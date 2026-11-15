Hà Nội: Tạm giữ hình sự đối tượng đấm liên tiếp vào mặt tài xế taxi trên cầu Kim Ngưu

Những ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một tài xế taxi bị một người đàn ông hành hung ngay giữa phố. Sự việc gây ách tắc giao thông và khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ hình ảnh và video clip, Công an phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) đã khẩn trương vào cuộc xác minh, truy tìm các cá nhân liên quan để làm rõ vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 12h45 ngày 06/11/2026 tại khu vực cầu Kim Ngưu. Thời điểm trên, giữa Trịnh Trọng Long (SN 1977, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) và anh N.T.V (tài xế taxi) xảy ra một va chạm giao thông nhẹ.

Đối tượng Trịnh Trọng Long tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Thay vì bình tĩnh giải quyết, Trịnh Trọng Long đã lập tức có hành vi chửi bới, buông lời thách thức và dùng tay đấm mạnh 2 phát vào mặt anh V. Ngay sau khi giở thói côn đồ, Long nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 13/11/2026, Công an phường Vĩnh Tuy đã triệu tập Trịnh Trọng Long cùng những người có liên quan và các nhân chứng trực tiếp đến trụ sở làm việc. Trước những chứng cứ và hình ảnh rõ ràng, Long đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trịnh Trọng Long. Đối tượng bị điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng", theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Vụ án tiếp tục là một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc đối với người tham gia giao thông về việc cần biết kiềm chế cảm xúc, ứng xử văn minh và tuân thủ pháp luật khi xảy ra va chạm. Cơ quan Công an khẳng định, mọi hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng đều sẽ bị xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ.

Hà Nội: Khởi tố đối tượng chặn đầu ô tô, hành hung tài xế tại xã Thuận An GĐXH - Người đàn ông điều khiển xe máy đã hung hăng chặn đầu một chiếc ô tô giữa đường và có hành vi "tác động vật lý" đối với tài xế. Từ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, cơ quan công an TP Hà Nội đã vào cuộc xác minh và khởi tố đối tượng này.



