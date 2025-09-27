Số phận ngôi nhà xây trái phép vẫn đòi 721 tỷ đồng đền bù khiến dự án 140.000 tỷ đồng bị trì hoãn suốt 2 năm

Số phận ngôi nhà 'cứng đầu' sẵn sàng nằm giữa đường cao tốc không chịu di dời dù được đền bù tới 6 tỷ đồng hiện ra sao? GĐXH - Dù được đền bù số tiền lên tới 6 tỷ đồng cùng 2 căn hộ nhưng chủ nhà vẫn kiên quyết không chịu di dời vì cho rằng vẫn chưa thỏa đáng.

Ngôi nhà xây trái phép vẫn đòi 721 tỷ đồng đền bù, khiến dự án 140.000 tỷ đồng bị trì hoãn suốt 2 năm

Ngôi nhà không chịu di dời khiến dự án bị đình trệ suốt 2 năm. Ảnh: Sohu





Theo Sohu, nhiều năm trước, 1 ngôi nhà tại làng Đường Giác, thành phố Lê Lý, huyện Ngô Giang, Giang Tô, Trung Quốc, từng chậm trễ di dời, khiến dự án đường sắt cao tốc trọng điểm trị giá gần 38 tỷ NDT (gần 140.000 tỷ đồng) của Trung Quốc bị chậm tiến độ suốt 2 năm.

Chủ nhân ngôi nhà là bà Trương. Sau khi chồng qua đời vì tai nạn, người phụ nữ này một mình nuôi hai con khôn lớn. Khi các con đã lập nghiệp ở thành phố, bà Trương quen với cuộc sống thôn quê nên vẫn ở lại và xây dựng căn nhà khang trang để sinh sống.

Năm 2020, dự án tuyến đường sắt cao tốc nối Thượng Hải – Tô Châu – Hồ Châu chính thức khởi công, với chiều dài 163,54 km, gồm 8 nhà ga, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2024. Tuyến đường đi qua làng Đường Giác, toàn bộ hộ dân đều thuộc diện phải di dời, trong đó có gia đình bà Trương.

Theo chính sách, ngoài tiền đền bù, các hộ dân còn được nhận khoản trợ cấp phá dỡ, tính theo nhân khẩu. Hầu hết người dân trong làng đã chấp thuận di dời, chỉ riêng bà Trương kiên quyết từ chối vì cho rằng mức bồi thường chưa thỏa đáng.

Bà yêu cầu mức đền bù lên tới 200.000 NDT/m2, tương đương 200 triệu NDT (hơn 741 tỷ đồng) cho căn nhà xây theo kiến trúc phương Tây. Con số này bị chính quyền bác bỏ vì vượt xa quy định, trong khi ngôi nhà lại chưa được cấp phép xây dựng, bị xem là công trình bất hợp pháp.

Để dự án được triển khai đúng kế hoạch, cơ quan chức năng địa phương đã nhiều lần tới vận động, giải thích nhưng bà Trương vẫn không chấp thuận. Biết được ngôi nhà của mình nằm đúng vị trí tuyến đường sắt đi qua, người phụ nữ này tiếp tục nâng giá bồi thường gấp nhiều lần, khiến quá trình thương lượng rơi vào bế tắc.

Vụ việc giữa 2 bên không được giải quyết dứt điểm đã khiến dự án đường sắt cao tốc bị đình trệ suốt 2 năm. Trong thời gian đó, bà Trương dựng rào chắn, thả chó giữ nhà, đồng thời lắp thiết bị giám sát để ngăn cản công nhân thi công.

Ngôi nhà hiện ra sao?

Để giải quyết tình hình, đơn vị xây dựng buộc phải thi công từ hai phía, khiến ngôi nhà của bà Trương bị bao vây bởi khói bụi và đất cát. Theo luật pháp Trung Quốc, vì nhà bà Trương xây dựng bất hợp pháp nên có thể bị cưỡng chế phá bỏ. Tuy nhiên tòa án vẫn áp dụng biện pháp nhân đạo, tiếp tục duy trì đàm phán.

Dẫu vậy, thấy đối phương chịu xuống nước trước, bà Trương càng tỏ thái độ cứng rắn và đưa ra nhiều đòi hỏi phi lý. Hành động này của bà Trương trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến chỉ trích hành vi này của bà là tham lam, cản trở lợi ích chung của xã hội.

Trước áp lực mạnh mẽ từ dư luận, bà Trương cuối cùng đã thay đổi quyết định, tự nguyện đến văn phòng địa phương xin di dời và chấp nhận mức bồi thường theo quy định ban đầu. Nhờ đó, dự án trị giá gần 38 tỷ NDT của Trung Quốc được tiếp tục triển khai sau nhiều năm gián đoạn.