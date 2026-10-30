Rùng mình thủ đoạn cất giấu gần 2kg thủy ngân trong chai nước ngọt ở Cao Bằng

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Theo thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, Công an xã Trà Lĩnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng, gồm 7 công dân Việt Nam và 1 công dân Trung Quốc, liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất cháy, chất độc (thủy ngân); thu giữ gần 2 kg thủy ngân cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Hai đối tượng Chìu Sáng Hềnh, Lương Xuân Vẳn - (ảnh Công an Cao Bằng).

Trước đó, khoảng 12h ngày 15/10/2026, tại xóm Thống Nhất, xã Trà Lĩnh, lực lượng công an phát hiện, bắt người phạm tội quả tang đối với Chìu Sáng Hềnh (SN 2008), trú tại thôn Pạc Sủi, xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh và Lương Xuân Vẳn (SN 1971), trú tại xóm Sóc Hà, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng về hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất cháy, chất độc (thủy ngân).

Đáng chú ý, số thủy ngân được các đối tượng đựng trong chai nước ngọt.

Các đối tượng Trương Thị Uyên, Lý Văn Hùng, Nong WenDang, Trương Thị Thuý tại cơ quan công an - (ảnh Công an Cao Bằng).

Qua đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng thi hành lệnh giữ người, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 6 đối tượng gồm: Trương Thị Thúy (SN 1983), trú tại xóm Thống Nhất, xã Trà Lĩnh; Lý Văn Hùng (SN 1995), trú tại xóm Sơn Lộ, xã Trà Lĩnh; Trương Thị Uyên (SN 1971), trú tại xóm Sóc Hà, xã Trường Hà; Chìu Vằn Hiếng (SN 1984), trú tại thôn Pạc Sủi, xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh; Tằng A Tài (SN 1989), cùng trú tại thôn Pạc Sủi, xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh; Nong WenDang (SN 1984), quốc tịch Trung Quốc. Các đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất cháy, chất độc (thủy ngân).

Tang vật thu giữ gồm 1.993,1 gam thủy ngân cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.