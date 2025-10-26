Thái Nguyên: Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng để mở đường, xây dựng nhà xưởng tại thôn Phja Đăm
GĐXH - Công ty TNHH Ngọc Linh đã đưa máy móc vào mở đường vận chuyển, dựng nhà xưởng và công trình phụ trợ ngay trong vùng rừng sản xuất, khiến cảnh quan bị tàn phá, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái ở thôn Phja Đăm, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên.
Video Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng để mở đường, xây dựng nhà xưởng tại thôn Phja Đăm, Thái Nguyên:
