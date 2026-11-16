Thanh Hóa chuyển khởi tố hình sự 508 vụ vi phạm buôn lậu, hàng giả

Trong 10 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 3.291 vụ việc vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó chuyển khởi tố hình sự 508 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 2.783 vụ với tổng số tiền xử phạt hơn 334 tỷ đồng.

Mới đây, ngày 9/10, Đội QLTT số 13 phối hợp cùng Công an xã Hợp Tiến tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh N.T.V. tại thôn Diễn Ngoại, xã Hợp Tiến.

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh N.T.V. tại thôn Diễn Ngoại, xã Hợp Tiến. Ảnh: KL.

Trong quá trình kiểm tra phát hiện 119 sản phẩm là quần áo, tất chân có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu được bảo hộ như: NIKE, adidas, GUCCI, Dior; 454 sản phẩm là quần áo các loại không có hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến hàng hóa. Tổng trị giá toàn bộ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm được xác định là hơn 165 triệu đồng.

Sau quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ vụ việc, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Thanh Hoá đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh N.T.V. về các hành vi vi phạm hành chính, trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu phạt, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, kinh doanh hàng hóa nhập lậu; tổng số tiền xử phạt 77,5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm hành chính trị giá hơn 165 triệu đồng gồm quần áo, tất các loại theo quy định.

Đội QLTT số 1, phát hiện hơn 1.000 sản phẩm mỹ phẩm không có hóa đơn. Ảnh: KL.

Tiếp đến qua kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh tại phường Đông Quang do bà T.T.V. làm chủ, Đội QLTT số 1, phát hiện hơn 1.000 sản phẩm mỹ phẩm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số tiền 70 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số mỹ phẩm nhập lậu theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc An Cung ngưu hoàng hoàn và mỹ phẩm nhập ngoại giả với quy mô lớn. Tang vật thu giữ gồm 10.000 hộp An Cung ngưu hoàng hoàn, khoảng 300kg viên hoàn chưa thành phẩm và gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả...

Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc An Cung ngưu hoàng hoàn và mỹ phẩm nhập ngoại giả với quy mô lớn. Ảnh: KL.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các hành vi vi phạm trong kinh doanh thương mại đang diễn ra ngày càng tinh vi, phức tạp, từ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả mạo nhãn hiệu đến việc lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để tiêu thụ hàng hóa vi phạm khiến công tác kiểm tra, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, bước vào thời điểm cuối năm, khi nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao cũng là lúc các hành vi vi phạm có nguy cơ gia tăng. Do đó, các lực lượng chức năng của tỉnh đã triển khai cao điểm kiểm tra, kiểm soát địa bàn, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo, đồ chơi, bánh kẹo, rượu bia...

Đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kho hàng lớn, chợ đầu mối, cũng như các đơn vị kinh doanh thực phẩm chức năng và thương mại điện tử.