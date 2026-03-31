Hoa hậu Mai Phương chạm ngõ điện ảnh nhờ một clip 'vừa chính chuyên, vừa quyến rũ'

Hoa hậu Mai Phương ra sao sau thời gian 'ẩn mình'? GĐXH - Hoa hậu Mai Phương chính thức trở lại showbiz với vai trò ca sĩ sau một năm "ẩn mình". Cô chuẩn bị cho album đầu tay với nhiều bất ngờ khiến fan tò mò.

Sau teaser trailer khiến người xem phải tua lại vài lần, mới đây, ê-kíp phim "Trùm Sò" đã tiếp tục hé lộ video hậu trường đầu tiên với nhiều tiếng cười nhưng cũng đầy những khó khăn ở phía sau.

Phim điện ảnh "Trùm Sò" quy tụ dàn diễn viên được nhiều khán giả yêu mến như: Đức Thịnh, Thanh Thúy, Phương Nam, Doãn Quốc Đam, Hoàng Tóc Dài… Mỗi gương mặt đến với bộ phim theo một cách rất riêng, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: sự đồng điệu với nhân vật và câu chuyện.

Diễn viên Phương Nam tiết lộ anh "phải lòng" nhân vật Tôm Hùm - một giang hồ hảo hán, đầy nghĩa hiệp - ngay khi đọc kịch bản. Lần đầu tiên gặp Đức Thịnh - Thanh Thúy, Phương Nam đã say sưa bàn luận cả tiếng đồng hồ về nhân vật và bộ phim cùng với vợ chồng đàn anh. Ngay trong buổi đọc kịch bản, Phương Nam đã cho thấy khả năng nhập vai nhanh và sự kết nối rõ ràng với nhân vật Tôm Hùm.

Hoa hậu Mai Phương lần đầu "chạm ngõ" điện ảnh với phim "Trùm Sò".

Bộ phim "Trùm Sò" còn đánh dấu lần đầu tiên Hoa hậu Mai Phương chạm ngõ diễn xuất. Nói về bước ngoặt lớn trong hành trình hoạt động nghệ thuật của mình, nàng hậu bật mí nhà sản xuất Thanh Thúy chính là người đã tìm ra và tin tưởng trao cho cô cơ hội diễn xuất. "Chị ấy đã vô tình xem được một đoạn video ghi lại cảnh tôi đang chuẩn bị cho một tiết mục. Chị kể rằng trông tôi lúc đó nhìn vừa chính chuyên lại vừa quyến rũ, hai điểm rất cần cho nhân vật Thị Hến", Hoa hậu Mai Phương nói.

Cơ hội đến một cách rất tình cờ, nhưng lại "đúng người, đúng thời điểm". Sự phù hợp gần như "đo ni đóng giày" giúp Mai Phương nhanh chóng bắt nhịp với nhân vật, dù đây là lần đầu nàng hậu làm quen với môi trường quay phim chuyên nghiệp. Những mảng miếng hài tự nhiên của cô mang đến cảm giác nhẹ nhàng, không gượng ép, khiến khán giả bật cười theo cách rất thoải mái.

Trong quá trình vẫn còn tìm kiếm những nhân vật đủ thú vị để hoàn thiện thế giới của Trùm Sò, đạo diễn Đức Thịnh đã được ê-kíp giới thiệu Doãn Quốc Đam và Hoàng Tóc Dài qua những dự án mà cả hai từng tham gia trước đó. Ngay khi xem qua, anh đã lập tức thích thú và nhận ra đây chính là những mảnh ghép còn thiếu của bộ phim.

Người đẹp trong một phân cảnh của phim.

Ngay từ hậu trường, sự tung hứng tự nhiên và những tương tác đầy năng lượng giữa dàn diễn viên đã phần nào cho thấy lựa chọn của Đức Thịnh và nhà sản xuất Thanh Thúy là hoàn toàn đúng đắn. Mỗi người không chỉ diễn tròn vai mà còn góp phần tạo nên một tập thể có màu sắc riêng, đúng với tinh thần của "Trùm Sò".

Bộ phim "Trùm Sò" dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ 24/4/2026. Phim xoay quanh gã "Trùm Sò" giàu nứt đố đổ vách nhưng lại ki bo, bủn xỉn nổi tiếng. Một ngày nọ, Trùm Sò bị mất một số vàng lớn. Vì tiếc tiền, "Trùm Sò" đã "nhắm mắt đưa chân" tham gia vào một vụ cướp kinh thiên động địa cùng hai người bạn thuở nhỏ là Tôm Hùm và Thị Hến.



