Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được đăng ký tạm trú

Đăng ký tạm trú là gì?

Đăng ký tạm trú là việc bắt buộc phải làm khi công dân chuyển đến nơi cư trú mới trong thời gian nhất định, khác với địa chỉ thường trú. Thủ tục này không chỉ giúp cấp giấy tờ chứng minh nơi cư trú hợp pháp mà còn đảm bảo quyền lợi theo quy định pháp luật.

Điều kiện để đăng ký tạm trú

Theo quy định tại Điều 27 Luật Cư trú 2020, điều kiện đăng ký tạm trú được quy định như sau:

1. Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

2. Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần

3. Công dân không được đăng ký tạm trú mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 của Luật này.

Việc đăng ký tạm trú là một thủ tục hành chính bắt buộc đối với công dân Việt Nam khi đến sinh sống tại một địa điểm hợp pháp. Ảnh minh họa: TL

Tại sao phải đăng ký tạm trú?

Theo quy định của Luật Cư trú, việc đăng ký tạm trú là một thủ tục hành chính bắt buộc đối với công dân Việt Nam khi đến sinh sống tại một địa điểm hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn nơi đã đăng ký thường trú từ 30 ngày trở lên. Theo đó công dân phải đăng ký tạm trú vì:

- Đăng ký tạm trú là trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân nhằm thực hiện đúng các quy định về cư trú của Nhà nước, góp phần đảm bảo công tác quản lý dân cư và an ninh trật tự tại địa phương.

- Tránh bị xử phạt hành chính nếu thuộc diện phải đăng ký tạm trú mà không thực hiện.

- Đăng ký tạm trú là căn cứ để Nhà nước đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp gắn liền với nơi cư trú đó của công dân như:

+ Thực hiện các thủ tục hành chính tại nơi tạm trú (ví dụ: cấp, đổi, cấp lại Căn cước công dân gắn chip, thay vì phải về nơi thường trú như trước đây).

+ Thuận tiện hơn trong việc đăng ký học tập, khám chữa bệnh, công việc.

+ Giúp Nhà nước biết được nơi cư trú thực tế của người dân, thuận tiện cho việc giải quyết các vấn đề liên quan.

- Đăng ký tạm trú giúp cơ quan chức năng nắm bắt tình hình dân cư và biến động dân cư, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực.

- Thuận tiện cho việc quản lý dữ liệu công dân, đặc biệt trong bối cảnh Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đi vào hoạt động.

Do đó, đăng ký tạm trú không chỉ là chấp hành pháp luật mà còn là cách để bạn bảo vệ quyền lợi của bản thân khi sinh sống và làm việc tại một nơi mới.

