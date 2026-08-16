Mỹ nhân một thời nhận sai: "Tôi đã sai rồi, tôi xin sám hối"

Mới đây, minh tinh điện ảnh một thời Việt Trinh chia sẻ một đoạn video nói về sự sám hối của bản thân. Nữ diễn viên cho biết có những thời điểm đứng trước nỗi lo về sức khỏe, con người thường tìm đến việc cầu nguyện, mong mọi chuyện bình an và tự hứa sẽ thay đổi bản thân nếu điều ước thành hiện thực. Tuy nhiên, khi mọi chuyện qua đi, những lời hứa ấy đôi khi lại dần bị lãng quên trong nhịp sống thường ngày.

Việt Trinh

Từ câu chuyện của chính mình, Việt Trinh nhìn lại một giai đoạn từng trải qua. Cô kể khi phải đi khám bệnh và chờ đợi kết quả xét nghiệm, cô từng đến chùa cầu nguyện và hứa sẽ tu sửa, đọc kinh, niệm Phật mỗi ngày nếu mọi chuyện được bình an.

"Chính tôi đã từng như vậy. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi vì bây giờ không còn đọc kinh, niệm Phật như thời xưa, lúc tôi đang rơi vào hoàn cảnh éo le nhất. Lúc đó tôi hứa rất nhiều, hứa sẽ đốt nhang, đọc kinh mỗi ngày để cầu nguyện cho gia đình, thế giới, bản thân và đền ơn Phật pháp", Việt Trinh chia sẻ.

Theo nữ diễn viên, sau khi nhận được kết quả như mong muốn, cô dần trở lại với cuộc sống thường ngày và xao nhãng những điều từng hứa. Việt Trinh cho rằng đây là điều bản thân cần nhìn nhận lại và tự nhắc mình thực hiện lời nguyện đã nói.

"Ngày hôm nay, tôi xin được sám hối rằng, trong những lúc tối tăm nhất của bệnh tật, tôi phải đi khám bệnh và chờ đợi kết quả thì có đi chùa cầu nguyện và hứa. Nhưng đến khi được kết quả như mình muốn rồi, tôi lại dần quên đi việc đọc kinh, niệm Phật như đã hứa trước đó", cô bộc bạch.

Việt Trinh thừa nhận: "Tôi đã sai rồi và hôm nay tôi sám hối trước toàn thể công chúng. Tôi sẽ đọc kinh lại từ bây giờ".

Diễn viên Việt Trinh, sinh năm 1972, là biểu tượng nhan sắc và điện ảnh Việt Nam thập niên 1990. Cô bắt đầu sự nghiệp từ đầu những năm 1980 với các vai tì nữ, quần chúng trước khi tỏa sáng rực rỡ qua các bộ phim ăn khách như Ngọc trong đá, Lệnh truy nã.

Bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp của cô là vai Bạch Cúc trong phim Người đẹp Tây Đô (1996), vai diễn kinh điển giúp cô đóng đinh với danh xưng này. Sau thời gian ở ẩn vì biến cố, cô trở lại làm đạo diễn cho chuỗi phim Trở về trước khi chính thức giải nghệ năm 2022 để tận hưởng cuộc sống bình yên.