Tài xế xe tải cứu kịp thời bé gái chập chững đi giữa quốc lộ 1

Chủ nhật, 18:47 05/04/2026 | Xã hội

Một bé gái hơn 1 tuổi bất ngờ băng qua quốc lộ 1, được tài xế xe tải nhanh trí cứu kịp thời trước dòng xe đông đúc.

Ngày 5-4, lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế) cho biết đơn vị đã nắm thông tin vụ việc và liên hệ biểu dương hành động của tài xế xe tải nhanh trí cứu một bé gái chập chững đi giữa quốc lộ.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại Km860 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Phú Lộc. 

Video tài xế dừng xe khẩn cấp băng qua quốc lộ 1 cứu cháu bé

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một bé gái nhỏ tuổi bất ngờ băng qua đường giữa dòng xe đang chạy, khiến nhiều người lo sợ.

Trong video, khi đang lái xe tải theo hướng Bắc - Nam, tài xế phát hiện bé gái đứng bên lề rồi bất ngờ bước ra giữa làn xe.

Ngay lập tức anh liên tục bấm còi cảnh báo các xe phía sau giảm tốc.

Khi thấy bé gái tiếp tục chui qua khe hở của dải phân cách sang làn ngược lại, tài xế lập tức dừng xe, lao xuống đường và bồng bé vào vị trí an toàn trước mũi nhiều xe đang lao tới.

Người trực tiếp cứu cháu bé là anh Lý Văn Tố (31 tuổi, trú Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Anh Tố cho biết sự việc xảy ra vào 15h35 ngày 4-4, khi anh đang trên đường quay về Đà Nẵng sau khi giao hàng tại Huế.

Lúc đó thấy cháu nhỏ quá, lại đứng giữa đường nên anh Tố chỉ kịp nghĩ phải làm sao đưa cháu vào lề càng nhanh càng tốt. May mắn là các xe phía sau cũng kịp giảm tốc.

Theo anh, thời điểm đó có một ô tô con đang chạy tới, nhưng tài xế đã kịp thời đánh lái tránh, không xảy ra va chạm. Sau khi đưa bé vào lề, anh Tố bàn giao lại cho người thân của cháu rồi tiếp tục hành trình.

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước hành động nhanh trí, dũng cảm của tài xế, đồng thời nhắc nhở các gia đình cần trông coi trẻ nhỏ cẩn thận, tránh để xảy ra những tình huống nguy hiểm tương tự.

NHẬT LINH
TP.HCM: Bắt khẩn cấp gã thanh niên đánh người dã man sau va chạm giao thông

TP.HCM: Bắt khẩn cấp gã thanh niên đánh người dã man sau va chạm giao thông

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Nguyễn Khắc Phi (SN 1999, thường trú phường Đông Hòa) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt giam để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

7 trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu (passport) từ 1/7/2026

7 trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu (passport) từ 1/7/2026

Đời sống - 42 phút trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự bắt đầu có hiệu lực, các quy định về việc thu hồi và hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của công dân Việt Nam sẽ có những thay đổi quan trọng. Dưới đây là 7 trường hợp bị thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu.

Nắng nóng bao giờ lan rộng khắp miền Bắc?

Nắng nóng bao giờ lan rộng khắp miền Bắc?

Thời sự - 43 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh khiến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nhiều nơi tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Mức nhiệt cao nhất có nơi 38 - 39 độ.

Hà Nội công bố chỉ tiêu lớp 10: Tuyển 81.448 suất, tỷ lệ vào công lập 55%

Hà Nội công bố chỉ tiêu lớp 10: Tuyển 81.448 suất, tỷ lệ vào công lập 55%

Giáo dục - 1 giờ trước

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2026 với gần 81.500 suất vào trường công lập, trong khi số học sinh tốt nghiệp THCS khoảng 147.000 em.

Tin sáng 6/4: Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gia tăng bao phủ từ hôm nay; 'thót tim' cảnh xe máy băng qua đường sắt, tài xế thoát chết trong gang tấc

Tin sáng 6/4: Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gia tăng bao phủ từ hôm nay; 'thót tim' cảnh xe máy băng qua đường sắt, tài xế thoát chết trong gang tấc

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 6/4, khu vực Tây Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; Camera đã ghi lại toàn bộ diễn biến một trường hợp người điều khiển xe máy băng qua đường sắt khi tàu đang đến gần.

Những con giáp dễ buông lời cay nghiệt khi tức giận

Những con giáp dễ buông lời cay nghiệt khi tức giận

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Một số con giáp dễ rơi vào trạng thái "giận quá mất khôn", để rồi khi bình tĩnh lại mới nhận ra mình đã đi quá giới hạn.

Tết Thanh minh: Nhiều gia đình mang âm nhạc lên mộ phần tưởng nhớ người đã khuất

Tết Thanh minh: Nhiều gia đình mang âm nhạc lên mộ phần tưởng nhớ người đã khuất

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Trước thềm Tết Thanh minh, bên cạnh những mâm lễ, nén hương được mang lên khuôn viên mộ phần, không ít gia đình có cách tưởng nhớ riêng là hát lại những ca khúc quen thuộc hay đàn những giai điệu người đã khuất yêu thích để gửi về "thế giới bên kia".

Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' giật tài sản của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn

Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' giật tài sản của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi thực hiện hành vi cướp giật táo tợn nhắm vào một cụ bà 96 tuổi đang ngồi xe lăn, nhóm đối tượng trú tại Hải Phòng đã bị Công an phường Bồ Đề phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) bắt giữ.

Cắt cửa cuốn, cứu người mắc kẹt trong căn nhà 6 tầng cháy dữ dội

Cắt cửa cuốn, cứu người mắc kẹt trong căn nhà 6 tầng cháy dữ dội

Xã hội - 14 giờ trước

Rạng sáng 5/4, đám cháy bùng phát tại căn nhà 6 tầng trên đường Nguyễn Trãi (phường Chợ Quán, TPHCM) khiến hai người mắc kẹt bên trong. Lực lượng công an đã cắt cửa cuốn, triển khai xe thang và tiếp cận từ nhiều hướng để dập đám cháy, giải cứu nạn nhân.

Hà Nội: Băng qua đường ray khi tàu đang tới, người đàn ông thoát chết trong gang tấc

Hà Nội: Băng qua đường ray khi tàu đang tới, người đàn ông thoát chết trong gang tấc

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Một tình huống giao thông kinh hoàng vừa xảy ra chiều qua (4/4) tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội. Chỉ vì một phút bất cẩn vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, một người đàn ông đã suýt phải đánh đổi bằng cả mạng sống khi cố tình băng qua đường ray ngay trước mũi tàu hỏa đang lao tới.

Những con giáp dễ buông lời cay nghiệt khi tức giận

Những con giáp dễ buông lời cay nghiệt khi tức giận

Đời sống

GĐXH - Một số con giáp dễ rơi vào trạng thái "giận quá mất khôn", để rồi khi bình tĩnh lại mới nhận ra mình đã đi quá giới hạn.

Tết Thanh minh: Nhiều gia đình mang âm nhạc lên mộ phần tưởng nhớ người đã khuất

Tết Thanh minh: Nhiều gia đình mang âm nhạc lên mộ phần tưởng nhớ người đã khuất

Đời sống
Hà Nội: Băng qua đường ray khi tàu đang tới, người đàn ông thoát chết trong gang tấc

Hà Nội: Băng qua đường ray khi tàu đang tới, người đàn ông thoát chết trong gang tấc

Đời sống
Tài xế xe tải cứu kịp thời bé gái chập chững đi giữa quốc lộ 1

Tài xế xe tải cứu kịp thời bé gái chập chững đi giữa quốc lộ 1

Xã hội
Người dân có thể dùng loại giấy tờ này để hưởng quyền lợi đặc biệt khi xuất nhập cảnh

Người dân có thể dùng loại giấy tờ này để hưởng quyền lợi đặc biệt khi xuất nhập cảnh

Đời sống

