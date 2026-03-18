Thái Nguyên: Khoảnh khắc xe tải chở đất tông xe đưa đón học sinh khiến nhiều em bị thương
GĐXH - Sáng ngày 18/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) khi chiếc xe tải chở đất bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe đưa đón học sinh đang dừng bên đường.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h51 sáng ngày 18/3/2026, trên tuyến đường nối Quốc lộ 37 với đường tỉnh 269B (hướng từ xã Tân Thành đi Cầu Mây) tỉnh Thái Nguyên.
Từ hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô 24 chỗ đưa đón học sinh đang dừng sát lề đường để đón một học sinh lên xe. Bất ngờ, xe tải mang BKS 20H-048.04 lưu thông cùng chiều từ phía sau lao tới đã đâm trực diện vào đuôi xe khách.
Khoảnh khắc xe chở học sinh bị xe tải tông trúng được camera an ninh ghi lại.
Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe đưa đón học sinh bị đẩy văng về phía trước một quãng đường dài rồi mới dừng lại.
Tại hiện trường, phần đuôi xe chở học sinh bị biến dạng, hư hỏng nặng; kính chắn gió phía trước của xe tải cũng vỡ nát hoàn toàn.
Phát hiện sự việc, người dân địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Bình.
Được biết, thời điểm xảy ra tại nạn trên xe khách có khoảng 10 học sinh. Rất may mắn, các bác sĩ cho biết hiện chưa ghi nhận trường hợp nào bị thương tích đe dọa đến tính mạng. Đa số các em bị xây xát phần mềm và chấn thương do va đập mạnh, hiện đang được tiếp tục theo dõi sát sao về tâm lý và sức khỏe.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Năm 2026, viên chức không nghỉ hết phép năm được thanh toán tiền?Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Viên chức không nghỉ hết phép năm có được thanh toán tiền là câu hỏi được khá nhiều người quan tâm. Dưới đây là các thông tin hữu ích bạn đọc có thể tham khảo.
Hà Nội: Danh sách 1.826 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 11/1 - 20/1Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Thông qua hệ thống Camera A.I hiện đại được lắp đặt trên các tuyến đường trọng điểm, chỉ trong vòng 10 ngày (từ 11/01 đến 20/01/2026), Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP Hà Nội đã ghi nhận và trích xuất dữ liệu xử phạt đối với 1.826 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Viên chức cần biết rõ thông tin quan trọng này: loạt hành vi có thể bị kỷ luậtĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức. Dự thảo Nghị định có điểm gì mới?
Top con giáp phải 'cày' gấp đôi người khác mới thành công: Hậu vận cực đáng ghen tịĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Không phải con giáp nào sinh ra cũng gặp may mắn hay có sẵn điều kiện tốt. Có những con giáp để đạt thành công thì phải chịu nhiều thử thách hơn người khác.
Dự báo những biến đổi mọi mặt bất ngờ của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất những ngày cuối tháng 3Đời sống - 23 giờ trước
GĐXH – Xem tử vi tuần mới từ nay đến 22/3/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có Dự báo những biến đổi trong cuộc sống của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất. Các con giáp nên nắm bắt để tiền tài phát triển.
Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 1/7/2026 khi mức lương cơ sở tăng?Đời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Tham gia BHYT người dân sẽ được chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình. Dự kiến, từ 1/7/2026, Chính phủ điều chỉnh tăng lương cơ sở, mức đóng BHYT hộ gia đình có thay đổi?
Bắc Ninh: Danh sách 261 trường hợp vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 28/2 đến 6/3Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa công bố danh sách 261 phương tiện vi phạm bị phạt nguội được phát hiện qua hệ thống camera giám sát và thiết bị nghiệp vụ trong tuần từ ngày 28/2/2026 đến ngày 6/3/2026.
Quy định về chế độ nghỉ phép 2026 theo Luật Lao động mới nhất, người lao động cần biếtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nghỉ phép là quyền lợi cơ bản của người lao động được nghỉ làm việc nhưng vẫn hưởng nguyên lương theo hợp đồng. Năm 2026, người lao động được nghỉ phép bao nhiêu ngày?
Kè biển Hải Thịnh ở Ninh Bình xuất hiện nhiều đoạn sạt lởĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Tuyến kè biển Hải Thịnh thuộc tuyến đê biển Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) có vai trò quan trọng trong việc chắn sóng, chống xói lở và bảo vệ khu dân cư phía trong. Tuy nhiên thời gian qua, dưới tác động của triều cường, gió mạnh và biến đổi địa hình bãi biển, nhiều đoạn kè liên tiếp xảy ra sạt lở, sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa bão năm 2026.
4 tháng Âm lịch sinh ra những người có khí chất hơn người, hiếm khi nghèo lâuĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Người sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây thường có tố chất lãnh đạo, tư duy linh hoạt và càng bước vào tuổi trung niên càng dễ gặt hái thành công.
3 con giáp này bước vào tuần 'tiền vô như nước', phước phần hơn ngườiĐời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, 3 con giáp dưới đây sẽ bước vào tuần “tiền vô như nước”, thuận lợi nhiều việc nhờ phước phần hơn hẳn người khác. Đừng bỏ lỡ cơ hội phát triển.