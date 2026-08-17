Công việc của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ

Trên mạng xã hội, nàng hậu thường chia sẻ những sản phẩm hoa do mình thiết kế, cắm và trang trí. Cô cũng tổ chức các buổi workshop liên quan đến nghệ thuật cắm hoa, qua đó biến sở thích cá nhân thành một công việc mà mình yêu thích. Công việc kinh doanh khiến cuộc sống của Phạm Hương không hoàn toàn gói gọn trong chuyện gia đình. Người đẹp có thêm một không gian riêng để sáng tạo và gặp gỡ những người có chung niềm yêu thích với hoa.