Tân Phú là lựa chọn đáng tin cậy cung cấp nắp hố ga chất lượng
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất nắp hố ga, Công ty Tân Phú đã khẳng định vị thế là nhà cung cấp đáng tin cậy và là lựa chọn hàng đầu cho hàng trăm công trình giao thông trọng điểm trên cả nước.
Nắp hố ga của Tân Phú luôn đạt tiêu chuẩn quốc tế
Trong bối cảnh ngành xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đang phát triển mạnh mẽ, việc lựa chọn đơn vị cung cấp nắp hố ga chất lượng không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn quyết định trực tiếp đến độ an toàn và tuổi thọ của công trình. Công ty Tân Phú, với triết lý "Chất lượng là danh dự, an toàn là sứ mệnh", đã không ngừng nỗ lực để mang đến những sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất.
Điểm nổi bật của sản phẩm nắp hố ga Tân Phú chính là việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu. Toàn bộ sản phẩm của công ty đều được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu BS EN 124, một trong những tiêu chuẩn khắt khe nhất về nắp đậy và song chắn cho các lỗ mở trên đường giao thông. Bên cạnh đó, hệ thống quản lý chất lượng của Tân Phú được chứng nhận theo ISO 9001:2015, đảm bảo quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ từ khâu đầu vào đến thành phẩm.
Mỗi sản phẩm xuất xưởng đều được kiểm tra kỹ lưỡng và kèm theo đầy đủ chứng từ pháp lý, bao gồm phiếu xuất xưởng và giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm COCQ. Điều này không chỉ tạo sự yên tâm cho khách hàng mà còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với từng sản phẩm được đưa ra thị trường.
Năng lực sản xuất và lợi thế cạnh tranh Tân Phú
Với xưởng sản xuất có quy mô lên đến 10.000 m2, Tân Phú sở hữu năng lực sản xuất hàng đầu trong ngành. Hệ thống máy móc hiện đại được đầu tư đồng bộ, kết hợp với đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, cho phép công ty đáp ứng các đơn hàng lớn với thời gian giao hàng nhanh chóng mà vẫn đảm bảo chất lượng ổn định.
Quy trình sản xuất nắp hố ga tại Tân Phú được thiết kế minh bạch với các khâu kiểm định chặt chẽ. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào, định hình sản phẩm, đến kiểm tra tải trọng và hoàn thiện, mỗi bước đều được thực hiện theo quy trình chuẩn và có sự giám sát của bộ phận kiểm soát chất lượng. Điều này đảm bảo rằng mỗi sản phẩm xuất xưởng đều đáp ứng các tiêu chuẩn về tải trọng theo TCVN.
Một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng của Tân Phú là việc cung cấp sản phẩm với giá gốc từ nhà sản xuất, không qua trung gian. Điều này không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo tính minh bạch trong giao dịch. So với việc mua qua các đơn vị phân phối, khách hàng có thể tiết kiệm từ 15-20% chi phí khi đặt hàng trực tiếp tại Tân Phú.
Đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình
Hiểu được tầm quan trọng của dịch vụ hậu mãi, Tân Phú cam kết đồng hành cùng khách hàng không chỉ trong giai đoạn bán hàng mà còn sau khi sản phẩm được đưa vào sử dụng. Công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển tận nơi trên toàn quốc, đảm bảo hàng hóa được giao đến công trình an toàn và đúng tiến độ.
Chính sách bảo hành 12 tháng của Tân Phú là một trong những cam kết dài hạn nhất trong ngành. Trong thời gian bảo hành, nếu sản phẩm có bất kỳ lỗi kỹ thuật nào do nhà sản xuất, công ty sẽ thực hiện đổi mới hoàn toàn miễn phí. Chính sách "lỗi 1 đổi 1" này thể hiện sự tự tin của Tân Phú về chất lượng sản phẩm cũng như trách nhiệm với khách hàng.
Trong những năm qua, Tân Phú đã cung cấp sản phẩm cho hàng trăm công trình lớn nhỏ trên khắp cả nước, từ các dự án giao thông đô thị, khu công nghiệp, đến các công trình dân dụng. Mỗi công trình hoàn thành không chỉ là một hợp đồng mà còn là minh chứng cho chất lượng và uy tín mà Tân Phú đã xây dựng.
Với những nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, Công ty Tân Phú tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị cung cấp nắp hố ga uy tín và đáng tin cậy cho các công trình cầu đường tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa chất lượng vượt trội, năng lực sản xuất mạnh mẽ và dịch vụ chu đáo đã tạo nên giá trị khác biệt, giúp Tân Phú trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà thầu và chủ đầu tư trong ngành xây dựng.
Công ty TNHH sản xuất kinh doanh thiết bị hạ tầng Tân Phú
Trụ sở: Số nhà 30 ngõ 321 đường Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội.
Hotline: 0243.992.8118 - 0972 263 289
Email: thietbihatangtanphu@gmail.com
Website: https://gangducthainguyen.vn
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Ngày cuối cùng năm 2025, một người thành tỷ phú nhờ trúng độc đắc VietlottSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải độc đắc của xổ số Mega 6/45 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 17 tỷ đồng.
Một loại cam Việt vào mùa giá rẻ chỉ hơn chục nghìn đồng/kg, tiểu thương nhập hàng tạ mỗi ngày phục vụ khách quýSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH - Loại cam này được trồng nhiều tại Việt Nam và được người tiêu dùng ưa chuộng vì vừa ngon, bổ lại có mức giá phải chăng.
Rio Tattoo Studio và hành trình định hình một không gian xăm hình nghiêm túcSản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
Trong bối cảnh nghệ thuật xăm hình tại Việt Nam ngày càng phát triển và trở nên phổ biến, câu chuyện không còn dừng lại ở việc xăm đẹp.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 31/12/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 31/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kỳ Anh phân phối thiết bị điện Schneider chính hãng với chiết khấu tốt trên thị trườngSản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
Thiết Bị Điện Kỳ Anh là đơn vị cung cấp thiết bị điện Schneider Electric chính hãng với mức chiết khấu cạnh tranh, phù hợp cho công trình dân dụng và dự án lớn. Đơn vị cam kết chất lượng, bảo chứng nguồn gốc và hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ.
Giải bài toán chi phí vận tải 2026: Dongfeng X9 trở thành đáp án từ thực tiễnSản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
Trong bối cảnh ngành vận tải đang đứng trước những biến động khó lường về chi phí và áp lực xanh hóa, Workshop về giải pháp vận tải tối ưu và sự kiện ra mắt Dongfeng X9 vào ngày 20/12 vừa qua đã mở ra một hướng đi mới.
Giá bạc hôm nay (31/12): Vì sao bạc lao dốc nhiều phiên, mất gần 10 triệu đồng/kg chỉ trong 3 ngày?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Trong những ngày cuối cùng của năm 2025, thị trường bạc chứng kiến cú điều chỉnh mạnh khi giá bạc quốc tế giảm sâu, kéo theo giá trong nước "rơi tự do", mất khoảng 10 triệu đồng/kg chỉ trong vòng 3 phiên giao dịch.
Ngày cuối cùng của năm 2025, giá xăng dầu đồng loạt giảmGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Chiều 31/12, Bộ Công Thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới trên thị trường, áp dụng từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá các mặt hàng xăng dầu đều giảm nhẹ.
Bộ Công thương thông tin vụ gần 500 container chè Việt Nam mắc kẹt tại cảng Karachi (Pakistan)Bảo vệ người tiêu dùng - 9 giờ trước
GĐXH - Chiều 31/12, Bộ Công thương thông tin chính thức gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam bị ách tắc tại cảng Karachi (Pakistan).
Hà Nội: Hàng loạt chuỗi hoạt động du lịch sôi động chào năm mới 2026Bảo vệ người tiêu dùng - 9 giờ trước
GĐXH - Dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hà Nội sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện, hoạt động du lịch – văn hóa đặc sắc trên khắp địa bàn, từ phố cổ, khu di sản đến các làng nghề, lễ hội truyền thống, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của người dân và du khách.
Giá bạc hôm nay (31/12): Vì sao bạc lao dốc nhiều phiên, mất gần 10 triệu đồng/kg chỉ trong 3 ngày?Giá cả thị trường
GĐXH - Trong những ngày cuối cùng của năm 2025, thị trường bạc chứng kiến cú điều chỉnh mạnh khi giá bạc quốc tế giảm sâu, kéo theo giá trong nước "rơi tự do", mất khoảng 10 triệu đồng/kg chỉ trong vòng 3 phiên giao dịch.