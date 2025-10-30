Mới nhất
'Bốc đầu' xe trên đường phố ở Hà Nội, 2 bố con đều lên công an

Thứ năm, 18:52 30/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định đối với một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy bốc đầu trên đường Xuân Tảo.

Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội thông tin, hôm qua ngày 29/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, thực hiện hành vi “bốc đầu” (đi bằng một bánh) trên đường Xuân Tảo, TP Hà Nội. Hành vi nguy hiểm này gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Trưởng phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương vào cuộc xác minh.

Bốc đầu xe trên đường phố Hà Nội: Hành vi nguy hiểm bị xử lý nghiêm - Ảnh 1.

Hình ảnh vi phạm từ clip của người dân.

Kết quả, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe trong clip là L.Q.L. (SN 2009, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội). Phương tiện vi phạm là xe mô tô mang biển kiểm soát 29AD-176.xx, thuộc sở hữu của bố L.

Tối cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 6 đã mời L.Q.L và chủ phương tiện đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, L khai nhận sáng 29/10, đã mượn xe của bố để đi học, sau đó tự ý thực hiện hành vi điều khiển xe đi bằng một bánh trên đường mà không đội mũ bảo hiểm.

Bốc đầu xe trên đường phố Hà Nội: Hành vi nguy hiểm bị xử lý nghiêm - Ảnh 2.

CSGT làm việc với chủ xe là bố của người vi phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện về hành vi “giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông”, mức phạt 9 triệu đồng theo quy định.

Đối với L.Q.L, do thời điểm vi phạm chưa đủ 16 tuổi, Đội CSGT đã tạm giữ phương tiện và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội khuyến cáo, hành vi điều khiển xe máy bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm là vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn.

Nhật Tân
