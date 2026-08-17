Khánh (Long Vũ) và Phương (Lưu Ly) sắp tiến tới tình yêu?

Trong trích đoạn giới thiệu tập 5 phim "Mùa hè năm ấy", Khánh (Long Vũ) muốn tự tay làm riêng một chiếc kệ sách tặng Phương (Lưu Ly) nhưng lại không dám hỏi thẳng cô bạn thân, vì lúc này đã có chút ngại ngùng của rung động đầu đời. Khánh liền hỏi thông qua Ly (Nguyễn Trinh), nhưng dường như Ly chưa hề nhận ra tình cảm đặc biệt của Khánh và Phương.

Khánh muốn làm món quà tặng Phương nhưng không biết bạn có thích món quà đó không. Ảnh VTV

Trong khi đó, bà Ngọc (Vân Dung) - mẹ của Phương cũng vậy. Khi bà hàng xóm gán ghép Khánh và Phương thành một đôi, bà Ngọc khó chịu và đuổi bà hàng xóm về. Bà Ngọc cho rằng hai đứa chơi với nhau từ mẫu giáo nên thân nhau là chuyện đương nhiên.

Còn chuyện bà vay tiền của mẹ Khánh là chuyện của người lớn. Bà Ngọc nói rằng sẽ trả, tuyệt đối không lấy mối quan hệ của tụi trẻ để gán vào khoản nợ.

Bà Ngọc cảm thấy khó chịu khi hàng xóm cố tình gán ghép Khánh và Phương. Ảnh VTV

Trích đoạn tập 5 hé lộ khoảnh khắc Khánh và Phương đi chơi riêng với nhau tại công viên. Tại đây, Khánh vừa chơi đàn ghi-ta vừa hát cho Phương nghe. Đôi bạn thân đã nảy sinh tình cảm trên tình bạn. Dường như cả hai đã dành cho nhau nụ hôn đầu đời.

Khánh và Phương đã có những rung động dành cho nhau. Ảnh VTV

Tập 5 phim "Mùa hè năm ấy" phát sóng lúc 20h ngày 17/8 trên VTV3.