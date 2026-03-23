Tài tử 'La La Land' trở thành nhân chứng sống trong phi vụ bất đắc dĩ mang tính sống còn của nhân loại

Tài tử 'La La Land' gây sốt toàn cầu với 'bom tấn' phim khoa học viễn tưởng GĐXH - Với diễn xuất bứt phá của Ryan Gosling, cùng kinh phí được đầu tư quy mô đã tạo nên công thức tạo nên thành công của "Project hail mary: Thoát khỏi tận thế" (2026)

Chuyển thể từ một trong những cuốn tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 21 - Project Hail Mary bản điện ảnh thừa hưởng và thực thi đúng vai trò của mình. Vẫn kể về một giáo sư vật lý đang dạy học tại một trường trung học. Ryland Grace bất đắc dĩ tham gia thực hiện một nhiệm vụ mà sự hy sinh được xem là nghiễm nhiên. Nhưng nếu anh ấy là người cuối cùng trên tàu thì buộc phải sống và hoàn thành nhiệm vụ, nếu không tất cả mọi người trên trái đất sẽ chết. Vì vậy, đây được đánh giá là tác phẩm khoa học viễn tưởng vị nhân sinh cảm động nhất.

Mặc dù, Grace có rất nhiều thức ăn, thậm chí là đầy đủ. Và con tàu của anh ấy hoạt động rất tốt. Có lẽ, chức năng của chúng được sinh ra để phục vụ cho mục tiêu duy nhất là cứu lấy nhân loại khỏi tận thế. Vậy nên, sau khi bình tĩnh lại chuyến đi này đối với Ryland Grace không phải là câu chuyện "có sống hay không?". Quan trọng hơn, đó là việc tìm ra cách giải quyết vấn đề đang ảnh hưởng đến mặt trời đang mất dần ánh sáng.

Độc thoại nội tâm nhưng không lan man chính là điểm sáng của toàn phim

Một tác phẩm chuyển thể hay là một tác phẩm chuyển được phương thức độc thoại nội tâm sao cho dễ hiểu mà không nói rõ ra ý chí của nhân vật, bởi quy tắc "bất thành văn" của điện ảnh luôn là show, don’t tell. Với Project Hail Mary, bài toán này trở nên đặc biệt khó khi nguyên tác gần như xây dựng trên dòng suy nghĩ liên tục của nhân vật Ryland Grace. Tuy nhiên, bộ phim đã phần nào giải quyết thách thức này bằng cách chuyển hóa nội tâm thành hành động.

Thay vì để nhân vật "giải thích" suy nghĩ của mình, phim để khán giả cảm nhận quá trình suy luận qua chuỗi thử thách và thất bại. Hay những "khúc bẻ lái" ngộp thở và tương tác giàu xúc cảm với Rocky (một sinh vật ngoài hành tinh cùng thực hiện nhiệm vụ trên đường đến Tau Ceti). Mặc dù vẫn còn vấp phải những sai sót về từ ngữ khi thiếu chín chắn trong một nhân vật là giáo sư. Một người đúng ra phải chín chắn nhưng lại lộ vẻ bối rối, nói năng đôi lúc cảm tính, thậm chí "vụng về" trong cách diễn đạt. Nhưng rồi cũng dễ bỏ qua vì có lẽ sự bối rối ấy là cảm xúc tự nhiên nhất để bộc bạch nỗi sợ, sự hoài nghi và quá trình tự vượt qua chính mình trong nhận thức của một cá nhân bình thường bỗng gánh vác trọng trách cao lớn. Nhìn chung, đây vẫn là một nỗ lực đáng quý khi biến một câu chuyện nặng về khoa học, thiên văn học thành trải nghiệm điện ảnh trực quan mà không đánh mất hoàn toàn chiều sâu nội tâm.

Chemistry nhẹ nhàng nhưng có giá trị.

Một trong những điểm đáng chú ý trong Project Hail Mary nằm "chemistry" nhẹ nhàng giữa Ryan Gosling và Sandra Hüller. Một kiểu "lòng trong như đã, mặt ngoài còn e". Nhờ sự tiết chế này mà câu chuyện khoa học viễn tưởng dường như có động lực để đi tới sứ mệnh cuối cùng của nó - sớm hoàn thành để cho họ còn cơ hội kết nối với nhau.

Bên cạnh đó, nhiều nhận xét cho rằng tuyến nhân vật chưa đa dạng. Đừng quên rằng Project Hail Mary chính là một hành trình đơn độc của Ryland Grace trong không gian. Cho nên, phần lớn các nhân vật phụ không có nhiều "đất diễn" để phát triển chiều sâu tâm lý hay tạo ra những xung đột đa tuyến rõ nét. Đạo diễn phần nhiều tập trung vào trải nghiệm cá nhân người xem hơn là mở rộng lan man. Điều này khiến thế giới quan trong phim đôi khi thiếu đi sự đa thanh, nhiều chiều. Nhưng đổi lại, nó giúp câu chuyện giữ được sự tập trung và nhất quán về mặt cảm xúc bằng góc nhìn của nhân vật trung tâm hơn.

Tuyến nhân vật phụ cũng được bàn luận sôi nổi.

Cuối cùng, có thể khẳng định rằng vai diễn Ryland Grace trong Project Hail Mary được "đo ni đóng giày" dành riêng cho Ryan Gosling. Nếu không phải anh thì chẳng là ai khác. Giả sử, một diễn viên kém sức hút hơn đảm nhiệm thì ắt hẳn bộ phim có lẽ sẽ nhanh chóng bộc lộ rõ những hạn chế của mình. Chính sự dí dỏm, duyên dáng cùng khả năng xử lý hài kịch hình thể tinh tế của Gosling đã giữ cho nhịp phim luôn cuốn hút. Góp phần đưa mạch phim phát triển tự nhiên hơn. Từ đó, khiến hành trình vốn có phần quen thuộc trở nên sống động và dễ đồng cảm với nhân vật chính hơn.

Đến đây, Project Hail Mary: Thoát Khỏi Tận Thế bản điện ảnh chính là bước tiến mới cho dòng phim khoa học viễn tưởng trở nên dễ tiếp cận hơn đối với khán giả đại chúng. Từ đó, vận mệnh văn minh nhân loại được đặt vào tay người xem thì sẽ lý thú, hấp dẫn hơn rất nhiều!