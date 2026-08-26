Tháng 7 âm tụng kinh Vu lan có chọn giờ tốt và ngày nào cần tụng kinh Địa Tạng?

Tụng kinh Vu Lan giờ nào thì tốt?

Nhiều người thắc mắc, trong tháng 7 âm lịch nên tụng kinh Vu Lan vào giờ nào thì tốt?”

Theo các nhà sư, đạo Phật không có giờ tốt, giờ xấu. Với người bình thường thì không nhất thiết phải có một giờ cố định để tụng kinh Vu Lan. Quan trọng là khi tụng người đó giữ được tâm thành kính, không gian yên tĩnh và có thể duy trì thời khóa đều đặn.

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Tụng kinh Vu Lan buổi sáng 5 - 7 giờ

Khoảng 5-7 giờ là thời điểm dễ tĩnh tâm. Sáng sớm thường yên tĩnh, ít bị công việc và những sinh hoạt trong ngày chi phối. Với ai có thói quen dậy sớm thì đây là thời điểm tốt để tụng kinh Vu Lan.

Buổi tối 19 - 21 giờ

19-21 giờ là thời điểm phù hợp với những người bận rộn ban ngày phải đi làm, chăm sóc con cái hoặc có nhiều công việc gia đình... Xong xuôi công việc, cả nhà hãy cùng nhau dành một khoảng thời gian yên tĩnh để tụng kinh Vu Lan trong không gian yên tĩnh, thành kính và đều đặn sẽ có ý nghĩa hơn việc cố chọn một khung giờ đẹp mà lại không duy trì.

Sau khi tụng kinh xong, ông bà, cha mẹ có thể giải thích cho con trẻ hiểu đây là dịp để nhớ đến tổ tiên - cội nguồn của dòng tộc, học biết ơn thế hệ trước đã sinh thành, nuôi dưỡng mình. Và không quên hồi hướng công đức - cách báo hiếu xuất thế gian tới gia tiên nhà mình.

Người tụng kinh Vu Lan cần chú tâm, thành kính mới thấm đẫm những lời Phật dạy về lòng hiếu kính, tự nhắc mình biết trân trọng cha mẹ khi còn có thể.

Sau một ngày bận rộn, cả nhà cùng dành thời gian yên tĩnh để tụng kinh Vu Lan trong sự bình an, thành kính tháng 7 âm sẽ rất lợi lạc. Ảnh internet

Chuẩn bị không gian tụng kinh Vu Lan

Nơi ngồi tụng kinh cần sạch sẽ, yên tĩnh, trang nghiêm để giữ tâm an và có thể hạn chế những việc làm gián đoạn thời kinh.

Nhà có bàn thờ Phật thì có thể dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị hoa, nước sạch và thực hiện thời kinh theo nghi thức mà gia đình đang thực hành.

Lễ vật bày biện không cầu kỳ, bởi việc tụng kinh không đánh giá ở mâm lễ lớn hay nhỏ.

Kinh Vu Lan ngắn, âm tiết dễ đọc, dễ hiểu nên đọc chậm để hiểu ý nghĩa của kinh. Không nên vừa tụng kinh Vu Lan, vừa làm việc riêng, nói chuyện, hay dùng điện thoại... khiến tâm trí bị phân tán.

Hình ảnh cuốn kinh Vu Lan. Ảnh internet

Vì sao tháng 7 âm tụng cả kinh Vu Lan và kinh Địa Tạng

- Kinh Vu Lan thiên về nhắc nhớ công ơn sinh thành và thực hành hiếu hạnh, nhắc tới công ơn sinh thành, dưỡng dục và tinh thần hiếu kính cha mẹ. Không nên chờ đến đúng Rằm tháng 7 mới bắt đầu tụng kinh Vu Lan, mà có thể sắp xếp thời gian phù hợp để thực hành trong mùa Vu Lan.

- Kinh Địa Tạng đề cao chữ hiếu, đồng thời nói đến việc phát nguyện, làm việc thiện và hồi hướng công đức cho người thân đã mất cũng như chúng sinh. Kinh Địa Tạng mở rộng hơn đến nhân quả, nghiệp, phát nguyện và hồi hướng công đức cho người thân đã mất và hết thảy chúng sinh.

Theo Thượng tọa Thích Vân Phong, Ủy viên Ban Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhiều chùa đã làm lễ khai kinh Vu lan từ ngày 1/7 âm lịch, và tụng tới hết ngày Rằm tháng 7 nhằm báo đáp công ơn cha mẹ. Chính Rằm tháng 7 là lễ Vu Lan báo hiếu.

Từ ngày 16 đến hết tháng 7 âm lịch thì tụng kinh Địa Tạng.

Kinh Vu Lan và kinh Địa Tạng đều có thể tụng tại nhà. Trong tháng 7 âm lịch không có quy định bắt buộc phải tụng kinh Vu Lan, hay kinh Địa Tạng bao nhiêu lần mà có thể tụng 1 lần, nhiều lần hoặc duy trì nhiều ngày.

Việc phân chia thời gian như trên là một cách thực hành được hướng dẫn trong một số truyền thống, không phải quy định bắt buộc đối với tất cả mọi người. Quan trọng nhất là giữ tâm thành kính, hiểu lời kinh, làm việc thiện và hồi hướng công đức cho cha mẹ, ông bà, người thân đã quá vãng.

Hình ảnh cuốn kinh Địa Tạng. Ảnh internet

Tụng kinh Vu Lan xong hồi hướng về ai?

Thời kinh Vu Lan chỉ khoảng 30 phút, gia chủ cần thật sự chú tâm tụng kinh Vu Lan. Sau đó hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền được bình an, khỏe mạnh. Đồng thời hồi hướng tới gia tiên và những người thân đã khuất.

Các phật tử và nhiều người đi lễ chùa thường hồi hướng công đức tới tất cả gia tiên tiền tổ và các chúng sinh hữu tình. Cầu nguyện cho tất cả được nương nhờ Tam Bảo, lìa khổ, được an vui. Lời cầu nguyện cần xuất phát từ tấm lòng chân thành, chứ không coi việc tụng kinh là cách “đổi lễ lấy may”, hay đọc đủ số lần để mong mọi việc như ý.

Vu Lan quan trọng nhất vẫn là chữ hiếu

Vu Lan không chỉ là một ngày lễ để con cháu sắm mâm cúng lớn, lễ hậu. Ý nghĩa sâu hơn của mùa Vu Lan là nhắc mỗi người quay về với lòng biết ơn, nhớ đến công ơn cha mẹ và thực hành hiếu hạnh bằng chính những việc làm trong đời sống hằng ngày.

Không nên biến việc tụng kinh Vu Lan thành cuộc đua tụng nhiều hay ít, làm lễ lớn hay nhỏ, chọn giờ tốt hay xấu... Quan trọng là sau mỗi thời khóa tụng kinh Vu Lan xong thấy tâm an, lòng thanh thản, biết sống chậm lại, biết yêu thương cha mẹ hơn và trân trọng những người đang còn ở bên mình.

3 ngày đẹp cúng Rằm tháng 7 và lý do nhiều nhà cúng trước Rằm GĐXH - Năm 2026 Rằm tháng 7 rơi vào ngày thường, nên nhiều gia đình muốn cúng sớm để con cháu về đông đủ. Sau đây là 3 ngày đẹp cúng Rằm tháng 7, và lý do nhiều nhà muốn cúng sớm chứ không vào chính Rằm.



