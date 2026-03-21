Tài tử 'La La Land' gây sốt toàn cầu với 'bom tấn' phim khoa học viễn tưởng

Mở đầu trong bối cảnh nhân loại đối mặt với sự diệt vong bởi một nguồn năng lượng kỳ bí. Khi ánh sáng của Mặt Trời đang suy yếu với tốc độ không thể giải thích bằng bất kỳ quy luật vật lý nào. Những dữ liệu của các nhà khoa học gần như vô nghĩa. Những sinh vật li ti này dường như có khả năng hấp thụ năng lượng của mặt trời để tồn tại.

Khi số lượng của chúng tăng lên, chúng sẽ bắt đầu "nuốt chửng" mặt trời. Trước mối đe dọa tiềm tàng đối với sự sống trên Trái Đất, một lực lượng nghiên cứu đặc biệt đã tập hợp hơn 200 nhà khoa học hàng đầu đến từ 12 quốc gia, cùng chung mục tiêu là tìm ra nguyên nhân mang ý nghĩa sống còn của nhân loại. Trong đó, có Ryland Grace (do Ryan Gosling thủ vai) một tiến sĩ vật lý đang dạy tại một trường trung học ở Mỹ bất ngờ bị cuốn vào chương trình nghiên cứu tối mật này.

"Project hail mary: Thoát khỏi tận thế" mang dáng vóc của một dự án khoa học viễn tưởng kinh điển nhất.

Đặt trên bàn cân giữa "Project hail mary: Thoát khỏi tận thế" cạnh Interstellar và The Martian, có thể thấy rõ sự khác biệt trong kịch bản. Mỗi bộ phim có cách tổ chức câu chuyện và dẫn dắt người xem đi qua hành trình sinh tồn riêng nhưng đôi khi cũng có chút giao hoà. Nếu "bản giao hưởng giữa vũ trụ" Interstellar trải ra một câu chuyện theo cấu trúc đa tuyến, nơi các dòng thời gian và bối cảnh đan xen để tạo nên cao trào mà bật ra cảm xúc thiêng liêng là tình cha con. Ngược lại, The Martian chọn lối kể tuyến tính, rõ ràng, bám sát từng bước chân sinh tồn của nhân vật chính.

Vận dụng hữu hiệu khoa học thành chuỗi giải pháp logic, dễ theo dõi và giàu tính thực tế. Thì "Project hail mary: Thoát khỏi tận thế" giữ đúng tinh thần kế thừa của thế hệ hậu bối. Những mắt xích flashback để mở những nút thắt trong lòng khán giả. Từng lớp, từng lớp thông tin lộ diện theo chiều tuyến tính. Đồng thời cũng duy trì mạch kể chuyện liên tục làm cho người xem vừa theo dõi hành trình sinh tồn, vừa khám phá dần lý tưởng cá nhân nhân vật Grace. Project Hail Mary vừa giữ được chiều sâu kịch bản và ẩn ý trong cách kể như Interstellar. Không chỉ gây ấn tượng bằng những thước phim với quy mô vũ trụ hoành tráng, Thoát Khỏi Tận Thế còn ghi điểm nhờ câu chuyện đầy cảm xúc về con người. Những câu hỏi mang tính hiện sinh "Ta có cô đơn không?", "Ta dũng cảm cho cái gì?", hay "mình là ai giữa vũ trụ rộng lớn?". Từ đó tạo nên một trải nghiệm cân bằng giữa thế giới duy ý chí và cảm xúc trong tâm trí người xem.

Kịch bản đơn giản nhưng giàu chiều sâu là yếu tố khiến phim gần hơn với đại chúng.

Bộ phim đích thị là một nỗ lực từ một công thức thành công đã có sẵn của Andy Weir - tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng được dùng làm nguồn cảm hứng chuyển thể cho bộ phim. Song, qua bàn tay nhào nặn của biên kịch Drew Goddard trong The Martian, dự án phim này đã khai thác rất đúng trọng tâm về chủ đề con người nhỏ bé giữa vũ trụ. Từ đó, đặt ra một viễn cảnh đáng sợ rằng Mặt Trời đang dần tắt khiến cho một con người bình thường phải lên đường tìm cách cứu lấy sự sống mong manh. Một câu chuyện lớn về không gian và vận mệnh của nhân loại trong quy mô liên sao bao la, rộng lớn.Một câu chuyện thực tế kết hợp với yếu tố phi lý nhưng có logic. Mang theo đó là giá trị nhân văn, xây dựng chemistry lạ giữa con người Trái đất và sinh vật ngoài hành tinh. Tuy không cùng ngôn ngữ chung nhưng họ đều có một đến đến duy nhất, giải cứu Mặt trời - nguồn sống của vạn vật.

Có lẽ, "Project hail mary: Thoát khỏi tận thế" là một trường hợp dễ tiếp cận về nội dung hơn là hơn tác phẩm đi trước. Thay vì chạy trốn hay liều lĩnh đối đầu trực diện trong lần đầu tiên. Nhân vật liên tục phải phân tích dữ kiện, thử nghiệm giả thuyết hết lần này đến lần khác. Rồi cuối cùng tìm ra quy luật ẩn sau các hiện tượng. Chính cách kể chuyện này khiến nhịp phim luôn duy trì trạng thái căng thẳng nhất, buộc khán giả phải tập trung sát sao để theo dõi hành trình và suy luận cùng nhân vật. Nhờ đó, yếu tố khoa học không còn khô khan, khó hiểu mà trở thành động lực tư duy trong vô thức.

Diễn xuất Ryan Gosling là điểm sáng của dự án "Project hail mary: Thoát khỏi tận thế".

Thêm vào đó, điểm mới nằm trong chính sự sắp xếp đối lập về hình ảnh. Vừa ẩn dụ vừa chi tiết hoá. Bắt đầu từ một ngày tươi đẹp trước khi bước lên tàu tiến thẳng đến Tau Ceti đối lập với một ngày đen tối khi con tàu đã đi vào nơi vô định. Từng cặp đối lập giữa sống và chết, hạnh phúc và bất lực, yêu nghề và bỏ cuộc, đi tiếp và sức cùng lực kiệt, thậm chí từ bỏ. Bởi lẽ, cuộc sống thực tế của chúng ta như biểu đồ hình sin, có lên có xuống, có thăng và trầm. Những tình huống đắt lại chính là những tình huống tương tự với đời sống thực. Và, từ trải nghiệm rất "đời" ấy đã khiến cho ngôn ngữ điện ảnh trở thành "gia vị" cho sự thành công.

Về diễn xuất, không thể phủ nhận Ryan Gosling là lựa chọn hoàn hảo cho dự án lần này. Với những khán giả từng quen thuộc với hình tượng phi hành gia Neil Armstrong trong First Man 2018. Sự trở lại của anh trong "Project hail mary: Thoát khỏi tận thế" mang đến một màu sắc hoàn toàn khác. Không còn là vẻ trầm tĩnh, Gosling lần này ghi dấu bằng sự duyên dáng và hài hước trong cách tương tác với nhóm nghiên cứu.

Đằng sau vẻ ngoài có phần hồn nhiên ấy lại là một con người đang né tránh trách nhiệm nặng nề mà chính anh tin rằng mình không đủ khả năng gánh vác. Khi rơi vào những khoảnh khắc đen tối nhất trên tàu vũ trụ, nhân vật không chìm trong mơ hồ, vô định mà chuyển hóa nó thành cuộc đấu tranh nội tâm đầy giằng xé. Chính vì vậy, Gosling thành công tạo nên một hình tượng vừa hóm hỉnh vừa giàu chiều sâu cảm xúc. Từ đó, có thể xem đây là một bước tiến rõ rệt, khẳng định sự đa dạng và khả năng biến hóa ngày càng ấn tượng của nam diễn viên trên màn ảnh rộng.