Ngày 17/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, lực lượng chức năng vừa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp đăng tải thông tin về vị trí chốt kiểm tra của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên mạng xã hội.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ phát hiện chị P.T.N đăng tải thông tin về vị trí chốt kiểm tra của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực Thu Ngạc.

Đáng chú ý, bài đăng được viết bằng tiếng bản địa (tiếng Mường), trong đó chị N thông báo về sự có mặt của lực lượng CSGT tại khu vực này, đồng thời nhắc nhở người dân đưa con đi học cần đội mũ bảo hiểm.

Lực lượng công an làm việc với chị N - (ảnh Công an Phú Thọ).

Sau khi xác minh, sáng 16/11, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị P.T.N số tiền 7,5 triệu đồng theo điểm e khoản 3 Điều 96 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ.

Tại buổi làm việc, chị N đã nhận thức được hành vi vi phạm và chấp hành việc xử lý của cơ quan chức năng.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian qua, tình trạng một số cá nhân sử dụng mạng xã hội để thông báo, chia sẻ vị trí chốt kiểm tra, hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT vẫn diễn ra. Nhiều người cho rằng đây chỉ là việc trao đổi thông tin thông thường, giúp người tham gia giao thông biết trước vị trí kiểm tra.

Tuy nhiên, việc phát tán những thông tin này có thể tạo điều kiện cho người cố tình vi phạm né tránh sự kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, tiếp tục điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện hoặc thực hiện các hành vi vi phạm khác.

Nội dung đăng tải trên Facebook của chị N - (ảnh Công an Phú Thọ).

Đáng nói, hành vi trên còn có thể làm giảm hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.

Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà còn hướng đến mục tiêu phòng ngừa tai nạn, duy trì kỷ cương, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ người tham gia giao thông.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc phát tán thông tin về vị trí, thời gian, phương thức hoạt động của lực lượng chức năng nhằm giúp các trường hợp vi phạm né tránh kiểm tra, xử lý. Mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, đồng thời tích cực phối hợp, ủng hộ lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

