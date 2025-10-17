Đổ trộm 50 tấn chất thải trái phép, công ty và 2 người bị phạt 300 triệu đồng
Một doanh nghiệp và 2 người ở Hưng Yên bị phạt 300 triệu đồng vì bán, chôn lấp 50 tấn chất thải trái quy định xuống khu vực bãi san lấp đất nền dự án.
Ngày 16/10, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát Kinh tế Hưng Yên vừa xử phạt 1 doanh nghiệp và 2 cá nhân về hành vi bán, chôn lấp chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường, với tổng số tiền 300 triệu đồng.
Trước đó, khoảng 23h30 ngày 14/7, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Cục Cảnh sát môi trường, Công an phường Thượng Hồng phát hiện 3 xe ô tô tải loại HOWO đang đổ chất thải rắn xây dựng xuống khu vực bãi san lấp đất nền nằm trong khuôn viên dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và phát triển Công nghệ cao Victoria (Thượng Hồng, Hưng Yên).
Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ, những người có mặt tại hiện trường đều không xuất trình được bất kỳ giấy phép nào liên quan đến hoạt động chôn lấp, đổ rác thải theo quy định. Chất thải đang được đổ xuống là hỗn hợp gạch, đá vụn, đất lẫn nhiều tạp chất như nilong, mẩu gỗ, kim loại, nhựa và chưa hề qua phân loại.
Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành cân tổng khối lượng chất thải rắn trên, xác định được là 47.2 tấn đồng thời lấy mẫu chất thải giám định.
Căn cứ kết quả làm việc, tài liệu xác minh và các quy định pháp luật, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và phát triển Công nghệ cao Victoria về hành vi chôn, lấp chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường với số tiền phạt 150 triệu đồng.
Hai cá nhân là ông V.Đ.S (SN 1981, trú tại KĐT Lạc Hồng Phúc, Mỹ Hào, Hưng Yên) và ông N.N.H (SN 1969, trú tại thôn Tuấn Dị, Như Quỳnh, Hưng Yên) bị xử phạt 75 triệu đồng mỗi người về hành vi Bán chất thải rắn thông thường cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý.
