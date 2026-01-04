Thái Nguyên: Xử phạt nam thanh niên 'bốc đầu' xe máy trên phố

Ngày 4/1/2026, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, ngày 19/12/2025, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận 01 video ghi nhận hình ảnh hai nam thanh niên ngồi trên xe mô tô, trong đó người điều khiển đã thực hiện hành vi nguy hiểm "điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh".

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Thái Nguyên đã khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.



Qua xác minh, vào khoảng 22h30 ngày 18/12/2025, tại đường Quang Trung, thuộc địa phận phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, lái xe V.H.H (SN 2008, trú tại xóm Đồng Mè, xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 20AA-370.xx đã có hành vi "điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh", vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 11 Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, V.H.H thuộc trường hợp "người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm³", vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 18 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh nam thanh niên điều khiển xe mô tô bằng 2 bánh được người dân ghi lại.

Ngày 03/01/2026, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành làm việc với lái xe V.H.H. Quá trình làm việc, V.H.H thừa nhận hành vi vi phạm và nhận thức rõ mức độ nguy hiểm do hành vi của mình gây ra. Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử có văn hóa; tuyệt đối không thực hiện các hành vi nguy hiểm như "điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh", "người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm³", "giao hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông".

Đối với hành vi "điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh", nếu gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Khi phát hiện các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.