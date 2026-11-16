Giả danh kế toán, nhân viên bán ô tô chiếm đoạt 738 triệu đồng

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Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Thành Sơn (SN 1996, trú xã Thạch Khê) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt các quyết định khởi tố đối với Đinh Thành Sơn (áo khoác đen). Ảnh: CAHT.

Theo tài liệu điều tra, Sơn là nhân viên tư vấn bán hàng tại một đại lý ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong quá trình làm việc, lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, đối tượng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm yêu cầu khách chuyển thêm tiền.

Cụ thể, Sơn viện lý do khách cần nộp tiền trước, bổ sung tiền đặt cọc để được giao xe sớm, nhận ưu đãi từ 500-1.000 lít xăng, mua bảo hiểm thân vỏ hoặc đặt phụ kiện cho xe.

Để tạo lòng tin, Sơn sử dụng số điện thoại cá nhân, tự chỉnh sửa tên hiển thị thành “Hương kế toán”, sau đó tạo các tin nhắn giả với nội dung kế toán yêu cầu khách chuyển tiền. Các tin nhắn này được Sơn chụp màn hình, gửi cho khách hàng để yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của mình.

Sau khi nhận được tiền, Sơn sử dụng toàn bộ vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Với thủ đoạn trên, Đinh Thành Sơn đã chiếm đoạt tổng cộng 738 triệu đồng của 2 khách hàng, gồm anh B.X.T. (SN 1993, trú tỉnh Quảng Trị) và anh T.T.A. (SN 1998, trú tỉnh Nghệ An).

Hiện, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.