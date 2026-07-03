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Tăng Nhật Tuệ là ai?

Thứ sáu, 10:00 03/07/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Từ một nghệ sĩ đa năng, Tăng Nhật Tuệ bất ngờ bị bắt vì dấu hiệu tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhìn lại sự nghiệp của nam nhạc sĩ, công chúng không khỏi tiếc nuối cho một tài năng nhưng cũng đầy rẫy thị phi.

Tăng Nhật Tuệ là ai? - Ảnh 1.Thêm một người mẫu lên tiếng tố bị Tăng Nhật Tuệ động chạm, gạ tình

Một người mẫu tự do cho biết anh nhiều lần bị đàn anh động chạm, thậm chí gửi tin nhắn có nội dung khá "thô thiển".

Sáng 3/7, Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM) thông báo đã triệt phá đường dây ma túy lớn, bắt và xử lý 48 đối tượng, trong đó có Lê Duy Linh (40 tuổi, nghệ danh Tăng Nhật Tuệ). Cơ quan chức năng xác định Tuệ có dấu hiệu tổ chức sử dụng và hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tăng Nhật Tuệ là ai? - Ảnh 1.

Tăng Nhật Tuệ khi bị bắt. Ảnh: Công an phường Chánh Hưng

Trước khi xảy ra vụ việc này, Tăng Nhật Tuệ là một nghệ sĩ đa năng trong cả lĩnh vực ca hát, sáng tác nhạc và diễn xuất. Sinh năm 1986 tại Hà Nội, nam nghệ sĩ sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi theo học múa, thanh nhạc tại Cung Thiếu nhi Hà Nội và sau đó theo học khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.

Những năm giữa thập niên 2000, anh được đông đảo khán giả biết đến khi liên tục góp mặt tại chương trình "Bài hát Việt" với các sáng tác như Đen và trắng, Đồng thoại và Phố thị. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng giúp tên tuổi của anh được giới chuyên môn và công chúng chú ý.

Không chỉ sáng tác cho bản thân, Tăng Nhật Tuệ còn trở thành "người đứng sau" nhiều ca khúc nổi tiếng của V-pop. Anh sở hữu gia tài hàng trăm sáng tác với nhiều thể loại khác nhau, từ pop, ballad đến R&B, rock và hip hop. Những ca khúc như: Chạm khẽ tim anh một chút thôi, Cho em gần anh thêm chút nữa, Ừ có anh đây, Mình yêu nhau từ kiếp nào... đã góp phần đưa tên tuổi của nhiều ca sĩ đến gần hơn với khán giả và trở thành những bản hit được yêu thích trong nhiều năm.

Tăng Nhật Tuệ là ai? - Ảnh 2.

Tăng Nhật Tuệ là nghệ sĩ đa năng trong làng giải trí Việt.

Bên cạnh vai trò nhạc sĩ, Tăng Nhật Tuệ còn từng hoạt động với tư cách ca sĩ, diễn viên và nhà sản xuất âm nhạc. Anh thành lập công ty giải trí riêng, đào tạo nhiều nghệ sĩ trẻ và xây dựng các nhóm nhạc, đồng thời tham gia sản xuất nhạc phim cũng như nhiều dự án âm nhạc dành cho giới trẻ.

Tăng Nhật Tuệ tên thật Lê Duy Linh, sinh năm 1986 tại Hà Nội. Anh là ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng, sáng tác hơn 150 ca khúc thuộc nhiều thể loại, từ pop, ballad đến R&B, hip hop, rock, đứng sau nhiều bài hát được khán giả biết đến rộng rãi như: Hy vọng, Đồng thoại, Cho em gần anh thêm chút nữa, Chạm khẽ tim anh một chút thôi, Ngáo ngơ... Ngoài ra, anh còn từng tham gia diễn xuất các phim và nổi bật nhất thập niên 2000 là phim "Bộ tứ 10A8". Hiện tại, Tăng Nhật Tuệ là nhà sản xuất nhạc kiêm quản lý nghệ sĩ.

Tăng Nhật Tuệ là ai? - Ảnh 4.'Tôi tránh phán xét, vẫn tôn trọng Tăng Nhật Tuệ'

MC Lê Anh, người trực tiếp trò chuyện với nam ca sĩ tố ông bầu gạ tình, trao đổi với Zing.vn về hậu trường chương trình.


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