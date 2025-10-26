Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thái Nguyên: Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng để mở đường, xây dựng nhà xưởng tại thôn Phja Đăm

Chủ nhật, 10:21 26/10/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Công ty TNHH Ngọc Linh đã đưa máy móc vào mở đường vận chuyển, dựng nhà xưởng và công trình phụ trợ ngay trong vùng rừng sản xuất, khiến cảnh quan bị tàn phá, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái ở thôn Phja Đăm, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng, gây nguy cơ sạt lở tại Thái Nguyên - Ảnh 1.

Ngày 24/10, theo ghi nhận của PV, tại thôn Phja Đăm, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên, Công ty TNHH Ngọc Linh tự ý san gạt, cải tạo mặt bằng, mở đường qua nhiều diện tích rừng khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép.

Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng, gây nguy cơ sạt lở tại Thái Nguyên - Ảnh 2.

Việc san ủi trái phép có dấu hiệu hủy hoại đất rừng, ảnh hưởng tới công trình nước sạch, đất rừng và đời sống nhân dân.

Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng, gây nguy cơ sạt lở tại Thái Nguyên - Ảnh 3.

Ghi nhận tại khu vực đồi Lủng Chè, công ty này đã mở một con đường dài khoảng gần 2km đi từ Phja Đăm, xuyên qua nhiều diện tích rừng sản xuất của người dân đi về phía thôn Pác Nặm.

Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng, gây nguy cơ sạt lở tại Thái Nguyên - Ảnh 4.

Theo người dân thôn Phja Đăm việc san ủi của công ty đã thực hiện trên đất của nhiều hộ dân trong thôn với thời gian dài.

Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng, gây nguy cơ sạt lở tại Thái Nguyên - Ảnh 5.

Đường được san ủi qua đất rừng, dấu vết còn mới.

Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng, gây nguy cơ sạt lở tại Thái Nguyên - Ảnh 6.

Cảnh quan tự nhiên bị biến dạng, rừng xanh nhường chỗ cho công trình xây dựng và tuyến đường.

Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng, gây nguy cơ sạt lở tại Thái Nguyên - Ảnh 7.

Một số người dân cho biết thêm, tình trạng mở đường xảy ra từ trước thời điểm sáp nhập.

Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng, gây nguy cơ sạt lở tại Thái Nguyên - Ảnh 8.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, nhiều ngôi nhà mọc lên, đường điện cao thế cũng được kéo lên đỉnh núi.

Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng, gây nguy cơ sạt lở tại Thái Nguyên - Ảnh 9.

Con đường đi vào khu đất của Công ty TNHH Ngọc Linh (Công ty) rộng từ 3m đến 4m dài khoảng 2km.

Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng, gây nguy cơ sạt lở tại Thái Nguyên - Ảnh 10.

Khu vực đã san ủi rộng khoảng 3ha, xung quanh là rừng, trên phần đất đã san ủi, nhiều nhà xưởng, nhà ở công nhân và công trình phụ trợ khác đã xây dựng xong.

Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng, gây nguy cơ sạt lở tại Thái Nguyên - Ảnh 11.

Cả cây cối với đường kính to cũng bị chặt hạ, ngổn ngang.

Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng, gây nguy cơ sạt lở tại Thái Nguyên - Ảnh 12.

Bên trong khu vực mỏ của Công ty TNHH Ngọc Linh nhiều máy móc đang tập kết tại khu đất gần ngay sát nhà xưởng, phía trên đã lắp một trạm biến áp khá khá lớn.

Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng, gây nguy cơ sạt lở tại Thái Nguyên - Ảnh 13.

Ngày 24/10, trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, Chủ tịch UBND xã Bằng Thành Cà Văn Thưởng cho biết, xã Bằng Thành phát hiện những vi phạm của Công ty TNHH Ngọc Linh từ thời điểm tháng 8/2025.

Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng, gây nguy cơ sạt lở tại Thái Nguyên - Ảnh 14.

Hiện tại, UBND xã Bằng Thành cũng đã báo cáo UBND tỉnh Thái Nguyên và Sở Nông nghiệp và môi trường đề nghị vào cuộc kiểm tra, xử lý.


Video Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng để mở đường, xây dựng nhà xưởng tại thôn Phja Đăm, Thái Nguyên:


Nhật Tân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đổ trộm 50 tấn chất thải trái phép, công ty và 2 người bị phạt 300 triệu đồng

Đổ trộm 50 tấn chất thải trái phép, công ty và 2 người bị phạt 300 triệu đồng

Chôn lấp hơn 2.000 tấn chất thải trái phép ra môi trường, giám đốc công ty cùng 4 đồng phạm bị bắt

Chôn lấp hơn 2.000 tấn chất thải trái phép ra môi trường, giám đốc công ty cùng 4 đồng phạm bị bắt

Số phận ngôi nhà xây trái phép vẫn đòi 721 tỷ đồng đền bù khiến dự án 140.000 tỷ đồng bị trì hoãn suốt 2 năm

Số phận ngôi nhà xây trái phép vẫn đòi 721 tỷ đồng đền bù khiến dự án 140.000 tỷ đồng bị trì hoãn suốt 2 năm

Quảng Trị: Một doanh nghiệp bị xử phạt vì san ủi rừng tự nhiên

Quảng Trị: Một doanh nghiệp bị xử phạt vì san ủi rừng tự nhiên

'Tuýt còi' doanh nghiệp san ủi trái phép rừng tự nhiên

'Tuýt còi' doanh nghiệp san ủi trái phép rừng tự nhiên

Cùng chuyên mục

Điểm tên các con giáp thông minh nhưng thích làm theo ý mình, khiến sếp nào cũng phải đau đầu

Điểm tên các con giáp thông minh nhưng thích làm theo ý mình, khiến sếp nào cũng phải đau đầu

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra đã mang trong mình cá tính mạnh mẽ, không thích rập khuôn hay bị người khác chi phối.

Thái Nguyên: Khó hiểu việc xã Bằng Thành từng 'báo cáo khác' trước khi phát hiện sai phạm của Công ty TNHH Ngọc Linh

Thái Nguyên: Khó hiểu việc xã Bằng Thành từng 'báo cáo khác' trước khi phát hiện sai phạm của Công ty TNHH Ngọc Linh

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tại xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên, Công ty TNHH Ngọc Linh đã tự ý đưa máy móc vào san ủi, mở đường, xây dựng nhà xưởng, công trình phụ trợ trên đất rừng khi chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý. Dù chính quyền địa phương đã lập biên bản, yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động, song trước đó, đơn vị này từng được “báo cáo nhẹ” là chỉ “hỗ trợ người dân mở đường phục vụ sản xuất”.

Sắp thay đổi hình thức thi tuyển công chức từ tháng 12/2025?

Sắp thay đổi hình thức thi tuyển công chức từ tháng 12/2025?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 10/12/2025, Thông tư 22/2025/TT-BNV có hiệu lực trong đó ban hành nội quy và quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức theo quy định mới. Dưới đây là các thông tin chi tiết.

Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi già sung túc

Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi già sung túc

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi học, những ai sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây thường có đường công danh rực rỡ, tài vận hanh thông, tuổi già an nhàn và hưởng phúc con cháu đề huề.

Giải Marathon thiện nguyện gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo vùng cao nguyên

Giải Marathon thiện nguyện gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo vùng cao nguyên

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Tham gia giải Marathon thiện nguyện với chủ đề ‘Mỗi bước chân – Một ước mơ” vào ngày 16/11 tới đây, mỗi bước chân sẽ giúp trẻ em nghèo vùng cao nguyên có học bổng.

4 con giáp kiêu ngạo: Luôn coi mình là nhất, không thích nghe ai góp ý

4 con giáp kiêu ngạo: Luôn coi mình là nhất, không thích nghe ai góp ý

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người dù tài giỏi đến đâu cũng khó tránh khỏi khuyết điểm lớn nhất: quá kiêu ngạo và bảo thủ.

Nguyên nhân vụ sập móng nhà khiến 2 cha con ở Đắk Lắk thiệt mạng

Nguyên nhân vụ sập móng nhà khiến 2 cha con ở Đắk Lắk thiệt mạng

Đời sống - 1 ngày trước

Trong lúc thợ đào móng xây nhà, phần móng cao bất ngờ sạt lở, đổ sang nhà hàng xóm, khiến 2 cha con tử vong và 3 người khác bị thương.

Hà Nội: Lái xe tải thừa nhận 'uống gần 10 cốc' khi bị CSGT bất ngờ kiểm tra trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Hà Nội: Lái xe tải thừa nhận 'uống gần 10 cốc' khi bị CSGT bất ngờ kiểm tra trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bất chấp việc đã uống rượu bia, một tài xế xe tải vẫn liều lĩnh điều khiển phương tiện trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (đoạn qua Trạm thu phí Đại Xuyên, TP Hà Nội) và bị lực lượng CSGT phát hiện, xử phạt.

Đáp ứng đủ điều kiện này, triệu người có cơ hội mua nhà ở xã hội

Đáp ứng đủ điều kiện này, triệu người có cơ hội mua nhà ở xã hội

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Nhà ở xã hội luôn là một trong những bất động sản luôn được rất nhiều người quan tâm bởi giá thành của nó. Cần đáp ứng điều kiện gì để được sở hữu nhà ở xã hội?

Ngày sinh Âm lịch của người được sao may mắn chiếu mệnh: Càng lớn tuổi càng phát tài

Ngày sinh Âm lịch của người được sao may mắn chiếu mệnh: Càng lớn tuổi càng phát tài

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tử vi, có những ngày sinh Âm lịch được xem là thời điểm Thần Tài mỉm cười, quý nhân phù trợ.

Xem nhiều

Con giáp có lộc trong 3 tháng tới

Con giáp có lộc trong 3 tháng tới

Đời sống

GĐXH - Ba tháng tới, vận may tài chính sẽ mỉm cười với 4 con giáp này. Không chỉ được Thần Tài chiếu cố, họ còn có quý nhân song hành, tiền bạc kéo đến dồn dập, cơ hội "đổi đời" trong tầm tay.

4 con giáp kiêu ngạo: Luôn coi mình là nhất, không thích nghe ai góp ý

4 con giáp kiêu ngạo: Luôn coi mình là nhất, không thích nghe ai góp ý

Đời sống
Ngày sinh Âm lịch của người được sao may mắn chiếu mệnh: Càng lớn tuổi càng phát tài

Ngày sinh Âm lịch của người được sao may mắn chiếu mệnh: Càng lớn tuổi càng phát tài

Đời sống
Giải Marathon thiện nguyện gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo vùng cao nguyên

Giải Marathon thiện nguyện gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo vùng cao nguyên

Đời sống
Đáp ứng đủ điều kiện này, triệu người có cơ hội mua nhà ở xã hội

Đáp ứng đủ điều kiện này, triệu người có cơ hội mua nhà ở xã hội

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top