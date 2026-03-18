Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thái Nguyên: Cận cảnh đường kết nối các xã ở khu du lịch hồ Ba Bể xuất hiện loạt điểm nứt, lún và sạt

Thứ tư, 17:43 18/03/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chỉ sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng, tuyến đường đã xuống cấp với hàng loạt dấu hiệu bất thường: nền đường yếu, mặt đường bong tróc, taluy sạt lở. Những hình ảnh ghi nhận cho thấy nguy cơ mất an toàn đang hiện hữu trên toàn tuyến.

Tuyến đường tỉnh 255 (đoạn Quảng Khê – Khang Ninh, nay là tuyến nối Ba Bể – Đồng Phúc, Thái Nguyên) dù mới hoàn thành nhưng đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp, khiến người dân lo ngại về an toàn giao thông.

Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, nhiều vị trí mặt đường bị lún nền, nứt vỡ, bong tróc lớp nhựa. Đáng chú ý, tại Km09 xuất hiện tình trạng hư hỏng nghiêm trọng với mặt đường sạt lở, lầy lội; cách đó khoảng 100m còn có đoạn bị tách làm đôi, tạo khe nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt khi mưa xuống.

Không chỉ riêng điểm này, dọc tuyến còn ghi nhận nhiều vị trí taluy sạt lở, đất đá tràn xuống lòng đường; hệ thống rãnh thoát nước, bó vỉa cũng bị xô lệch, hư hỏng. Người dân cho biết, tuyến đường từng mang lại nhiều kỳ vọng khi giúp việc đi lại thuận tiện hơn, nhưng chỉ sau thời gian ngắn sử dụng đã xuống cấp, đặc biệt khó khăn vào mùa mưa.

Với tổng mức đầu tư 439 tỷ đồng, tuyến đường được kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch khu vực. Tuy nhiên, thực trạng hư hỏng hiện nay đặt ra yêu cầu cần sớm kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Hiện trạng chung nhiều đoạn mặt đường xuất hiện tình trạng lún nền, nứt và bong tróc lớp nhựa asphalt chỉ sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng.

Điểm nóng Km09 đường tỉnh 255 mặt đường hư hỏng nghiêm trọng, xuất hiện sạt lở, lầy lội và nứt vỡ.

Cách Km09 khoảng 100m, mặt đường bị tách làm đôi, tạo khe nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, đặc biệt khi trời mưa

Tại một số điểm khác một số đoạn taluy dương xuất hiện tình trạng đất đá sạt xuống lòng đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Rãnh thoát nước, bó vỉa tại nhiều vị trí bị xô lệch, gãy vỡ, cho thấy dấu hiệu xuống cấp cục bộ.

Tại thôn Nà Cọ, xã Ba Bể người dân trong thôn cho biết, tuyến đường nhanh xuống cấp, mưa lớn gây lầy lội, đi lại khó khăn, thậm chí phải quay lại đường cũ.

Tại một số địa điểm khác của tuyến đường hướng từ thôn Nà Cọ về thôn Nà Kiêng cũng xuất hiện tình trạng mặt đường hư hỏng, nhựa asphalt vỡ, nứt.

Khi mới hoàn thành, tuyến đường giúp việc đi lại thuận tiện hơn, được người dân kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch.

Tuyến đường dài gần 17,8km, tổng vốn đầu tư 439 tỷ đồng, do Ban QLDA giao thông và nông nghiệp phía Bắc làm chủ đầu tư.

Tình trạng hư hỏng khiến người dân lo ngại về an toàn giao thông, đặc biệt trong mùa mưa và dịp cao điểm.

Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục triệt để.

Video đường kết nối các xã ở khu du lịch hồ Ba Bể ở Thái Nguyên xuất hiện loạt điểm nứt, lún và sạt:


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Những con giáp dưới đây thường được xem là "sinh ra đã thuận lợi", nhưng thực tế, phía sau sự hanh thông ấy là cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ.

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 1/7 tới.

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Không ít người tin rằng con số cuối cùng trong năm sinh có thể phần nào phản ánh vận mệnh và con đường phát triển của mỗi cá nhân.

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Sáng ngày 18/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) khi chiếc xe tải chở đất bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe đưa đón học sinh đang dừng bên đường.

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Viên chức không nghỉ hết phép năm có được thanh toán tiền là câu hỏi được khá nhiều người quan tâm. Dưới đây là các thông tin hữu ích bạn đọc có thể tham khảo.

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Thông qua hệ thống Camera A.I hiện đại được lắp đặt trên các tuyến đường trọng điểm, chỉ trong vòng 10 ngày (từ 11/01 đến 20/01/2026), Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP Hà Nội đã ghi nhận và trích xuất dữ liệu xử phạt đối với 1.826 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức. Dự thảo Nghị định có điểm gì mới?

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Không phải con giáp nào sinh ra cũng gặp may mắn hay có sẵn điều kiện tốt. Có những con giáp để đạt thành công thì phải chịu nhiều thử thách hơn người khác.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Xem tử vi tuần mới từ nay đến 22/3/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có Dự báo những biến đổi trong cuộc sống của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất. Các con giáp nên nắm bắt để tiền tài phát triển.

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tham gia BHYT người dân sẽ được chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình. Dự kiến, từ 1/7/2026, Chính phủ điều chỉnh tăng lương cơ sở, mức đóng BHYT hộ gia đình có thay đổi?

Xem nhiều

Đời sống

GĐXH - Người sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây thường có tố chất lãnh đạo, tư duy linh hoạt và càng bước vào tuổi trung niên càng dễ gặt hái thành công.

Đời sống
Đời sống
Đời sống
Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top