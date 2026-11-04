Nhà ở xã hội ngày càng đắt đỏ, người dân mong chờ được mua mức giá nào?

Nhận nhiều chính sách ưu đãi giá nhà xã hội vẫn vượt quá khả năng của người lao động

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Nghệ An, dự án nhà ở xã hội tại phường Vinh Lộc do Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Vĩnh Hoàng Land làm chủ đầu tư có giá bán dự kiến từ 24,47 đến 26,46 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chưa bao gồm kinh phí bảo trì chung cư.

Với diện tích từ 60,42 đến 69,35 m², mỗi căn hộ tại dự án này có giá khoảng 1,48 đến 1,84 tỉ đồng. Chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua trong quý IV/2026, công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý I/2027.

Các dự án nhà ở xã hội mới tại Nghệ An có giá bán phổ biến trên 20 triệu đồng/m², khiến người thu nhập thấp khó tiếp cận. Ảnh: Song Hoàng.

Đây không phải trường hợp cá biệt. Mặt bằng giá nhà ở xã hội tại một số dự án mới ở Nghệ An vượt ngưỡng 20 triệu đồng/m², thậm chí tiệm cận 26 triệu đồng/m². Tại dự án Fhome+ Hưng Lộc do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn làm chủ đầu tư, giá bán được công bố từ hơn 22,1 đến hơn 24,2 triệu đồng/m², đã bao gồm VAT nhưng chưa tính kinh phí bảo trì.

Dự án nằm tại khu đô thị Hưng Lộc, nay thuộc phường Vinh Lộc, có quy mô 612 căn hộ, gồm loại 1 và 2 phòng ngủ. Với căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích khoảng 70 m², người mua phải bỏ ra gần 1,7 tỉ đồng. Chủ đầu tư đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ ngày 29/6 đến 31/7/2026, dự kiến hoàn thành vào quý III/2027.

Cũng tại phường Vinh Lộc, dự án D2 - Chung cư xã hội 2 có giá bán dự kiến từ 23,1-25,96 triệu đồng/m². Trong đợt công bố này, dự án đưa ra đăng ký mua 29 căn hộ, gồm 20 căn 2 phòng ngủ và 9 căn 1 phòng ngủ, diện tích từ 37,19-54,72 m². Với đơn giá cao nhất 25,96 triệu đồng/m², một căn hộ diện tích 54,72 m² có giá khoảng 1,42 tỉ đồng.

Điều đáng chú ý là mức giá nhà ở xã hội tại các dự án này đã ở ngưỡng tiền tỉ, trong khi số lượng căn hộ đưa ra đăng ký mua tại một số dự án còn hạn chế. Người có nhu cầu không chỉ phải cạnh tranh cơ hội tiếp cận mà còn phải cân nhắc khả năng tài chính trong nhiều năm.

Khu nhà ở xã hội và thương mại tại Khu đô thị Bắc Nghi Kim. Ảnh: Nguyễn Hải.

Theo ghi nhận, giai đoạn trước năm 2021, khi giá nhà ở xã hội tại nhiều dự án phổ biến khoảng 13-16 triệu đồng/m², mặt bằng giá hiện nay đã tăng đáng kể. Với những căn hộ có giá 1,5-1,8 tỉ đồng, người mua phải có khoản tích lũy ban đầu tương đối lớn, chưa kể áp lực trả nợ nếu phải vay ngân hàng.



Nhà ở xã hội vốn được phát triển để hỗ trợ những người chưa có điều kiện sở hữu nhà ở thương mại. Tuy nhiên, khi giá bán tiến sát phân khúc nhà ở thương mại bình dân, câu hỏi đặt ra là nhóm công nhân, người lao động thu nhập thấp có còn đủ khả năng tiếp cận loại hình nhà ở này?

Thu nhập 25-35 triệu đồng/tháng vẫn khó mua nhà

Giá nhà tăng cao khiến không ít gia đình trẻ dù có công việc ổn định, tổng thu nhập mỗi tháng 25-35 triệu đồng vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện mua nhà. Bởi sau khi trừ tiền thuê nhà, ăn uống, nuôi con và các khoản chi thiết yếu, số tiền tích lũy được không đáng kể so với giá trị một căn hộ hiện nay.

Chị Hoàng Thu Giang (27 tuổi, quê xã Quỳnh Lưu), đang làm kế toán tại một công ty ở vùng đô thị Vinh, cho biết, vợ chồng chị có tổng thu nhập khoảng 25-30 triệu đồng/tháng. Gia đình có hai con nhỏ nên các khoản chi tiêu từ ăn uống, học hành, sữa, thuốc men đến tiền thuê nhà, điện nước đều chiếm phần lớn thu nhập.

"Vợ chồng tôi có tổng thu nhập khoảng gần 30 triệu đồng mỗi tháng. Nhà có hai con nên các khoản chi cho ăn uống, học hành, sữa, thuốc men cho con, thuê nhà, điện nước đều không thể cắt giảm nhiều. Cuối tháng, nếu không có việc đột xuất chúng tôi mới để dành được một khoản, còn phát sinh là gần như hết", chị Giang chia sẻ.

Phối cảnh nhà ở xã hội Nghi Kim. Ảnh: CSCC

Gia đình chị mong muốn mua được một căn hộ để ổn định cuộc sống. Thế nhưng, khi tìm hiểu những căn hộ có giá khoảng 1,5-2 tỉ đồng, vợ chồng chị không khỏi đắn đo trước khả năng tài chính của gia đình. "Tôi mong giá nhà ở xã hội phù hợp hơn với thu nhập của những gia đình như chúng tôi, khoảng 800 triệu đến 1 tỉ đồng/căn ở khu vực có kết nối giao thông thuận tiện. Nếu giá vẫn cao như nhà thương mại bình dân thì người thu nhập trung bình rất khó tiếp cận", chị Giang nói.

Chung nỗi lo, anh Lê Văn Thắng (32 tuổi, ở phường Trường Vinh), làm việc tại một công ty xây dựng cho biết, thu nhập của hai vợ chồng cộng lại khoảng 35 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại và các khoản sinh hoạt, số tiền còn lại để tích lũy không nhiều. "Muốn mua nhà thì phải tiết kiệm trong nhiều năm, nhưng giá căn hộ lại tăng nhanh. Khoản tiền chúng tôi tích lũy được chưa chắc theo kịp giá nhà", anh Thắng chia sẻ.

Thực tế, với một căn hộ giá 1,5 tỉ đồng, nếu người mua có 30% vốn tự có thì vẫn phải vay khoảng 1,05 tỉ đồng. Khoản vay này sẽ trở thành gánh nặng đáng kể đối với những gia đình có thu nhập trung bình, đặc biệt khi còn phải nuôi con và bảo đảm các chi phí sinh hoạt hằng tháng.

Không chỉ giá bán, khả năng vay vốn, lãi suất và thời hạn trả nợ cũng là những yếu tố quyết định người dân có thể mua được nhà hay không. Vì vậy, việc tiếp cận nhà ở xã hội không thể chỉ dừng ở điều kiện đủ tiêu chuẩn đăng ký mà còn phải tính đến khả năng chi trả thực tế của người mua.

Theo ông Trần Ngọc Ba, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An, Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, cùng với việc Chính phủ quyết liệt tháo gỡ khó khăn, cắt giảm thủ tục hành chính, đã góp phần thúc đẩy nguồn cung nhà ở xã hội.

Nhờ những cơ chế này, nhiều dự án được tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai. Tại Nghệ An, một số dự án khởi công từ giữa năm 2025 đến nay đã đủ điều kiện kinh doanh, mở bán. Tuy nhiên, theo ông Ba, phát triển nhà ở xã hội không chỉ quan tâm đến số lượng mà còn phải bảo đảm chất lượng, vị trí, hạ tầng tiện ích và khả năng kết nối giao thông, đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân.

Trong bối cảnh chi phí đầu vào và áp lực thanh khoản, cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian phê duyệt dự án, đồng thời có chính sách tín dụng phù hợp cho cả doanh nghiệp phát triển dự án và người mua nhà.

Đáng chú ý, ông Ba cho rằng cần xác định nhà ở cho thuê là một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2030. Theo đó, cần có cơ chế về quỹ đất và nguồn lực tài chính, ưu tiên các khu kinh tế, khu công nghiệp và địa bàn tập trung đông công nhân, người lao động dịch vụ. Bởi không phải người lao động nào cũng đủ điều kiện tài chính để mua nhà ngay lập tức. Với nhiều gia đình trẻ, một căn nhà thuê có giá phù hợp, bảo đảm chất lượng và gần nơi làm việc cũng là giải pháp thiết thực để ổn định cuộc sống.

Theo chỉ tiêu được giao, Nghệ An phải hoàn thành 2.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, trong đó có 1.500 căn nhà ở xã hội và 500 căn nhà ở cho thuê. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 2.750 căn, gồm 1.958 căn nhà ở xã hội và 792 căn nhà ở cho thuê, đạt 138% chỉ tiêu. Kết quả này cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tại Nghệ An đang có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu, bài toán đặt ra là làm sao để người dân có nhu cầu thực sự có thể tiếp cận được nhà ở với mức giá phù hợp.