Xét xử ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây

Theo Tiền phong, ngày 17/8, Tòa án nhân dân TPHCM xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10 - vụ án bắt nguồn từ việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng để vận chuyển trái phép chất ma túy, được phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023.

Qua điều tra, cơ quan tố tụng xác định được nhiều nhánh với hàng trăm bị cáo, liên quan nhiều đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số các bị cáo có những cái tên được chú ý như ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và Nguyễn Đỗ Trúc Phương.

Bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương (32 tuổi, được biết đến với biệt danh "cô tiên từ thiện"), Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) và 48 đồng phạm bị truy tố về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Phiên tòa được mở theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến công khai. Điểm cầu trung tâm đặt tại Trụ sở Tòa án nhân dân TPHCM (phường Bến Thành, TPHCM). Điểm cầu thành phần được kết nối tới Trại tạm giam Chí Hòa (T30) - Công an TPHCM (xã Nhuận Đức, TPHCM).

Ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây. Ảnh: TP/CA

Theo VTC News, năm 2024, ca sĩ Chi Dân và người mẫu Andrea Aybar bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt khẩn cấp để điều tra hành vi “Tàng trữ” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tại cơ quan công an, cả hai đều thừa nhận hành vi vi phạm. Chi Dân gửi lời xin lỗi khán giả và cho biết sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp. Andrea Aybar cũng bật khóc, nói rằng ma túy đã hủy hoại sự nghiệp, cuộc sống và tương lai.

Ca sĩ Chi Dân tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1989, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2012 ở vai trò ca sĩ, nhạc sĩ với sở trường nhạc pop, ballad. Năm 2013, Chi Dân được yêu mến khi liên tục tạo ra các bản hit như "Mất trí nhớ", "Điều anh biết", "Người tôi yêu"…

Người mẫu An Tây từng có cuộc sống nổi tiếng, dư dả.

Andrea Aybar sinh năm 1995 và là người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cô nói thông thạo được tiếng Việt vì sinh sống tại Việt Nam cùng gia đình từ năm 7 tuổi. Sở hữu chiều cao 1m74, người đẹp có cơ hội theo đuổi nghề người mẫu, diễn viên. Cô xuất hiện trong nhiều show thời trang lớn và tham gia diễn xuất trong vài bộ phim.