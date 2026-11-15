Hà Nội: Đánh sập xưởng sản xuất 'khí cười' quy mô lớn, thu giữ hàng chục tấn hóa chất

Ngày 15/11, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự vừa chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị chức năng bóc gỡ thành công một ổ nhóm chuyên sản xuất và buôn bán trái phép khí N2O (thường gọi là "khí cười"). Đường dây này hoạt động với quy mô liên tỉnh, vươn vòi bạch tuộc trên địa bàn TP Hà Nội và TP Bắc Ninh.

Các đối tượng chuyên sản xuất và buôn bán trái phép khí N2O bị bắt giữ. Ảnh: CAHN

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố 22 bị can. Trong đó, 11 đối tượng bị khởi tố về tội "Sản xuất hàng cấm" và 11 đối tượng bị khởi tố về tội "Mua bán hàng cấm". Toàn bộ các bị can đều đã bị áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra, quy mô hoạt động của ổ nhóm này là đặc biệt lớn. Từ khi hoạt động cho đến lúc bị triệt phá, đường dây này đã lén lút cung cấp ra thị trường khoảng 100 tấn khí N2O.

Trang thiết bị, máy móc sản xuất khí N2O. Ảnh: CAHN

Khám xét khẩn cấp tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ một khối lượng tang vật khổng lồ, bao gồm: 1.311 bình khí N2O (đã được chiết nạp), gần 20 tấn khí đang chứa trong các bồn lớn tại xưởng sản xuất và 16,5 tấn tiền chất hóa học dùng để điều chế khí N2O.

Về thủ đoạn hoạt động, Cơ quan Công an xác định đối tượng Trần Văn Thịnh là kẻ giữ vai trò tổ chức. Khoảng tháng 8/2026, Thịnh đã đi thuê địa điểm tại Cụm công nghiệp Lăng Cao (thuộc xã Tân Yên, TP Bắc Ninh) để bí mật thiết lập xưởng, lắp đặt máy móc sản xuất khí N2O trái phép.

Các bình khí cười bị thu giữ. Ảnh: CAHN

Sau khi điều chế thành công, lượng "khí cười" này được chúng chiết nạp vào các bình kim loại với nhiều kích cỡ khác nhau, ngụy trang kín kẽ rồi phân phối cho các đầu mối tiêu thụ. Đích đến cuối cùng của hàng vạn bình khí này là các tụ điểm ăn chơi, phục vụ mục đích hít trực tiếp qua đường hô hấp của một bộ phận giới trẻ.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn lại để làm rõ toàn bộ chân rết của đường dây, kiên quyết xử lý nghiêm minh không có vùng cấm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.