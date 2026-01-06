Mai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải Anh
GĐXH - Mai Thu Huyền mới đây đã quyết định đưa cả gia đình ra Hà Nội "ở hẳn" và cô có một dự án công việc với đạo diễn Khải Anh.
Mai Thu Huyền và đạo diễn Khải Anh mới đây đã ra mắt học viện đào tạo công nghệ và điện ảnh tại Hà Nội. Đây là dự án công việc có tầm vóc lớn và được nhiều khán giả đón nhận.
Năm 2025 vừa qua đánh dấu tròn 30 năm Mai Thu Huyền gắn bó với nghệ thuật. Nữ diễn viên cho biết mong muốn lớn nhất của cô là "trao lại" những gì mình tích lũy được cho người trẻ có đam mê sáng tạo. Theo cô, diễn xuất không chỉ là nghề dành riêng cho diễn viên mà còn là kỹ năng quan trọng giúp mỗi cá nhân tự tin thể hiện bản thân, xây dựng hình ảnh cá nhân và lan tỏa cảm xúc trong thời đại số.
Mai Thu Huyền chia sẻ: "Tôi muốn dùng chính mối quan hệ và kỹ năng của mình để hỗ trợ những thế hệ trẻ theo đuổi đam mê làm phim. Khi bắt tay vào thực hiện, điều khiến tôi trăn trở nhất là làm sao xây dựng một học viện thật sự khác biệt và mang lại giá trị thực chất". Theo nữ diễn viên, những bước tiến đáng ghi nhận của điện ảnh Việt Nam trong thời gian gần đây đã củng cố thêm niềm tin rằng điện ảnh nước nhà hoàn toàn có thể "cất cánh" nếu được đầu tư bài bản về con người và tư duy.
Do sự dịch chuyển trong công việc nên Mai Thu Huyền đã quyết định cùng gia đình sinh sống ở Hà Nội sau một thời gian dài sinh sống ở TP.HCM. Về đời tư, Mai Thu Huyền có cuộc sống riêng viên mãn. Khi 25 tuổi người đẹp đã lên xe hoa cùng với mối tình đầu. Anh là doanh nhân thành đạt và hơn cô 7 tuổi. Cuộc sống của Mai Thu Huyền khiến nhiều người ghen tị vì cô quá hạnh phúc và vẹn tròn với hai con trai gái xinh xắn.
Nói về chồng, Mai Thu Huyền chia sẻ cách đây vài năm với Gia đình và Xã hội: "Nếu như trước đây chỉ có ông xã là doanh nhân, Huyền là một nhân viên hành chính, không bị áp lực nhiều về công việc thì nhiều khi không có sự thông cảm và chia sẻ, cứ thắc mắc tại sao chồng mình lại bận như vậy.
Chỉ khi thực sự trở thành một doanh nhân với khối lượng công việc lớn Huyền mới có sự cảm thông sâu sắc với anh. Những lúc Huyền gặp khó khăn trong công việc thì người chia sẻ là ông xã bởi vì anh ấy rất hiểu và luôn luôn động viên Huyền, giúp Huyền cảm thấy mạnh mẽ hơn. Huyền thực sự rất cảm ơn ông xã của mình. Chắc chắn việc cả hai cùng quá bận rộn như vậy cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới gia đình nhưng Huyền và ông xã luôn cố gắng sắp xếp thời gian cho các con".
Không phải lúc nào cuộc sống của Mai Thu Huyền cũng êm đềm. Lúc mới cưới, cô cũng vướng phải thị phi như "ham chồng giàu". Sự thật, Mai Thu Huyền từng chia sẻ, chồng cô không phải là người gốc TP.HCM. Anh không giàu có giống như nhiều người đồn thổi. Tất cả đều do sự cố gắng của hai vợ chồng cô. Họ yêu nhau 3 năm mới cưới nên Mai Thu Huyền hiểu rõ tính cách của chồng mình. Mai Thu Huyền tiết lộ chồng là người đàn ông ít nói nhưng hành động thì lại tuyệt vời.
Được biết, sau 23 năm kết hôn, cuộc sống của "cô Trúc" giờ đã hoàn toàn thay đổi. Cô sống trong ngôi biệt thự hoành tráng tại quận 7 có giá trị lớn. Chồng có một sự nghiệp vững vàng và bản thân Mai Thu Huyền cũng là một nữ doanh thành đạt.
Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương 5 lần tai biến, xế chiều sống nhờ tình thương của 1 người phụ nữ xa lạGiải trí - 37 phút trước
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương khiến nhiều người xót xa khi tai biến lần 5, phát hiện khối u não, được bà Thảo - một người xa lạ cưu mang, cầu cứu.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều traXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu cũng bất ngờ khi lãnh đạo cơ quan công an thông báo Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển có liên quan tới vụ việc điều tra lần này.
Nữ sinh nhạc viện Ánh Dương bị nhắn tin 'tống tình'Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Khải chưa dừng lại những trò bỉ ổi của mình, hắn ta tiếp tục nhắn tin "tống tình" Ánh Dương - cô nữ sinh nhạc viện nhẹ dạ cả tin.
Táo quân 2026 sẽ ra sao khi không có dàn nghệ sĩ gạo cội?Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Năm 2026, Táo quân có thể không lên sóng khiến khán giả băn khoăn. Dàn nghệ sĩ gạo cội thiếu vắng, liệu có chương trình nào thay thế?
Diện mạo tuổi tròn đôi mươi của con trai Huy KhánhGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Huy Khánh mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi khoe con trai tròn 20 tuổi của mình. Cậu hiện tại đã cao hơn bố và sở hữu nét điển trai, lãng tử khiến ai cũng khen ngợi.
Ông Trần Sơn - Bí thư tỉnh trong phim 'Lằn ranh' ở tuổi hưu có cuộc sống ra sao?Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - NSND Trọng Trinh mới đây gây sốt với vai diễn Trần Sơn - Bí thư tỉnh Việt Đông trong phim "Lằn ranh". Trong phim, ông xuất hiện với hình ảnh cương nghị thì ngoài đời nam nghệ sĩ gạo cội lại có lối sống trẻ trung và bình dị.
Cái kết của Ngân trong 'Cách em 1 milimet' do chính người trong cuộc tiết lộGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Phan Minh Huyền - nữ diễn viên đóng vai Ngân trong "Cách em 1 milimet" đã hé mở cái kết của nhân vật này. Chỉ một vài chia sẻ nhỏ của nữ diễn viên cũng khiến khán giả tò mò.
Chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' đầy cảm xúc và ý nghĩaXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" đã mang đến những giai điệu đầy cảm xúc, khắc họa niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng, tái hiện văn hóa và truyền thống Việt Nam.
Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tìnhXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Trong tập 45 phim "Lằn ranh", chuyện ông Sách ngoại tình đã có người nhìn thấy nhưng bà Tứ vẫn tin tưởng, bảo vệ chồng.
Người thay thế MC Đinh Tiến Dũng dẫn chương trình 'Ai là triệu phú' là ai?Giải trí - 10 giờ trước
GĐXH - MC Đinh Tiến Dũng chính thức chia tay Chương trình "Ai là triệu phú", người thay thế anh là gương mặt thân quen với khán giả VTV.
Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc
GĐXH - Bộ phim “Cách em 1 milimet” đang dần đi đến chặng cuối, khán giả cũng rất háo hức chờ đợi phim nối sóng có gì hấp dẫn.