Rùng mình thủ đoạn cất giấu gần 2kg thủy ngân trong chai nước ngọt ở Cao Bằng
GĐXH - Công an tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép thủy ngân. Đáng chú ý, gần 2kg chất độc này được cất giấu trong chai nước ngọt.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, Công an xã Trà Lĩnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng, gồm 7 công dân Việt Nam và 1 công dân Trung Quốc, liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất cháy, chất độc (thủy ngân); thu giữ gần 2 kg thủy ngân cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.
Trước đó, khoảng 12h ngày 15/10/2026, tại xóm Thống Nhất, xã Trà Lĩnh, lực lượng công an phát hiện, bắt người phạm tội quả tang đối với Chìu Sáng Hềnh (SN 2008), trú tại thôn Pạc Sủi, xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh và Lương Xuân Vẳn (SN 1971), trú tại xóm Sóc Hà, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng về hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất cháy, chất độc (thủy ngân).
Đáng chú ý, số thủy ngân được các đối tượng đựng trong chai nước ngọt.
Qua đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng thi hành lệnh giữ người, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 6 đối tượng gồm: Trương Thị Thúy (SN 1983), trú tại xóm Thống Nhất, xã Trà Lĩnh; Lý Văn Hùng (SN 1995), trú tại xóm Sơn Lộ, xã Trà Lĩnh; Trương Thị Uyên (SN 1971), trú tại xóm Sóc Hà, xã Trường Hà; Chìu Vằn Hiếng (SN 1984), trú tại thôn Pạc Sủi, xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh; Tằng A Tài (SN 1989), cùng trú tại thôn Pạc Sủi, xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh; Nong WenDang (SN 1984), quốc tịch Trung Quốc. Các đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất cháy, chất độc (thủy ngân).
Tang vật thu giữ gồm 1.993,1 gam thủy ngân cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
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