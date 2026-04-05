Tài xế xe tải cứu kịp thời bé gái chập chững đi giữa quốc lộ 1

Ngày 5-4, lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế) cho biết đơn vị đã nắm thông tin vụ việc và liên hệ biểu dương hành động của tài xế xe tải nhanh trí cứu một bé gái chập chững đi giữa quốc lộ.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại Km860 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Phú Lộc.

Video tài xế dừng xe khẩn cấp băng qua quốc lộ 1 cứu cháu bé

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một bé gái nhỏ tuổi bất ngờ băng qua đường giữa dòng xe đang chạy, khiến nhiều người lo sợ.

Trong video, khi đang lái xe tải theo hướng Bắc - Nam, tài xế phát hiện bé gái đứng bên lề rồi bất ngờ bước ra giữa làn xe.

Ngay lập tức anh liên tục bấm còi cảnh báo các xe phía sau giảm tốc.

Khi thấy bé gái tiếp tục chui qua khe hở của dải phân cách sang làn ngược lại, tài xế lập tức dừng xe, lao xuống đường và bồng bé vào vị trí an toàn trước mũi nhiều xe đang lao tới.

Người trực tiếp cứu cháu bé là anh Lý Văn Tố (31 tuổi, trú Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Anh Tố cho biết sự việc xảy ra vào 15h35 ngày 4-4, khi anh đang trên đường quay về Đà Nẵng sau khi giao hàng tại Huế.

Lúc đó thấy cháu nhỏ quá, lại đứng giữa đường nên anh Tố chỉ kịp nghĩ phải làm sao đưa cháu vào lề càng nhanh càng tốt. May mắn là các xe phía sau cũng kịp giảm tốc.

Theo anh, thời điểm đó có một ô tô con đang chạy tới, nhưng tài xế đã kịp thời đánh lái tránh, không xảy ra va chạm. Sau khi đưa bé vào lề, anh Tố bàn giao lại cho người thân của cháu rồi tiếp tục hành trình.

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước hành động nhanh trí, dũng cảm của tài xế, đồng thời nhắc nhở các gia đình cần trông coi trẻ nhỏ cẩn thận, tránh để xảy ra những tình huống nguy hiểm tương tự.