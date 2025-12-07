Mới nhất
Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được đăng ký tạm trú

Chủ nhật, 07:32 07/12/2025 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đăng ký tạm trú không chỉ là chấp hành pháp luật mà còn là cách để người dân bảo vệ quyền lợi của bản thân khi sinh sống và làm việc tại một nơi mới. Để đăng ký tạm trú nơi ở mới người dân cần đáp ứng điều kiện gì?

Đăng ký tạm trú là gì?

Đăng ký tạm trú là việc bắt buộc phải làm khi công dân chuyển đến nơi cư trú mới trong thời gian nhất định, khác với địa chỉ thường trú. Thủ tục này không chỉ giúp cấp giấy tờ chứng minh nơi cư trú hợp pháp mà còn đảm bảo quyền lợi theo quy định pháp luật.

Điều kiện để đăng ký tạm trú

Theo quy định tại Điều 27 Luật Cư trú 2020, điều kiện đăng ký tạm trú được quy định như sau:

1. Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

2. Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần

3. Công dân không được đăng ký tạm trú mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 của Luật này.

Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được đăng ký tạm trú - Ảnh 1.

Việc đăng ký tạm trú là một thủ tục hành chính bắt buộc đối với công dân Việt Nam khi đến sinh sống tại một địa điểm hợp pháp. Ảnh minh họa: TL

Tại sao phải đăng ký tạm trú?

Theo quy định của Luật Cư trú, việc đăng ký tạm trú là một thủ tục hành chính bắt buộc đối với công dân Việt Nam khi đến sinh sống tại một địa điểm hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn nơi đã đăng ký thường trú từ 30 ngày trở lên. Theo đó công dân phải đăng ký tạm trú vì:

- Đăng ký tạm trú là trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân nhằm thực hiện đúng các quy định về cư trú của Nhà nước, góp phần đảm bảo công tác quản lý dân cư và an ninh trật tự tại địa phương.

- Tránh bị xử phạt hành chính nếu thuộc diện phải đăng ký tạm trú mà không thực hiện.

- Đăng ký tạm trú là căn cứ để Nhà nước đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp gắn liền với nơi cư trú đó của công dân như:

+ Thực hiện các thủ tục hành chính tại nơi tạm trú (ví dụ: cấp, đổi, cấp lại Căn cước công dân gắn chip, thay vì phải về nơi thường trú như trước đây).

+ Thuận tiện hơn trong việc đăng ký học tập, khám chữa bệnh, công việc.

+ Giúp Nhà nước biết được nơi cư trú thực tế của người dân, thuận tiện cho việc giải quyết các vấn đề liên quan.

- Đăng ký tạm trú giúp cơ quan chức năng nắm bắt tình hình dân cư và biến động dân cư, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực.

- Thuận tiện cho việc quản lý dữ liệu công dân, đặc biệt trong bối cảnh Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đi vào hoạt động.

Do đó, đăng ký tạm trú không chỉ là chấp hành pháp luật mà còn là cách để bạn bảo vệ quyền lợi của bản thân khi sinh sống và làm việc tại một nơi mới.

Bị xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cần làm gì để không bị phạt?Bị xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cần làm gì để không bị phạt?

GĐXH - Việc bị xóa đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú) sẽ ảnh hưởng đến các quyền lợi và thủ tục hành chính. Do đó, người dân cần tuân thủ các quy định khi thay đổi nơi ở.

13 hành vi bị nghiêm cấm về cư trú theo quy định mới nhất, người dân cần phải biết13 hành vi bị nghiêm cấm về cư trú theo quy định mới nhất, người dân cần phải biết

GĐXH - Việc đăng ký cư trú (bao gồm đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú) mang lại cho người dân một vị thế pháp lý rõ ràng, giúp mở khóa các quyền lợi thiết thực trong đời sống hàng ngày. Theo Luật Cư trú 2020, những hành vi nào bị nghiêm cấm về cư trú?

Tin liên quan

Bị xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cần làm gì để không bị phạt?

Bị xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cần làm gì để không bị phạt?

Những quy định về đăng ký tạm trú mà người dân cần biết

Những quy định về đăng ký tạm trú mà người dân cần biết

Luật không quy định việc phải trình sổ đỏ của chủ trọ khi đăng ký tạm trú

Luật không quy định việc phải trình sổ đỏ của chủ trọ khi đăng ký tạm trú

Nghịch lý chuyện sinh viên phải trình sổ đỏ của chủ trọ khi đăng ký tạm trú?

Nghịch lý chuyện sinh viên phải trình sổ đỏ của chủ trọ khi đăng ký tạm trú?

Đăng ký tạm trú, lưu trú và khai báo tạm vắng

Đăng ký tạm trú, lưu trú và khai báo tạm vắng

Cùng chuyên mục

Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo

Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo

Đời sống - 5 phút trước

GĐXH – Nam thanh niên bịa đặt đưa thông tin thất thiệt về chuyện bát phở 300.000 đồng nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo.

Cuối năm 2025: 8 ngày sinh Âm lịch được 'ban lộc', thưởng Tết cao ngất

Cuối năm 2025: 8 ngày sinh Âm lịch được 'ban lộc', thưởng Tết cao ngất

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Khi năm 2025 khép lại, một số ngày sinh Âm lịch được dự báo sẽ gặp vận may bùng nổ: sự nghiệp hanh thông, tiền thưởng cuối năm rủng rỉnh.

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người giao tiếp tinh tế nên vượng quý nhân

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người giao tiếp tinh tế nên vượng quý nhân

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những tháng sinh Âm lịch đem lại cho con người khí chất thiện lương, thông minh và một sức hút rất riêng.

Dự báo vận khí tốt cho con giáp tuổi Hợi tháng 10 âm lịch 2025, càng cuối tháng càng may

Dự báo vận khí tốt cho con giáp tuổi Hợi tháng 10 âm lịch 2025, càng cuối tháng càng may

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 với con giáp Hợi. Bạn có thể chủ động trước mọi vận hạn và hành động quyết liệt cho những vận may trong những ngày cuối tháng khi biết điều này.

Thâm nhập hậu trường một ca mổ lấy thai ở Ninh Bình: Hành trình đưa 'thiên thần' ra đời

Thâm nhập hậu trường một ca mổ lấy thai ở Ninh Bình: Hành trình đưa 'thiên thần' ra đời

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mỗi ngày, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình lại đón chào 50 đến 70 em bé cất tiếng khóc đầu đời. Phía sau con số ấy là nhịp làm việc khẩn trương của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, là những giọt mồ hôi nơi phòng sinh và những nụ cười khi mẹ tròn con vuông.

Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, tốc độ tăng nhanh

Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, tốc độ tăng nhanh

Đời sống - 16 giờ trước

Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines. Dự báo khoảng đêm 7-8/12, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông.

Cháy căn nhà trong hẻm ở TP.HCM, một người tử vong

Cháy căn nhà trong hẻm ở TP.HCM, một người tử vong

Đời sống - 20 giờ trước

Công an TP.HCM đang điều tra vụ cháy nổ tại căn nhà ở phường Hiệp Bình khiến người đàn ông tử vong, bé 9 tuổi kịp thời được cứu.

Ba thanh niên uống nước ven đường bị xe khách tông, hai người tử vong

Ba thanh niên uống nước ven đường bị xe khách tông, hai người tử vong

Đời sống - 20 giờ trước

Xe khách 40 chỗ chạy trên Quốc lộ 80 bất ngờ lao sang lề trái, tông vào ba thanh niên đang ngồi uống nước ven đường ở Đồng Tháp, khiến hai người tử vong.

Miền Bắc trời rét, dự báo diễn biến thời tiết xấu trong 2 ngày tới

Miền Bắc trời rét, dự báo diễn biến thời tiết xấu trong 2 ngày tới

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Dự báo thời tiết 6/12/2025, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được điều chỉnh thông tin về nơi cư trú

Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được điều chỉnh thông tin về nơi cư trú

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Cư trú 2020 nêu rõ các quy định điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người bản lĩnh và nghị lực, cuộc đời sóng gió mấy cũng đứng vững

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người bản lĩnh và nghị lực, cuộc đời sóng gió mấy cũng đứng vững

Đời sống

GĐXH - Dưới đây là các tháng sinh âm lịch tiêu biểu cho tinh thần kiên trì, luôn nỗ lực để đạt được thành công trong cuộc sống.

3 con giáp hưởng phúc quý nhân, thuận lợi mọi việc vào cuối tháng 10 âm lịch

3 con giáp hưởng phúc quý nhân, thuận lợi mọi việc vào cuối tháng 10 âm lịch

Đời sống
4 con giáp không sợ bị phê bình: Biết lắng nghe để thăng tiến vùn vụt

4 con giáp không sợ bị phê bình: Biết lắng nghe để thăng tiến vùn vụt

Đời sống
Miền Bắc trời rét, dự báo diễn biến thời tiết xấu trong 2 ngày tới

Miền Bắc trời rét, dự báo diễn biến thời tiết xấu trong 2 ngày tới

Đời sống
Thâm nhập hậu trường một ca mổ lấy thai ở Ninh Bình: Hành trình đưa 'thiên thần' ra đời

Thâm nhập hậu trường một ca mổ lấy thai ở Ninh Bình: Hành trình đưa 'thiên thần' ra đời

Đời sống

