Thái Nguyên: Khoảnh khắc xe tải chở đất tông xe đưa đón học sinh khiến nhiều em bị thương

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h51 sáng ngày 18/3/2026, trên tuyến đường nối Quốc lộ 37 với đường tỉnh 269B (hướng từ xã Tân Thành đi Cầu Mây) tỉnh Thái Nguyên.

Từ hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô 24 chỗ đưa đón học sinh đang dừng sát lề đường để đón một học sinh lên xe. Bất ngờ, xe tải mang BKS 20H-048.04 lưu thông cùng chiều từ phía sau lao tới đã đâm trực diện vào đuôi xe khách.

Khoảnh khắc xe chở học sinh bị xe tải tông trúng được camera an ninh ghi lại.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe đưa đón học sinh bị đẩy văng về phía trước một quãng đường dài rồi mới dừng lại.

Tại hiện trường, phần đuôi xe chở học sinh bị biến dạng, hư hỏng nặng; kính chắn gió phía trước của xe tải cũng vỡ nát hoàn toàn.

Xe khách đưa đón học sinh hư hỏng nặng sau va chạm.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Bình.

Được biết, thời điểm xảy ra tại nạn trên xe khách có khoảng 10 học sinh. Rất may mắn, các bác sĩ cho biết hiện chưa ghi nhận trường hợp nào bị thương tích đe dọa đến tính mạng. Đa số các em bị xây xát phần mềm và chấn thương do va đập mạnh, hiện đang được tiếp tục theo dõi sát sao về tâm lý và sức khỏe.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.