Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông, một tài xế vừa bị CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên xử phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe với hành vi lùi xe trên cao tốc.

Trước đó, ngày 9/11/2026, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một xe ô tô con lùi xe trên tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Hình ảnh chiếc xe ô tô con có hành vi lùi xe trên cao tốc (ảnh cắt từ clip Cục CSGT).

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 09/11/2026, tại Km53+200 cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (đoạn nút giao Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên), lái xe N.V.D (SN 1966, trú tại Như Thiết, phường Việt Yên, TP Bắc Ninh) điều khiển xe ô tô con biển kiểm soát 98A-850.xx có hành vi lùi xe trên đường cao tốc.

Tại cơ quan Công an, lái xe N.V.D đã thừa nhận hành vi vi phạm và nhận thức được sự nguy hiểm của việc lùi xe trên đường cao tốc.

Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe N.V.D về hành vi "Lùi xe trên đường cao tốc", quy định tại điểm đ khoản 11 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP).

Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm: Phạt tiền: 35.000.000 đồng, đồng thời trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo:

- Tuyệt đối không lùi xe, quay đầu xe trên đường cao tốc.

- Khi đi quá lối ra, phải tiếp tục di chuyển đến lối ra tiếp theo, không dừng hoặc lùi xe để quay lại.

- Chủ động quan sát biển báo, lựa chọn đúng làn đường và hướng di chuyển.

- Khi phát hiện hành vi vi phạm gây mất an toàn giao thông, kịp thời phản ánh đến lực lượng chức năng để xác minh, xử lý.