Tưởng nghỉ hưu ở quê là thiên đường, U75 'vỡ mộng' vì áp lực không ngờ

Vợ chồng ông Lý và bà Vương (74 tuổi, sống tại Nam Ninh, Trung Quốc) từng rời quê từ khi còn rất trẻ để lên thành phố lập nghiệp. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, cả hai đều giữ vị trí khá cao trong cơ quan công tác và có cuộc sống ổn định.

Khi chính thức bước vào giai đoạn nghỉ hưu, mỗi tháng vợ chồng ông bà nhận khoảng 10.000 NDT tiền lương hưu, tương đương gần 35 triệu đồng.

Ngoài ra, họ còn có thêm khoản lãi từ tiền tiết kiệm gửi ngân hàng, giúp cuộc sống tuổi già tương đối dư dả.

Sau hàng chục năm sống giữa phố thị đông đúc, hai người bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với nhịp sống ồn ào.

Khi đã nghỉ hưu được 3 năm, họ quyết định bán căn nhà ở thành phố, trở về quê sinh sống với mong muốn tận hưởng bầu không khí trong lành và sự yên bình của làng quê.

Cuộc sống nghỉ hưu ở quê không như tưởng tượng

Ban đầu, cuộc sống nghỉ hưu ở quê mang đến cho ông bà nhiều niềm vui. Người dân trong làng tò mò và hào hứng khi thấy hai người từng sống lâu năm ở thành phố quay trở về. Hàng xóm thường xuyên ghé thăm, hỏi han về cuộc sống nơi đô thị.

Những buổi trò chuyện rôm rả khiến ông Lý và bà Vương cảm thấy ấm áp. Tuy nhiên, theo thời gian, họ bắt đầu nhận ra phía sau những câu hỏi tưởng chừng vô tư ấy lại ẩn chứa nhiều áp lực.

Một số người trong làng biết vợ chồng ông bà có lương hưu khá cao nên cho rằng họ có điều kiện kinh tế tốt.

Vì vậy, mỗi khi địa phương có hoạt động như xây cầu, sửa đường, xây trường hay các khoản đóng góp cho làng, gia đình ông Lý thường bị đề nghị đóng góp nhiều hơn người khác.

Là người sống tình cảm và muốn giữ hòa khí, ông bà ban đầu sẵn sàng hỗ trợ. Nhưng dần dần, các khoản đóng góp ngày càng nhiều và đôi khi khá vô lý.

Có những con đường vợ chồng ông không hề sử dụng, song vẫn được đề nghị hỗ trợ tài chính. Nếu từ chối, họ dễ rơi vào tình thế khó xử.

Lương hưu cao nhưng vẫn sống chật vật

Không chỉ vậy, một số người trong làng còn thường xuyên tìm đến nhà ông bà để vay tiền. Vì nghĩ đến tình làng nghĩa xóm, ông Lý và bà Vương nhiều lần cho vay mà không tính toán nhiều.

Thế nhưng khi bà Vương khéo léo nhắc đến chuyện trả nợ, một số người lại tỏ thái độ khó chịu, thậm chí cho rằng vợ chồng bà keo kiệt.

Những chuyện như vậy diễn ra nhiều lần khiến cuộc sống nghỉ hưu ở quê của hai ông bà dần trở nên căng thẳng.

Dù có mức lương hưu tương đối cao, nhưng các khoản chi tiêu phát sinh khiến họ cảm thấy tiền bạc luôn trong tình trạng thiếu hụt.

Để trang trải cuộc sống, ông bà thậm chí còn phải trồng thêm rau và tăng gia sản xuất trong vườn.

Bài học khi lựa chọn nơi nghỉ hưu

Trước tình cảnh khó xử, vợ chồng ông Lý bắt đầu suy nghĩ lại về quyết định về quê nghỉ hưu của mình. Họ nhận ra rằng việc thay đổi môi trường sống ở tuổi già không hề đơn giản như tưởng tượng.

Ở một nơi quen thuộc từ thuở nhỏ nhưng đã xa cách hàng chục năm, các mối quan hệ xã hội cũng trở nên phức tạp hơn. Những kỳ vọng của người xung quanh đôi khi vô tình tạo áp lực cho người mới trở về.

Sau nhiều lần cân nhắc, ông bà quyết định không vội rời đi mà tìm cách thay đổi cách ứng xử.

Họ bắt đầu hạn chế chia sẻ quá nhiều về tài chính cá nhân. Khi có người hỏi về lương hưu hoặc tiền tiết kiệm, ông bà chỉ trả lời qua loa. Với các khoản đóng góp cho làng, họ cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

Đồng thời, hai người tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ hàng xóm bằng kinh nghiệm sống thay vì chỉ hỗ trợ tiền bạc.

Hạnh phúc của tuổi nghỉ hưu không nằm ở tiền bạc

Sau một thời gian, mọi thứ dần thay đổi. Người dân trong làng hiểu hơn về hoàn cảnh của ông bà, còn vợ chồng ông Lý cũng thích nghi tốt hơn với cuộc sống nghỉ hưu ở nông thôn.

Dù không còn dễ dàng cho vay tiền như trước, nhưng ông bà vẫn giữ được sự gắn bó với hàng xóm thông qua những cuộc trò chuyện, những lời khuyên và sự giúp đỡ trong khả năng của mình.

Nhìn lại hành trình về quê nghỉ hưu, ông Lý và bà Vương nhận ra rằng hạnh phúc tuổi già không chỉ nằm ở tiền bạc hay mức lương hưu cao.

Điều quan trọng hơn cả là sự cân bằng trong các mối quan hệ và cách ứng xử khéo léo với mọi người xung quanh.

Những khó khăn ban đầu khi thay đổi môi trường sống đã giúp hai ông bà hiểu sâu sắc hơn về con người và cuộc sống.

Nhờ vậy, họ học được cách điều chỉnh suy nghĩ, hành động để tìm lại sự bình yên đúng nghĩa của tuổi nghỉ hưu.