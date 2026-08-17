Công việc của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ

9 năm mới có con, Cao Minh Đạt hạnh phúc khoe con gái 7 tháng tuổi là 'bản sao' của bốGiải trí -
GĐXH - Cao Minh Đạt hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc con gái 7 tháng tuổi biết ngồi. Bé Dâu Tây được nhận xét bụm bẫm, là 'bản sao' của bố.
Phạm Hương là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, tên đầy đủ Phạm Thị Hương, sinh năm 1991 tại Hải Phòng. Cô từng đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2015 và gây ấn tượng mạnh với hình ảnh tự tin, bản lĩnh.
GĐXH - Cao Minh Đạt hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc con gái 7 tháng tuổi biết ngồi. Bé Dâu Tây được nhận xét bụm bẫm, là 'bản sao' của bố.
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