuột to bằng mèo con” dài tới hơn 50 cm xuất hiện khắp nơi.
Nữ sinh điểm cao vẫn trượt đại học top đầu: Sai lầm lặp lại hằng năm nhiều thí sinh vẫn mắc phảiTiêu điểm - 3 ngày trước
GĐXH - Câu chuyện của nữ sinh này như một bài học cho các sĩ tử trong quá trình lựa chọn nguyện vọng.
Hộp sọ người bí ẩn treo trên măng đá: Không phải loài chúng taTiêu điểm - 3 ngày trước
Hộp sọ Petralona nổi tiếng, lơ lửng trên một măng đá hang động ở Hy Lạp nhờ xuyên qua một khối măng đá, vừa được xác định là khoảng 300.000 tuổi.
Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 13 tuổi đỗ thạc sĩ trưởng thành vẫn không thể tự lập: Bi kịch đến từ sai lầm phổ biến của cha mẹTiêu điểm - 4 ngày trước
GĐXH - Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 13 tuổi đỗ thạc sĩ nhưng khi trưởng thành lại khiến nhiều người tiếc nuối vì không thể giữ vững hào quang.
Phát hiện cá mập màu cam “có một không hai” khiến giới khoa học kinh ngạcTiêu điểm - 4 ngày trước
Khám phá bất ngờ này không chỉ gây chú ý trên mạng xã hội mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng thích nghi và tiến hóa của loài cá mập.
Sẽ ra sao nếu Trái Đất có hình khối lập phương?Tiêu điểm - 5 ngày trước
Nếu hành tinh của chúng ta không phải là một khối cầu hoàn hảo mà là một khối lập phương khổng lồ, mọi định luật vật lý và sinh học sẽ bị đảo lộn.
Loài chim cô đơn nhất thế giớiTiêu điểm - 5 ngày trước
Sự tồn tại của chúng là bằng chứng cho thấy, ngay cả trong sự cô độc tột cùng, vẫn luôn có hy vọng.
Loài chim cô đơn nhất thế giớiTiêu điểm
Sự tồn tại của chúng là bằng chứng cho thấy, ngay cả trong sự cô độc tột cùng, vẫn luôn có hy vọng.