Bắc Ninh: Bắt hai đối tượng chuyên dùng xe máy áp sát, giật dây chuyền vàng của phụ nữ đi đường

Ngày 30/10, Công an TP Bắc Ninh thông tin, đơn vị đã khởi tố hai đối tượng ở phường Đào Viên, TP Bắc Ninh, về hành vi “Cướp giật tài sản”. Đây là hai đối tượng đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản liên tiếp trên địa bàn.

Theo đó, ngày 27/9/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Bắc Ninh nhận được tin báo của Công an phường Nam Sơn về việc tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.P (SN 1990, trú tại xã Dân Hòa, TP Hà Nội) về việc bị 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô giật chiếc vòng đang đeo ở cổ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dù chỉ có những manh mối ban đầu, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng truy tìm, thu thập dấu vết liên quan đến các đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Kết quả, Cơ quan điều tra đã triệu tập 2 đối tượng là Hoàng Văn Chiến (SN 1992) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1991), cùng trú tại phường Đào Viên, TP Bắc Ninh, để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Chiến và Hiệp khai nhận hành vi “Cướp giật tài sản”. Do không có công việc ổn định, không có tiền tiêu xài cá nhân nên Hoàng Văn Chiến cùng Nguyễn Văn Hiệp nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người khác để lấy tiền tiêu xài.

Hai đối tượng Chiến và Hiệp tại cơ quan công an - (ảnh Công an Bắc Ninh).

Chiến và Hiệp bàn bạc, thống nhất đi cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn phường Nam Sơn, tập trung vào nhóm phụ nữ điều khiển xe mô tô trên những đoạn đường vắng người qua lại. Theo phân công, Chiến điều khiển xe mô tô chở Hiệp ngồi phía sau. Khi phát hiện người có tài sản, Chiến điều khiển xe áp sát để Hiệp trực tiếp cướp giật, sau đó cả hai nhanh chóng bỏ chạy. Tài sản cướp được sẽ mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Với phương thức hoạt động trên, khoảng 7h30 ngày 25/9/2026, Chiến điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, chở Hiệp đi đến đoạn đường bê tông ven bờ mương phía sau núi Sơn Nam, hướng sang TDP Sơn Tự, phường Nam Sơn. Tại đây, cả hai phát hiện chị P đang một mình điều khiển xe mô tô trên đường.

Ngay lập tức, Chiến điều khiển xe áp sát chị P, còn Hiệp dùng tay phải giật chiếc vòng vàng chị P đang đeo ở cổ. Sau đó, cả hai bỏ chạy theo hướng Công ty Goertek, rồi đến một cửa hàng vàng bạc bán số vàng vừa cướp giật được.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Chiến và Hiệp còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trước đó.

Cụ thể, khoảng 8h30 ngày 21/9/2026, Chiến cùng Hiệp đến đoạn đường Sơn Nam thuộc TDP Hàm Long, phường Nam Sơn, hướng từ cầu Sơn Đông ra Nhà văn hóa Sơn Nam. Tại đây, hai đối tượng gặp chị H.T.T điều khiển xe mô tô, chở phía sau chị Q.T.N (SN 2000, trú tại xã Yên Phú, tỉnh Phú Thọ). Phát hiện chị N đeo dây chuyền vàng trên cổ, Chiến và Hiệp nảy sinh ý định cướp giật.

Khi đến đoạn đường Sơn Nam gần bờ ao, thấy vắng người, Chiến điều khiển xe áp sát từ phía sau về phía chị N đang ngồi, còn Hiệp dùng tay phải giật sợi dây chuyền vàng trên cổ nạn nhân rồi cất vào túi quần.

Địa điểm nơi các đối tượng bán vàng sau khi cướp giật - (ảnh Công an Bắc Ninh).

Sau đó, cả hai điều khiển xe bỏ chạy theo hướng Nhà văn hóa Sơn Nam, qua cầu Môn Tự, ra Quốc lộ 18, đi theo đường gom đến khu vực TDP Ninh Khánh, phường Nếnh, TP Bắc Ninh. Tiếp đó, các đối tượng mang tài sản cướp được đi bán lấy tiền tiêu xài.

Tương tự, khoảng 18h ngày 23/9/2026, do đã hết tiền tiêu xài, Hiệp đến đón Chiến và rủ đi đến phường Nam Sơn để cướp giật tài sản của người đi đường.

Cả hai di chuyển đến đoạn đường bê tông ven bờ mương phía sau núi Sơn Nam, hướng sang TDP Sơn Tự thì gặp chị N.T.Y (SN 1988, trú tại phường Nam Sơn). Quan sát thấy chị Y đeo dây chuyền vàng trên cổ, Chiến và Hiệp điều khiển xe đi theo, áp sát từ phía sau rồi giật được một mặt dây chuyền vàng. Sau đó, cả hai mang tài sản đến bán tại một tiệm vàng ở chợ Phố Mới, thuộc phường Quế Võ, TP Bắc Ninh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định Chiến và Hiệp đã thực hiện hành vi “Cướp giật tài sản”. Cả hai đều có tiền án, tiền sự về hành vi này.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Bắc Ninh đã tiến hành tạm giữ các đối tượng, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Chiến và Nguyễn Văn Hiệp để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

