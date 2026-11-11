TS.BS Nguyễn Công Hựu tiếp tục được bổ nhiệm là Giám đốc Bệnh viện E

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Thứ trưởng Bộ Y tế dự, trao quyết định bổ nhiệm cán bộ. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ Y tế; một số bệnh viện, trường và đơn vị trực thuộc Bộ.

Tại buổi lễ, TS.BS Đặng Ngọc Huy – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) công bố các quyết định bổ nhiệm lại cán bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ chúc mừng TS.BS Nguyễn Công Hựu và TS.BS Phan Thảo Nguyên tiếp tục được Bộ trưởng Bộ Y tế tin tưởng giao nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ trao quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện E đối với TS.BS Nguyễn Công Hựu. Ảnh: Thanh Xuân

Theo Thứ trưởng Đào Xuân Cơ, việc 2 đồng chí lãnh đạo của Bệnh viện E tiếp tục được tín nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ vừa là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, đóng góp trong nhiệm kỳ vừa qua, vừa thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của lãnh đạo Bộ Y tế đối với các đồng chí và tập thể Bệnh viện E trong giai đoạn phát triển mới.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh: Bổ nhiệm lại không chỉ là sự ghi nhận những gì đã làm được, mà quan trọng hơn là sự giao phó trách nhiệm đối với những việc phải làm tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

Nhấn mạnh, trong bối cảnh ngành Y tế đang triển khai những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, yêu cầu đặt ra đối với các bệnh viện trung ương ngày càng cao; Người dân không chỉ mong muốn được chữa khỏi bệnh, mà còn đòi hỏi được chăm sóc an toàn hơn, thuận tiện hơn, được tôn trọng và tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí hợp lý, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ đề nghị Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể Bệnh viện E tập trung thực hiện tốt sáu nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, giữ vững đoàn kết, xây dựng tập thể lãnh đạo có bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng phát triển.

"Tôi đề nghị đồng chí Giám đốc tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành; xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc và các tổ chức đoàn thể"- Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nói và bày tỏ mong muốn Bệnh viện E thực sự trở thành một tập thể đoàn kết, kỷ cương, nhân văn, nơi mỗi cán bộ đều cảm thấy được tôn trọng, được cống hiến và tự hào về bệnh viện.

Lấy chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và sự an toàn của người bệnh làm thước đo cao nhất của sự phát triển.

Theo đó, Bệnh viện E phải tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao năng lực cấp cứu, hồi sức, chẩn đoán và điều trị; đồng thời tăng cường phối hợp đa chuyên khoa, phát huy thế mạnh của các trung tâm, khoa, phòng.

Đồng thời, xây dựng văn hóa an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất lượng thực chất; tăng cường đánh giá kết quả điều trị, giảm biến chứng, giảm sự cố y khoa có thể phòng tránh và cải tiến liên tục các quy trình chuyên môn. Lấy người bệnh làm trung tâm. Lấy chất lượng làm danh dự. Lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm mục tiêu phục vụ.

Chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần và môi trường làm việc của cán bộ, viên chức, người lao động.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện E tiếp tục đổi mới quản trị tài chính, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiết kiệm chi phí, chống thất thoát, lãng phí; từng bước cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc cho cán bộ, viên chức, người lao động.

Đặc biệt quan tâm đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhân viên trực tiếp chăm sóc người bệnh và những người làm việc trong môi trường áp lực cao.

Đưa nghiên cứu khoa học, đào tạo và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng nâng cao chất lượng chuyên môn.

Để làm được việc này, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ đề nghị Giám đốc Bệnh viện E xây dựng chiến lược nghiên cứu khoa học gắn chặt với thực tiễn lâm sàng; ưu tiên những vấn đề có ý nghĩa đối với kết quả điều trị, an toàn người bệnh, quản lý bệnh mạn tính, cấp cứu, hồi sức và các chuyên ngành thế mạnh của Bệnh viện.

Khuyến khích nghiên cứu đa trung tâm, hợp tác quốc tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu y tế và y học chính xác trên cơ sở bảo đảm đạo đức nghiên cứu, an toàn và bảo mật thông tin.

Thực hiện tốt trách nhiệm chỉ đạo tuyến, hỗ trợ y tế cơ sở và các bệnh viện địa phương.

Theo đó, Bệnh viện E cần đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn từ xa, hỗ trợ chuyên môn và xây dựng mạng lưới hợp tác thực chất với các bệnh viện tuyến dưới, nhất là những địa phương còn khó khăn về nhân lực và kỹ thuật chuyên sâu.

Đổi mới quản trị bệnh viện, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện nghiêm kỷ cương và trách nhiệm giải trình.

Theo đó, Bệnh viện E phải chuyển từ quản lý chủ yếu bằng kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu, bằng những chỉ số đo lường cụ thể về chất lượng điều trị, an toàn người bệnh, hiệu quả sử dụng nguồn lực và sự hài lòng của cán bộ, nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ trao quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện E đối với TS.BS Nguyễn Công Hựu và Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, TS.BS Phan Thảo Nguyên. Ảnh: Thanh Xuân

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nhấn mạnh Bộ Y tế luôn quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện để Bệnh viện E phát triển đúng định hướng, phát huy thế mạnh và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Do đó, đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc, lãnh đạo khoa, phòng và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện E tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo Bệnh viện để Bệnh viện E thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS.BS Nguyễn Công Hựu bày tỏ vinh dự, xúc động và trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Bộ trưởng Bộ Y tế, các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế.

Giám đốc Nguyễn Công Hựu khẳng định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi bản thân và tập thể lãnh đạo tiếp tục nỗ lực, đổi mới, cống hiến vì sự phát triển của bệnh viện.

TS.BS Nguyễn Công Hựu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, các Vụ, Cục, đơn vị chức năng của Bộ; sự phối hợp của các cấp, ngành và sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động.

Thay mặt Ban Giám đốc và các cán bộ được bổ nhiệm lại, TS.BS Nguyễn Công Hựu cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Y tế và người bệnh.







