Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 15/2/2026

Chủ nhật, 16:26 15/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 15/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 14/2/2026Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 14/2/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 14/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 15/2/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 15/2/2026 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam 

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 15/2/2026 có kết quả như sau: 

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 15/2/2026 có kết quả như sau: 

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 15/2/2026 có kết quả như sau: 

XS Vietlott - Xổ số Vietlott 

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 15/2/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 15/2/2026







Giá trị Jackpot:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O


Giải Nhất

O O O O O 


10.000.000
Giải Nhì

O O O O 


300.000
Giải Ba

O O O 


30.000
Cuối tuần giải Vietlott hơn 20 tỷ đồng đã gọi tên chủ nhânCuối tuần giải Vietlott hơn 20 tỷ đồng đã gọi tên chủ nhân

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Tin liên quan

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 13/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 13/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 12/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 12/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 10/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 10/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 9/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 9/2/2026

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm

Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm

Bảo vệ người tiêu dùng - 27 phút trước

GĐXH - Càng gần Tết Nguyên đán 2026, các tuyến phố thời trang tại TP Hà Nội như Chùa Bộc, Đặng Văn Ngữ, Bạch Mai, Nguyễn Trãi… rơi vào cảnh đông nghẹt người. Lượng khách tăng mạnh từ chiều đến khuya, nhiều cửa hàng hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm.

Chợ hoa Tết 2026 đông nghẹt khách, giá ly kép tăng 'chóng mặt', chạm mốc 1,5 triệu đồng/bó

Chợ hoa Tết 2026 đông nghẹt khách, giá ly kép tăng 'chóng mặt', chạm mốc 1,5 triệu đồng/bó

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Đêm 14/2, chợ hoa Quảng Bá (TP Hà Nội) nhộn nhịp, các loại hoa đều tăng giá "chóng mặt". Hoa ly kép có giá dao động từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/bó 10 cành nhưng vẫn liên tục được khách “xuống tiền”, tạo nên không khí mua sắm sôi động giữa mùa cao điểm.

Ngày cận Tết, 'biển người' đổ về siêu thị mua sắm

Ngày cận Tết, 'biển người' đổ về siêu thị mua sắm

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/2, các siêu thị ở Hà Nội nườm nượp khách mau sắm Tết. Ngoài chọn mua các loại trái cây, bánh kẹo để thắp hương, người dân lựa chọn thêm thực phẩm tươi sống, phục vụ cả kỳ nghỉ Tết.

Lan Đà Lạt, đặc biệt là lan xanh táo ‘cháy hàng’ dịp tết Nguyên Đán 2026

Lan Đà Lạt, đặc biệt là lan xanh táo ‘cháy hàng’ dịp tết Nguyên Đán 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Dù thị trường hoa Tết mỗi năm một cạnh tranh, hoa lan, đặc biệt là lan Đà Lạt vẫn giữ sức hút bền bỉ nhờ vẻ đẹp sang trọng, độ bền cao và nhu cầu biếu tặng lớn từ khối doanh nghiệp.

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua năm Bính Ngọ

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua năm Bính Ngọ

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt?

Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt?

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước

GĐXH - Những ngày cận Tết 2026, trên nhiều tuyến phố, siêu thị, cửa hàng, thị trường online bắt đầu rộn ràng bày bán các mặt hàng trang trí để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Loại quả cảnh trước đây tưởng không ăn được chỉ bỏ đi giờ thành món đặc sản có giá đắt đỏ cháy hàng dịp Tết

Loại quả cảnh trước đây tưởng không ăn được chỉ bỏ đi giờ thành món đặc sản có giá đắt đỏ cháy hàng dịp Tết

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Loại cây này thường trồng làm cảnh, quả chín rụng thì bỏ đi, nhưng ít ai ngờ hạt của quả cau cảnh lại được biến tấu thành món mứt lạ miệng và chứa nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe được mua nhiều vào dịp Tết.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 14/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 14/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 14/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lái buôn đào rừng thu khoảng 700–800 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Lái buôn đào rừng thu khoảng 700–800 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường đào rừng năm nay được đánh giá sôi động hơn nhiều năm trước. Nhờ lượng khách tăng mạnh, đặc biệt vào thời điểm cận Tết, nhiều lái buôn đào rừng có thể tiêu thụ tới hàng nghìn cành, thu về doanh thu lên tới 700–800 triệu đồng mỗi vụ.

Đào thông ‘cháy hàng’ dịp Tết Nguyên đán 2026

Đào thông ‘cháy hàng’ dịp Tết Nguyên đán 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - “Năm nay đào thông gần như hết rất sớm. Có những cây đã được khách ‘giữ chỗ’ từ tháng 10 âm lịch”, anh Trung Hào chủ một vườn đào thế lớn tại Hà Đông, Hà Nội chia sẻ.

