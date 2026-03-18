Thái Nguyên: Cận cảnh đường kết nối các xã ở khu du lịch hồ Ba Bể xuất hiện loạt điểm nứt, lún và sạt

Tuyến đường tỉnh 255 (đoạn Quảng Khê – Khang Ninh, nay là tuyến nối Ba Bể – Đồng Phúc, Thái Nguyên) dù mới hoàn thành nhưng đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp, khiến người dân lo ngại về an toàn giao thông.

Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, nhiều vị trí mặt đường bị lún nền, nứt vỡ, bong tróc lớp nhựa. Đáng chú ý, tại Km09 xuất hiện tình trạng hư hỏng nghiêm trọng với mặt đường sạt lở, lầy lội; cách đó khoảng 100m còn có đoạn bị tách làm đôi, tạo khe nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt khi mưa xuống.

Không chỉ riêng điểm này, dọc tuyến còn ghi nhận nhiều vị trí taluy sạt lở, đất đá tràn xuống lòng đường; hệ thống rãnh thoát nước, bó vỉa cũng bị xô lệch, hư hỏng. Người dân cho biết, tuyến đường từng mang lại nhiều kỳ vọng khi giúp việc đi lại thuận tiện hơn, nhưng chỉ sau thời gian ngắn sử dụng đã xuống cấp, đặc biệt khó khăn vào mùa mưa.

Với tổng mức đầu tư 439 tỷ đồng, tuyến đường được kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch khu vực. Tuy nhiên, thực trạng hư hỏng hiện nay đặt ra yêu cầu cần sớm kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục kịp thời.



Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Hiện trạng chung nhiều đoạn mặt đường xuất hiện tình trạng lún nền, nứt và bong tróc lớp nhựa asphalt chỉ sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng.

Điểm nóng Km09 đường tỉnh 255 mặt đường hư hỏng nghiêm trọng, xuất hiện sạt lở, lầy lội và nứt vỡ.

Cách Km09 khoảng 100m, mặt đường bị tách làm đôi, tạo khe nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, đặc biệt khi trời mưa

Tại một số điểm khác một số đoạn taluy dương xuất hiện tình trạng đất đá sạt xuống lòng đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Rãnh thoát nước, bó vỉa tại nhiều vị trí bị xô lệch, gãy vỡ, cho thấy dấu hiệu xuống cấp cục bộ.

Tại thôn Nà Cọ, xã Ba Bể người dân trong thôn cho biết, tuyến đường nhanh xuống cấp, mưa lớn gây lầy lội, đi lại khó khăn, thậm chí phải quay lại đường cũ.

Tại một số địa điểm khác của tuyến đường hướng từ thôn Nà Cọ về thôn Nà Kiêng cũng xuất hiện tình trạng mặt đường hư hỏng, nhựa asphalt vỡ, nứt.

Khi mới hoàn thành, tuyến đường giúp việc đi lại thuận tiện hơn, được người dân kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch.

Tuyến đường dài gần 17,8km, tổng vốn đầu tư 439 tỷ đồng, do Ban QLDA giao thông và nông nghiệp phía Bắc làm chủ đầu tư.

Tình trạng hư hỏng khiến người dân lo ngại về an toàn giao thông, đặc biệt trong mùa mưa và dịp cao điểm.

Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục triệt để.

Video đường kết nối các xã ở khu du lịch hồ Ba Bể ở Thái Nguyên xuất hiện loạt điểm nứt, lún và sạt: