Hé lộ thủ đoạn trộm chó nhà dân của nhóm 'cẩu tặc'
GĐXH - Phát hiện vật nuôi thả rông ven đường, các đối tượng dùng súng bắn điện để bắt, cho vào bao mang đi tiêu thụ hoặc sử dụng làm thực phẩm.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên), thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp chó mèo, vật nuôi không chỉ gây thiệt hại về tài sản, bức xúc trong nhân dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh những hành vi vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, các đối tượng sẵn sàng sử dụng hung khí chống trả người phát hiện, ngăn cản.
Từ thông tin người dân phản ánh về việc gia đình bị mất chó, cơ quan công an xã Vũ Quý đã tổ chức xác minh, truy xét các đối tượng liên quan.
Đến ngày 22/10, lực lượng chức năng làm rõ Hà Thị Hằng (SN 1987) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1992, cùng trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) là những người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục làm rõ đối tượng Hằng, Mạnh cùng Nguyễn Văn Ngọc (SN 1967, trú tại xã Bắc Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) có liên quan đến 3 vụ trộm cắp chó khác tại các xã Thư Vũ, Bình Định và Hồng Vũ.
Lợi dụng đêm khuya và rạng sáng, các đối tượng sử dụng xe mô tô di chuyển qua các tuyến đường, khu dân cư để tìm kiếm vật nuôi thả rông hoặc đứng ven đường. Khi phát hiện mục tiêu, đối tượng sử dụng súng bắn điện để bắt, sau đó cho vào bao mang đi tiêu thụ, hoặc sử dụng làm thực phẩm.
Đáng chú ý, các đối tượng hoạt động tại nhiều địa bàn, thay đổi phương tiện và tìm cách bỏ trốn khi có nguy cơ bị phát hiện.
Ngày 24/10, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; quyết định tạm giữ: Hà Thị Hằng, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Mạnh để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
Theo cơ quan công an, không chỉ lén lút trộm cắp tài sản, một số đối tượng còn có hành vi manh động, sẵn sàng sử dụng hung khí tấn công người dân khi bị phát hiện, ngăn cản.
Cụ thể, vào khoảng 20h ngày 19/9, Đàm Văn Kha (SN 1991), Nguyễn Bá Đức (SN 1990), Nguyễn Bá Bình (SN 1990), Đỗ Bá Dũng (SN 1989, cùng trú tại xã A Sào, tỉnh Hưng Yên) chuẩn bị công cụ phương tiện (gồm: vợt, đèn pin, dây thép, tuýp sắt hàn lưỡi dao) thực hiện hành vi trộm cắp chó mèo tại các xã Tiên Lữ, Ngự Thiên (tỉnh Hưng Yên).
Quá trình gây án, các đối tượng đã tấn công làm 1 người dân bị thương để cướp tài sản. Sau khi gây án, nhóm này bỏ trốn tại nhiều tỉnh, thành phố. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức xác minh, truy bắt, làm rõ hành vi của các đối tượng.
Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản; không thả rông vật nuôi tại khu vực đường giao thông, nơi công cộng, nhất là vào ban đêm. Chủ động quản lý, trông giữ vật nuôi, gia cố cổng, hàng rào và lắp đặt thiết bị chiếu sáng, camera giám sát tại những vị trí phù hợp.
Người dân không tự ý truy đuổi, vây bắt hoặc đối đầu với các đối tượng trộm cắp, nhất là khi phát hiện chúng mang theo dao, tuýp sắt, súng bắn điện hoặc các loại hung khí, công cụ nguy hiểm khác.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của đối tượng, phương tiện, biển kiểm soát và kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để xác minh, xử lý.
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