Thái Nguyên: Xử phạt nam thanh niên 'bốc đầu' xe máy trên phố

Chủ nhật, 16:59 04/01/2026 | Thời sự
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Điều khiển xe máy bằng một bánh trên đường phố thuộc phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, nam thanh niên bị lực lượng CSGT xử phạt.

Ngày 4/1/2026, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, ngày 19/12/2025, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận 01 video ghi nhận hình ảnh hai nam thanh niên ngồi trên xe mô tô, trong đó người điều khiển đã thực hiện hành vi nguy hiểm "điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh".

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Thái Nguyên đã khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Qua xác minh, vào khoảng 22h30 ngày 18/12/2025, tại đường Quang Trung, thuộc địa phận phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, lái xe V.H.H (SN 2008, trú tại xóm Đồng Mè, xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 20AA-370.xx đã có hành vi "điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh", vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 11 Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, V.H.H thuộc trường hợp "người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm³", vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 18 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Thái Nguyên xử phạt nam thanh niên bốc đầu xe máy trên phố - Ảnh 1.

Hình ảnh nam thanh niên điều khiển xe mô tô bằng 2 bánh được người dân ghi lại.

Ngày 03/01/2026, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành làm việc với lái xe V.H.H. Quá trình làm việc, V.H.H thừa nhận hành vi vi phạm và nhận thức rõ mức độ nguy hiểm do hành vi của mình gây ra. Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử có văn hóa; tuyệt đối không thực hiện các hành vi nguy hiểm như "điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh", "người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm³", "giao hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông".

Đối với hành vi "điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh", nếu gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Khi phát hiện các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tình hình giao thông Hà Nội sau Tết Dương lịch 2026: Thông thoáng, không ùn tắc

Tình hình giao thông Hà Nội sau Tết Dương lịch 2026: Thông thoáng, không ùn tắc

Thời sự - 51 phút trước

GĐXH - Sau 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, người dân bắt đầu quay trở lại Hà Nội làm việc, tình hình giao thông thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch cả nước xảy ra 196 vụ tai nạn, 94 người tử vong

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch cả nước xảy ra 196 vụ tai nạn, 94 người tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trong 4 ngày nghỉ lễ đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người.

Hà Nội: Tạm cấm xe tải trên 10 tấn lên Vành đai 3 trên cao từ 12h trưa nay (4/1)

Hà Nội: Tạm cấm xe tải trên 10 tấn lên Vành đai 3 trên cao từ 12h trưa nay (4/1)

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, cơ quan chức năng vừa phát đi thông báo, tạm cấm toàn bộ xe tải có khối lượng trên 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao trong khung giờ cao điểm chiều và tối nay (4/1).

Xử phạt cặp vợ chồng nướng đồ ăn trên đường sắt

Xử phạt cặp vợ chồng nướng đồ ăn trên đường sắt

Thời sự - 11 giờ trước

Hai người dân tại phường Tuần Châu bị xử phạt hành chính 800.000 đồng do ngồi trên đường sắt để nướng đồ ăn sau đó đăng video lên mạng xã hội.

Từ nay, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người có mức lương dưới 17 triệu đồng/tháng sẽ không phải thực hiện điều này

Từ nay, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người có mức lương dưới 17 triệu đồng/tháng sẽ không phải thực hiện điều này

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), từ 2026, người có mức lương dưới 17 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tin sáng 2/1: Lý do pháo hoa Hà Nội bắn từ 23h45 đêm giao thừa; Miền Bắc rét đậm rét hại kéo dài, khả năng có băng giá

Tin sáng 2/1: Lý do pháo hoa Hà Nội bắn từ 23h45 đêm giao thừa; Miền Bắc rét đậm rét hại kéo dài, khả năng có băng giá

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Đêm giao thừa bước sang năm 2026, nhiều người dân Thủ đô không khỏi bất ngờ khi pháo hoa tại một loạt điểm bắn trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt khai hỏa từ 23h45, sớm hơn 15 phút so với thời khắc giao thừa quen thuộc là 0h00; Thời tiết Bắc Bộ bắt đầu chuyển rét rõ rệt, trong các ngày 2/1 và 3/1.

Ô tô lao lên vỉa hè, hàng loạt xe máy bị đâm hỏng

Ô tô lao lên vỉa hè, hàng loạt xe máy bị đâm hỏng

Thời sự - 2 ngày trước

Chiều 1/1, một ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè phố Võ Thị Sáu (Hà Nội), đâm hỏng hàng loạt xe máy đang đỗ, may mắn không ai bị thương.

Hai thanh niên lao xe máy như tên bắn tông thẳng vào taxi

Hai thanh niên lao xe máy như tên bắn tông thẳng vào taxi

Thời sự - 2 ngày trước

Hai thanh niên đi xe máy với tốc độ rất cao và tông thẳng vào taxi đang di chuyển trên đường Đội Cung - Lê Lợi (TP Huế).

Cảng Chân Mây đón chuyến tàu du lịch quốc tế đầu năm

Cảng Chân Mây đón chuyến tàu du lịch quốc tế đầu năm

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Những du khách trên chuyến tàu du lịch đến cảng Chân Mây (thôn Bình An, xã Chân Mây - Lăng Cô) được lãnh đạo UBND TP Huế tặng hoa, quà và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật múa lân chào mừng.

Tin không khí lạnh mới nhất: Chiều tối nay tràn về Bắc Bộ gây rét đậm rét hại, đề phòng băng giá xuất hiện

Tin không khí lạnh mới nhất: Chiều tối nay tràn về Bắc Bộ gây rét đậm rét hại, đề phòng băng giá xuất hiện

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ chiều tối nay bắt đầu tác động miền Bắc nước ta khiến trời chuyển mưa rét, sau đó mở rộng dần phạm vi ảnh hưởng.

