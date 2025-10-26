Thái Nguyên: Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng để mở đường, xây dựng nhà xưởng tại thôn Phja Đăm

4 giờ trước

GĐXH - Tại xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên, Công ty TNHH Ngọc Linh đã tự ý đưa máy móc vào san ủi, mở đường, xây dựng nhà xưởng, công trình phụ trợ trên đất rừng khi chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý. Dù chính quyền địa phương đã lập biên bản, yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động, song trước đó, đơn vị này từng được “báo cáo nhẹ” là chỉ “hỗ trợ người dân mở đường phục vụ sản xuất”.