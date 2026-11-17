Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Chí Công (SN 1983, trú tại: phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 3, điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra cho thấy, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Công đã lợi dụng mối quan hệ quen biết và việc từng làm cộng tác viên mua bán xe ô tô cho một công ty để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 450 triệu đồng của anh N.H.L (trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

Đối tượng Đỗ Chí Công tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 02/10/2026, Công tự ý lấy một chiếc xe ô tô Toyota Veloz Cross thuộc sở hữu của công ty mang bán cho anh L với giá 450 triệu đồng. Sau khi nhận đủ tiền và bàn giao xe, Công cố tình chưa giao giấy tờ xe, lấy lý do đang làm thủ tục rút hồ sơ.

Ngày 03/10/2026, khi biết anh L có nhu cầu bán lại chiếc xe, Công tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng có khách muốn mua xe với giá 485 triệu đồng, đồng thời lấy lý do đưa xe cho khách xem để đề nghị nhận lại xe.

Để tạo lòng tin, Công tự lập giấy mua bán xe với một người mua không có thật, chụp ảnh gửi cho anh L và thông báo khách đã đặt cọc 10 triệu đồng, hẹn ngày 11/10/2026 sẽ thanh toán số tiền còn lại.

Tin tưởng, anh L đã giao lại xe cho Công. Tuy nhiên, sau khi nhận lại xe, Công không thực hiện việc bán xe như đã thông báo mà mang xe trả lại công ty.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ nội dung vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.