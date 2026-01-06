Mới nhất
Mai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải Anh

Thứ ba, 18:12 06/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Mai Thu Huyền mới đây đã quyết định đưa cả gia đình ra Hà Nội "ở hẳn" và cô có một dự án công việc với đạo diễn Khải Anh.

23 năm hôn nhân không bao giờ chồng "biết ghen" của "cô Trúc" Mai Thu Huyền23 năm hôn nhân không bao giờ chồng 'biết ghen' của 'cô Trúc' Mai Thu Huyền

GĐXH - Diễn viên Mai Thu Huyền nổi tiếng với vai Thanh Trúc trong "Những ngọn nến trong đêm". Dù phim đã qua nhiều năm nhưng hình ảnh của nữ diễn viên vẫn để lại ấn tượng đậm sâu trong lòng khán giả. Đằng sau vai diễn nhiều bi kịch, ở đời thực, Mai Thu Huyền lại có cuộc sống bình yên bên chồng doanh nhân cùng hai con đã khôn lớn, trưởng thành.

Mai Thu Huyền và đạo diễn Khải Anh mới đây đã ra mắt học viện đào tạo công nghệ và điện ảnh tại Hà Nội. Đây là dự án công việc có tầm vóc lớn và được nhiều khán giả đón nhận.

Năm 2025 vừa qua đánh dấu tròn 30 năm Mai Thu Huyền gắn bó với nghệ thuật. Nữ diễn viên cho biết mong muốn lớn nhất của cô là "trao lại" những gì mình tích lũy được cho người trẻ có đam mê sáng tạo. Theo cô, diễn xuất không chỉ là nghề dành riêng cho diễn viên mà còn là kỹ năng quan trọng giúp mỗi cá nhân tự tin thể hiện bản thân, xây dựng hình ảnh cá nhân và lan tỏa cảm xúc trong thời đại số.

Mai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải Anh - Ảnh 2.

Mai Thu Huyền là nghệ sĩ đam mê cống hiến cho ngành điện ảnh nước nhà.

Mai Thu Huyền chia sẻ: "Tôi muốn dùng chính mối quan hệ và kỹ năng của mình để hỗ trợ những thế hệ trẻ theo đuổi đam mê làm phim. Khi bắt tay vào thực hiện, điều khiến tôi trăn trở nhất là làm sao xây dựng một học viện thật sự khác biệt và mang lại giá trị thực chất". Theo nữ diễn viên, những bước tiến đáng ghi nhận của điện ảnh Việt Nam trong thời gian gần đây đã củng cố thêm niềm tin rằng điện ảnh nước nhà hoàn toàn có thể "cất cánh" nếu được đầu tư bài bản về con người và tư duy.

Do sự dịch chuyển trong công việc nên Mai Thu Huyền đã quyết định cùng gia đình sinh sống ở Hà Nội sau một thời gian dài sinh sống ở TP.HCM. Về đời tư, Mai Thu Huyền có cuộc sống riêng viên mãn. Khi 25 tuổi người đẹp đã lên xe hoa cùng với mối tình đầu. Anh là doanh nhân thành đạt và hơn cô 7 tuổi. Cuộc sống của Mai Thu Huyền khiến nhiều người ghen tị vì cô quá hạnh phúc và vẹn tròn với hai con trai gái xinh xắn.

Mai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải Anh - Ảnh 3.

Mai Thu Huyền và đạo diễn Khải Anh muốn mang một làn gió mới trong việc đào tạo ngành công nghiệp điện ảnh.

Nói về chồng, Mai Thu Huyền chia sẻ cách đây vài năm với Gia đình và Xã hội: "Nếu như trước đây chỉ có ông xã là doanh nhân, Huyền là một nhân viên hành chính, không bị áp lực nhiều về công việc thì nhiều khi không có sự thông cảm và chia sẻ, cứ thắc mắc tại sao chồng mình lại bận như vậy.

Chỉ khi thực sự trở thành một doanh nhân với khối lượng công việc lớn Huyền mới có sự cảm thông sâu sắc với anh. Những lúc Huyền gặp khó khăn trong công việc thì người chia sẻ là ông xã bởi vì anh ấy rất hiểu và luôn luôn động viên Huyền, giúp Huyền cảm thấy mạnh mẽ hơn. Huyền thực sự rất cảm ơn ông xã của mình. Chắc chắn việc cả hai cùng quá bận rộn như vậy cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới gia đình nhưng Huyền và ông xã luôn cố gắng sắp xếp thời gian cho các con".

Không phải lúc nào cuộc sống của Mai Thu Huyền cũng êm đềm. Lúc mới cưới, cô cũng vướng phải thị phi như "ham chồng giàu". Sự thật, Mai Thu Huyền từng chia sẻ, chồng cô không phải là người gốc TP.HCM. Anh không giàu có giống như nhiều người đồn thổi. Tất cả đều do sự cố gắng của hai vợ chồng cô. Họ yêu nhau 3 năm mới cưới nên Mai Thu Huyền hiểu rõ tính cách của chồng mình. Mai Thu Huyền tiết lộ chồng là người đàn ông ít nói nhưng hành động thì lại tuyệt vời.

Mai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải Anh - Ảnh 4.

Tổ ấm hạnh phúc của Mai Thu Huyền.

Được biết, sau 23 năm kết hôn, cuộc sống của "cô Trúc" giờ đã hoàn toàn thay đổi. Cô sống trong ngôi biệt thự hoành tráng tại quận 7 có giá trị lớn. Chồng có một sự nghiệp vững vàng và bản thân Mai Thu Huyền cũng là một nữ doanh thành đạt.

Mai Thu Huyền: "Tôi thích Maya từ sau Scandal"Mai Thu Huyền: 'Tôi thích Maya từ sau Scandal'

GĐXH - "Tôi thích Maya, nhất là sau khi xem phim "Scandal: Bí mật thảm đỏ" năm 2012. Với vai nữ chính trong "Đóa hoa mong manh", Maya đáp ứng tất cả điều tôi cần: một ca sĩ danh tiếng, có hào quang, có biến cố", đạo diễn Mai Thu Huyền chia sẻ.

