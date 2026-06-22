Tăng cường hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho học sinh
GĐXH - Trong bối cảnh các vấn đề về căng thẳng, áp lực học tập và sức khỏe tinh thần ở trẻ ngày càng được quan tâm, nhiều trường học đã bắt đầu xây dựng các mô hình hỗ trợ tâm lý học đường theo hướng bài bản và thường xuyên hơn.
Ngày 22/6, Viện Sức khỏe Tinh thần phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai chương trình hệ thống Wellbeing và tham vấn học đường, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh.
Mục tiêu của chương trình là giúp học sinh được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ tâm lý ngay từ sớm, thay vì chỉ can thiệp khi các em đã rơi vào khủng hoảng. Mọi học sinh đều có cơ hội được lắng nghe, được hỗ trợ và phát triển khả năng thích ứng trước những thách thức của cuộc sống.
Mô hình được xây dựng dựa trên khung của UNESCO/UNICEF và vận hành theo mô hình hỗ trợ đa tầng. Trong đó, toàn bộ học sinh được tham gia các hoạt động giáo dục cảm xúc - xã hội và môi trường lớp học an toàn nhằm nâng cao kỹ năng nhận diện cảm xúc, xây dựng mối quan hệ tích cực và ứng phó với áp lực trong học tập, cuộc sống. Với những trường hợp có dấu hiệu gặp khó khăn về tâm lý sẽ có các hình thức hỗ trợ chuyên sâu với tham vấn cá nhân cùng cơ chế chuyển tuyến khi cần thiết.
Một trong những nội dung đáng chú ý là việc tăng cường vai trò của giáo viên trong phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về tâm lý ở học sinh. Giáo viên được tập huấn để nhận diện những biểu hiện như căng thẳng kéo dài, lo âu hay những thay đổi hành vi… để từ đó có hỗ trợ và kết nối học sinh với chuyên gia phù hợp. Mỗi trường hợp đều được theo dõi theo một quy trình thống nhất: nhận diện – hỗ trợ ban đầu – chuyển tuyến – đồng hành.
Chương trình giáo dục cảm xúc được thiết kế phù hợp với từng giai đoạn phát triển của học sinh: học sinh tiểu học học cách gọi tên cảm xúc và xây dựng tình bạn; học sinh THCS rèn kỹ năng quản lý căng thẳng, ứng xử an toàn trên môi trường số và phòng ngừa bắt nạt; học sinh THPT phát triển sức bật tinh thần, khả năng tự định hướng và chuẩn bị cho những chuyển tiếp quan trọng của cuộc sống.
Chương trình cũng dự kiến thực hiện các khảo sát định kỳ về mức độ hài lòng, cảm xúc và sức khỏe tinh thần của học sinh. Kết quả được tổng hợp dưới dạng dữ liệu chung nhằm giúp nhà trường theo dõi các xu hướng và nhu cầu hỗ trợ nổi bật trong từng giai đoạn.
Theo các chuyên gia, việc xây dựng môi trường học đường chú trọng sức khỏe tinh thần đang trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia. Cùng thành tích học tập, khả năng quản lý cảm xúc, thích ứng với áp lực và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết được xem là những kỹ năng quan trọng với học sinh hiện nay.
Trẻ em không chỉ cần được trang bị kiến thức mà cần được lắng nghe, thấu hiểu, hỗ trợ đúng lúc để phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần.
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