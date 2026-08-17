9 năm mới có con, Cao Minh Đạt hạnh phúc khoe con gái 7 tháng tuổi là 'bản sao' của bố

9 năm kết hôn chưa con cái, vợ chồng Cao Minh Đạt quyết định đi 'tìm con' GĐXH - Vợ chồng Cao Minh Đạt đã kết hôn được 9 năm nhưng vẫn chưa có con, sau một thời gian cả hai quyết định làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) để sớm có thiên thần nhỏ.

Mới đây, diễn viên Cao Minh Đạt gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc bên con gái - bé Dâu Tây 7 tháng tuổi. Cô bé là kết quả của hành trình 9 năm vất vả chờ đợi và cuối cùng thụ thai bằng phương pháp IVF. Nam diễn viên 51 tuổi hạnh phúc khoe: "Hai ba con vui đùa tí tởn. Nay con gái ngồi vững rồi thật là vui vui vui".

Ngay dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ để lại bình luận về sự đáng yêu của bé Dâu Tây nhà Cao Minh Đạt: "Con gái giống cha nhà có phúc"; "Bé giống bố Đạt lắm đôi mắt tròn xoe cưng ghê bà chúc bé ngoan ăn chóng lớn nhé"; "Con gái giống cậu ba quá nha"; "Bõ công vợ chồng Trúc Trương Minh Đạt chờ đợi 9 năm để có Dâu Tây. Trộm vía bé con mắt to tròn nhìn yêu vậy 'cậu Ba'...

Con gái 7 tháng tuổi của Cao Minh Đạt được nhận xét "bản sao' của ba.

Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, Cao Minh Đạt xúc động: "Gia đình Dâu Tây - Trúc Trương Minh Đạt cám ơn tình cảm cả nhà đã dành cho 2 vợ chồng và bé con rất nhiều. Mến chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc".

Cao Minh Đạt thừa nhận từ khi có con, anh và bà xã tuy nhiều vất vả nhưng tràn đầy niềm vui khi bé Dâu Tây khỏe mạnh, đáng yêu. "Chỉ mong con có một cuộc đời an yên, hạnh phúc và đủ đầy", anh nói.

Trước đó, trong 9 năm "về chung nhà", Cao Minh Đạt và bà xã nỗ lực tìm con nhưng nhiều lần thất bại. Cuối năm 2024 theo lời giới thiệu của bạn bè họ tới một bệnh viện hỗ trợ sinh sản ở TP HCM thực hiện lại phương pháp IVF và may mắn khi tháng 5/2025 được bác sĩ thông báo đã đậu thai.

Vợ chồng Cao Minh Đạt chờ đợi suốt 9 năm để đón cô công chúa nhỏ Dâu Tây.

Từ khi vợ có bầu, Cao Minh Đạt giảm bớt công việc để dành thời gian chăm sóc bà xã. Diễn viên cho biết anh hạnh phúc vô cùng khi được lên chức cha ở tuổi 51.

Cao Minh Đạt sinh năm 1975, nổi tiếng từ đầu thập niên 2000. Anh được khán giả biết đến qua nhiều phim truyền hình như: Blouse trắng, Vòng xoáy tình yêu, Mùi ngò gai, Tình yêu còn lại, Lục Vân Tiên, Hoa thiên điểu, Tiếng sét trong mưa... Diễn viên ghi dấu ấn ở cả dạng vai chính diện lẫn phản diện.

Năm 2016, Cao Minh Đạt kết hôn với bà xã Trúc Trương, kém anh tám tuổi, sau ba năm hẹn hò. Thời gian đầu sau cưới, đôi vợ chồng quan niệm con cái là lộc trời nên để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Sau vài năm, tuổi đã lớn vẫn chưa có tin vui, họ mới tìm đến phương pháp hỗ trợ sinh sản.