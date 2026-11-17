Thông tin từ Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Nội Bài kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy ngay tại sân bay.

Cụ thể, sự việc diễn ra vào buổi trưa ngày 04/11/2026. Quá trình tuần tra, kiểm soát tại sảnh E, tầng 2, nhà ga hành khách T1 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài), tổ công tác liên ngành đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với hành khách Đinh Thanh Hải (sinh năm 1970, trú tại thôn Hậu, xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Đối tượng Đinh Thanh Hải và tang vật. Ảnh: CAHN

Thời điểm bị kiểm tra, hành khách này đang làm thủ tục để chuẩn bị bước lên chuyến bay mang số hiệu VU1213, thực hiện chặng bay từ Hà Nội đi Buôn Ma Thuột.

Qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng, lực lượng chức năng phát hiện Đinh Thanh Hải đang lén lút tàng trữ trái phép chất cấm. Tang vật thu giữ tại chỗ bao gồm 2,223 gam ma túy loại Methamphetamine (ma túy đá) và 1,181 gam ma túy loại Heroin.

Ngay sau khi bị bắt quả tang, Đinh Thanh Hải cùng toàn bộ tang vật đã được đưa về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh, làm rõ. Tại đây, Hải khai nhận đã mua số ma túy trên của một người đàn ông không quen biết trong quá trình di chuyển đến sân bay với mục đích sử dụng cá nhân.

Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh và các tài liệu, tang vật thu thập được, ngày 10/11/2026, cơ quan công an đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thanh Hải về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo quy định tại khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.