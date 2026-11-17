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Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phi Thanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cơ giới và Xây dựng 5-3, về hành vi Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố đối với Nguyễn Phi Thanh. Ảnh: CAHT.

Theo kết quả điều tra ban đầu, doanh nghiệp này được cấp phép khai thác đất san lấp tại mỏ đồi Lâm Sơn (xã Toàn Lưu). Tuy nhiên, dù chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo giấy phép, Nguyễn Phi Thanh vẫn tổ chức khai thác, bán đất cho nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Đáng chú ý, dù đã 2 lần bị xử phạt hành chính và yêu cầu dừng khai thác để hoàn thiện thủ tục, doanh nghiệp vẫn tiếp tục vi phạm.

Cơ quan điều tra xác định bước đầu, tổng khối lượng khoáng sản khai thác trái phép là 638.000 m³, trị giá hơn 29,5 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được điều tra.