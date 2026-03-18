Thái Nguyên: Cận cảnh đường kết nối các xã ở khu du lịch hồ Ba Bể xuất hiện loạt điểm nứt, lún và sạt
GĐXH - Chỉ sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng, tuyến đường đã xuống cấp với hàng loạt dấu hiệu bất thường: nền đường yếu, mặt đường bong tróc, taluy sạt lở. Những hình ảnh ghi nhận cho thấy nguy cơ mất an toàn đang hiện hữu trên toàn tuyến.
Tuyến đường tỉnh 255 (đoạn Quảng Khê – Khang Ninh, nay là tuyến nối Ba Bể – Đồng Phúc, Thái Nguyên) dù mới hoàn thành nhưng đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp, khiến người dân lo ngại về an toàn giao thông.
Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy, nhiều vị trí mặt đường bị lún nền, nứt vỡ, bong tróc lớp nhựa. Đáng chú ý, tại Km09 xuất hiện tình trạng hư hỏng nghiêm trọng với mặt đường sạt lở, lầy lội; cách đó khoảng 100m còn có đoạn bị tách làm đôi, tạo khe nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt khi mưa xuống.
Không chỉ riêng điểm này, dọc tuyến còn ghi nhận nhiều vị trí taluy sạt lở, đất đá tràn xuống lòng đường; hệ thống rãnh thoát nước, bó vỉa cũng bị xô lệch, hư hỏng. Người dân cho biết, tuyến đường từng mang lại nhiều kỳ vọng khi giúp việc đi lại thuận tiện hơn, nhưng chỉ sau thời gian ngắn sử dụng đã xuống cấp, đặc biệt khó khăn vào mùa mưa.
Với tổng mức đầu tư 439 tỷ đồng, tuyến đường được kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch khu vực. Tuy nhiên, thực trạng hư hỏng hiện nay đặt ra yêu cầu cần sớm kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục kịp thời.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:
Cách Km09 khoảng 100m, mặt đường bị tách làm đôi, tạo khe nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, đặc biệt khi trời mưa
Video đường kết nối các xã ở khu du lịch hồ Ba Bể ở Thái Nguyên xuất hiện loạt điểm nứt, lún và sạt:
