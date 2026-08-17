Công việc của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ

Thứ hai, 15:30 17/08/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoa hậu Phạm Hương sau một thời gian sinh sống ở Mỹ đã quyết định lập nghiệp bằng nghề kinh doanh tổ chức tiệc cưới.

Công việc của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ - Ảnh 1.Hai con trai Hoa hậu Phạm Hương càng lớn càng điển trai, sống trong môi trường chuẩn 'rich kid' tại Mỹ

GĐXH - 2 con trai Hoa hậu Phạm Hương không chỉ được sống trong môi trường giàu có, chuẩn 'rich kid' tại Mỹ mà còn được mẹ quan tâm dạy dỗ rất cẩn thận.

Công việc của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ - Ảnh 1.

Hoa hậu Phạm Hương hiện tại kinh doanh ngành dịch vụ tổ chức đám cưới. Thời gian qua cô đã thử sức với nhiều hạng mục trong công việc này từ làm đơn hàng hoa, đảm nhận việc thiết kế, trang trí cho các đám cưới và sự kiện. 

Công việc của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ - Ảnh 2.

Công việc này xuất phát từ niềm đam mê cắm hoa tươi mỗi ngày của Hoa hậu Phạm Hương. Cô nhận thấy công việc mang lại cho bản thân niềm vui mỗi ngày.

Công việc của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ - Ảnh 3.

Từ năm 2018, Phạm Hương sang Mỹ và dần rút khỏi các hoạt động showbiz. Từ đó đến nay, cuộc sống của cô có nhiều thay đổi. Thay vì ánh đèn sân khấu và những sự kiện liên tiếp, người đẹp dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, con cái và những công việc riêng.

Công việc của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ - Ảnh 4.

Không chỉ chăm sóc gia đình, Phạm Hương còn xây dựng công việc kinh doanh riêng tại Mỹ. Cô hiện sở hữu một cửa hàng hoa và dành nhiều tâm huyết cho công việc này

Công việc của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ - Ảnh 5.

Trên mạng xã hội, nàng hậu thường chia sẻ những sản phẩm hoa do mình thiết kế, cắm và trang trí. Cô cũng tổ chức các buổi workshop liên quan đến nghệ thuật cắm hoa, qua đó biến sở thích cá nhân thành một công việc mà mình yêu thích. Công việc kinh doanh khiến cuộc sống của Phạm Hương không hoàn toàn gói gọn trong chuyện gia đình. Người đẹp có thêm một không gian riêng để sáng tạo và gặp gỡ những người có chung niềm yêu thích với hoa.

Công việc của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ - Ảnh 6.

Sau 8 năm sinh sống ở Mỹ, Hoa hậu Phạm Hương có cuộc sống bình yên bên gia đình cùng công việc mà bản thân yêu thích. 

Công việc của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ - Ảnh 7.

Cô hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư nhưng thường đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên hai con trai. Người đẹp dành nhiều thời gian đồng hành cùng các con trong cuộc sống hằng ngày, từ việc chăm sóc, vui chơi đến giáo dục. Trước đây, cô cũng từng chia sẻ việc duy trì tiếng Việt cho con trong môi trường sống tại Mỹ, mong các con có thể sử dụng tốt cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Công việc của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ - Ảnh 8.

Sau gần một thập kỷ rời xa sân khấu, Phạm Hương dường như đã tìm được nhịp sống phù hợp với mình. Cô không còn xuất hiện thường xuyên trên truyền hình hay các sự kiện giải trí, nhưng mỗi lần đăng ảnh, người đẹp vẫn nhận được sự quan tâm lớn.

Phạm Hương là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, tên đầy đủ Phạm Thị Hương, sinh năm 1991 tại Hải Phòng. Cô từng đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2015 và gây ấn tượng mạnh với hình ảnh tự tin, bản lĩnh.

Công việc của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ - Ảnh 10.Hai con trai Hoa hậu Phạm Hương gây chú ý trong ngày đặc biệt

GĐXH - Hoa hậu Phạm Hương vừa tổ chức sinh nhật cho con trai tại Mỹ. Gia đình hạnh phúc và hai nhóc tỳ đáng yêu gây chú ý cho người hâm mộ.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.