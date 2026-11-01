Giá vàng hôm nay 1/11: Ổn định cả chiều mua vào và bán ra

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GĐXH - So với phiên liền trước, giá vàng ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra. Trong khi đó giá vàng thế giới giữ ở mức 3,875.5 USD/oz.

Giá vàng hôm nay ngày 1/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 136 -139 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 136 – 139 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch gần nhất. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 1/11: Ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra - Ảnh 1.

So với phiên liền trước, giá vàng hôm nay ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 131,8 – 135,8 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giữ nguyên ở cả hai chiều mua và bán giá so với phiên liền trước.

Trước đó, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 134 – 138, tăng 200 ngàn đồng/lượng so với phiên liền trước.

Trong khi đó, cuối ngày hôm qua 31/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3,875.5 USD/oz, giữ nguyên so với phiên giao dịch gần nhất.

Giá vàng hôm nay 1/11: Ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra - Ảnh 2.Giá vàng hôm nay 27/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji biến động thế nào?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng 300 nghìn đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn tại một số doanh nghiệp tăng 200.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 1/11: Ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra - Ảnh 3.Giá vàng hôm nay 15/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji có còn giảm?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC không thay đổi so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng.

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