Tàu NASA vô tình đem về thứ không thuộc về hệ Mặt Trời

Nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Jessica Barnes từ Đại học Arizona và Ann Nguyen thuộc Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA (Mỹ) tiết lộ Bennu - tiểu hành tinh được tàu NASA OSIRIS-REx lấy mẫu - cấu thành từ vật liệu thuộc 3 thế giới khác nhau.

Bennu là một tiểu hành tinh gần Trái Đất và có khả năng gây nguy hiểm trong tương lai.

Không những vậy, các nhà khoa học NASA từ lâu đã nghi ngờ nó vẫn giữ được thành phần nguyên sơ của hệ Mặt Trời và có thể tiết lộ về nguồn gốc sự sống Trái Đất.

Tàu NASA mang tên OSIRIS-REx tiếp cận tiểu hành tinh Bennu - Ảnh đồ họa: NASA

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã tìm cách giải mã thành phần của Bennu thông qua mẫu mà OSIRIS-REx đã lấy từ tiểu hành tinh này năm 2020 và thả xuống Trái Đất vào năm 2023.

Họ đồng thuận với giả thuyết cho rằng Bennu là một phần của một vật thể to lớn hơn nhiều, đã tan vỡ vào buổi bình minh của hệ Mặt Trời.

Nhưng quá khứ của vật thể mẹ đó cực kỳ phức tạp: Mẫu Bennu cho thấy nó được tạo thành từ vật chất có nguồn gốc gần Mặt Trời, xa Mặt Trời và thậm chí là vật chất từ bên ngoài hệ Mặt Trời.

Không những vậy, vật thể mẹ này còn cổ xưa hơn cả hệ sao của chúng ta, dựa theo một ít vật liệu nguyên thủy may mắn thoát khỏi các quá trình hóa học tác động vào vật thể suốt hàng tỉ năm mà các nhà khoa học đã may mắn tìm thấy.

"Chúng tôi tìm thấy các hạt bụi sao có thành phần từ trước cả hệ Mặt Trời, vật chất hữu cơ có khả năng hình thành trong không gian liên sao, cũng như các khoáng chất nhiệt độ cao hình thành gần Mặt Trời hơn" - TS Nguyen nói.

Tất cả những thành phần này đã được vận chuyển từ rất xa đến khu vực mà tiểu hành tinh mẹ của Bennu hình thành, có thể là khu vực rìa của hệ Mặt Trời.

Phát hiện thú vị này đã ủng hộ một lý thuyết mà các nhà khoa học quan tâm gần đây về nguồn gốc sự sống: Các chất hữu cơ nguyên thủy hình thành đâu đó giữa không gian liên sao, được gieo mầm vào các hệ sao khi những vật thể đầu tiên của hệ kết tụ.

Khi những hạt mầm này vô tình được đưa đến một nơi phù hợp - ví dụ như Trái Đất - một loạt phản ứng phức tạp sẽ diễn ra, dần biến các phân tử tiền sinh học này thành sự sống.