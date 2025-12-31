Tân Phú là lựa chọn đáng tin cậy cung cấp nắp hố ga chất lượng

Nắp hố ga của Tân Phú luôn đạt tiêu chuẩn quốc tế

Trong bối cảnh ngành xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đang phát triển mạnh mẽ, việc lựa chọn đơn vị cung cấp nắp hố ga chất lượng không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn quyết định trực tiếp đến độ an toàn và tuổi thọ của công trình. Công ty Tân Phú, với triết lý "Chất lượng là danh dự, an toàn là sứ mệnh", đã không ngừng nỗ lực để mang đến những sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất.

Sản phẩm nắp hố ga tại Tân Phú đều được kiểm tra kỹ lưỡng

Điểm nổi bật của sản phẩm nắp hố ga Tân Phú chính là việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu. Toàn bộ sản phẩm của công ty đều được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu BS EN 124, một trong những tiêu chuẩn khắt khe nhất về nắp đậy và song chắn cho các lỗ mở trên đường giao thông. Bên cạnh đó, hệ thống quản lý chất lượng của Tân Phú được chứng nhận theo ISO 9001:2015, đảm bảo quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ từ khâu đầu vào đến thành phẩm.

Mỗi sản phẩm xuất xưởng đều được kiểm tra kỹ lưỡng và kèm theo đầy đủ chứng từ pháp lý, bao gồm phiếu xuất xưởng và giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm COCQ. Điều này không chỉ tạo sự yên tâm cho khách hàng mà còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với từng sản phẩm được đưa ra thị trường.

Năng lực sản xuất và lợi thế cạnh tranh Tân Phú

Với xưởng sản xuất có quy mô lên đến 10.000 m2, Tân Phú sở hữu năng lực sản xuất hàng đầu trong ngành. Hệ thống máy móc hiện đại được đầu tư đồng bộ, kết hợp với đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, cho phép công ty đáp ứng các đơn hàng lớn với thời gian giao hàng nhanh chóng mà vẫn đảm bảo chất lượng ổn định.

Quy trình sản xuất nắp hố ga tại Tân Phú được thiết kế minh bạch với các khâu kiểm định chặt chẽ. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào, định hình sản phẩm, đến kiểm tra tải trọng và hoàn thiện, mỗi bước đều được thực hiện theo quy trình chuẩn và có sự giám sát của bộ phận kiểm soát chất lượng. Điều này đảm bảo rằng mỗi sản phẩm xuất xưởng đều đáp ứng các tiêu chuẩn về tải trọng theo TCVN.

Xưởng sản xuất Tân Phú diện tích 10000m2

Một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng của Tân Phú là việc cung cấp sản phẩm với giá gốc từ nhà sản xuất, không qua trung gian. Điều này không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo tính minh bạch trong giao dịch. So với việc mua qua các đơn vị phân phối, khách hàng có thể tiết kiệm từ 15-20% chi phí khi đặt hàng trực tiếp tại Tân Phú.

Nắp hố ga sản xuất tại xưởng, không qua trung gian

Đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình

Hiểu được tầm quan trọng của dịch vụ hậu mãi, Tân Phú cam kết đồng hành cùng khách hàng không chỉ trong giai đoạn bán hàng mà còn sau khi sản phẩm được đưa vào sử dụng. Công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển tận nơi trên toàn quốc, đảm bảo hàng hóa được giao đến công trình an toàn và đúng tiến độ.

Chính sách bảo hành 12 tháng của Tân Phú là một trong những cam kết dài hạn nhất trong ngành. Trong thời gian bảo hành, nếu sản phẩm có bất kỳ lỗi kỹ thuật nào do nhà sản xuất, công ty sẽ thực hiện đổi mới hoàn toàn miễn phí. Chính sách "lỗi 1 đổi 1" này thể hiện sự tự tin của Tân Phú về chất lượng sản phẩm cũng như trách nhiệm với khách hàng.

Trong những năm qua, Tân Phú đã cung cấp sản phẩm cho hàng trăm công trình lớn nhỏ trên khắp cả nước, từ các dự án giao thông đô thị, khu công nghiệp, đến các công trình dân dụng. Mỗi công trình hoàn thành không chỉ là một hợp đồng mà còn là minh chứng cho chất lượng và uy tín mà Tân Phú đã xây dựng.

Tân Phú cung cấp sản phẩm nắp hố ga cho hàng trăm công trình lớn nhỏ

Với những nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, Công ty Tân Phú tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị cung cấp nắp hố ga uy tín và đáng tin cậy cho các công trình cầu đường tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa chất lượng vượt trội, năng lực sản xuất mạnh mẽ và dịch vụ chu đáo đã tạo nên giá trị khác biệt, giúp Tân Phú trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà thầu và chủ đầu tư trong ngành xây dựng.

Công ty TNHH sản xuất kinh doanh thiết bị hạ tầng Tân Phú

Trụ sở: Số nhà 30 ngõ 321 đường Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội.

Hotline: 0243.992.8118 - 0972 263 289

Email: thietbihatangtanphu@gmail.com

Website: https://gangducthainguyen.vn

