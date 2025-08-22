Tháng sinh Âm lịch của người càng sống tử tế càng được quý nhân phù trợ, tiền tài viên mãn
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào các tháng Âm lịch sau luôn được quý nhân nâng đỡ, càng sống tốt bụng thì cuộc đời càng suôn sẻ, thuận lợi và giàu sang.
Người sinh tháng 4 Âm lịch: Lạc quan, chính trực, phúc khí vượng
Người sinh vào tháng 4 Âm lịch thường được đánh giá cao bởi sự đáng tin cậy, lối sống lạc quan và tấm lòng nhân hậu. Họ công bằng, trung thành, không bao giờ ích kỷ quá mức.
Chính sự ngay thẳng và tử tế giúp họ có được nhiều cơ hội phát triển. Số mệnh của người sinh tháng 4 Âm lịch như được mở ra một không gian rộng lớn, tha hồ bay nhảy, không lo bị kìm hãm.
Sự nghiệp của họ thường tiến bộ rất nhanh, tài vận ngày một khởi sắc. Càng trưởng thành, cuộc sống của họ càng nhiều niềm vui, ít lo toan, tiền bạc ngày càng vững chắc.
Người sinh tháng 10 Âm lịch: Mối quan hệ rộng, quý nhân luôn kề bên
Người sinh tháng 10 Âm lịch vốn nổi tiếng nhiệt tình, cẩn trọng và đáng tin.
Họ thường có khả năng xây dựng nhiều mối quan hệ tốt đẹp, bạn bè bốn phương, tạo thành một mạng lưới nhân duyên vững chắc.
Những người sinh vào tháng Âm lịch này không lãng phí thời gian cho điều vô bổ, mà luôn chăm chỉ, nỗ lực hết mình.
Nhờ vậy, họ không chỉ được bạn bè yêu mến, mà còn luôn có quý nhân sẵn sàng hỗ trợ.
Trong sự nghiệp, người sinh tháng 10 Âm lịch dễ dàng "như cá gặp nước", làm ăn thuận lợi, gặp nhiều cơ hội lớn.
Đôi khi, chính sự chân thành và lòng tốt của họ lại là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thành công, giúp cuộc sống ngày càng sung túc.
Người sinh tháng 7 Âm lịch: Trung thực, kiên định, sự nghiệp thăng tiến
Người sinh tháng 7 Âm lịch nổi bật bởi sự trung thực và tốt bụng. Họ là những người biết tính toán, chuẩn bị chu đáo để không bao giờ rơi vào cảnh bị động.
Trong công việc, họ luôn chăm chỉ, chủ động nắm bắt cơ hội, không ngại khó ngại khổ. Nhờ thế, sự nghiệp của họ phát triển nhanh chóng.
Đặc biệt, quý nhân thường xuyên xuất hiện, tiếp thêm sức mạnh giúp họ "như diều gặp gió".
Theo thời gian, người sinh tháng Âm lịch này càng tích lũy nhiều kinh nghiệm, được nhiều người yêu quý nhờ lối sống tử tế và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Con đường phía trước của họ rộng mở, vững vàng và khó có điều gì cản bước.
Người sinh tháng 11 Âm lịch: Lương thiện, năng động, sự nghiệp hưng thịnh
Người sinh tháng 11 Âm lịch thường sống lương thiện, hết lòng giúp đỡ mọi người và đối xử công bằng. Họ năng động, sáng tạo, luôn biết nắm bắt thời cơ thay vì để sự trì trệ kéo mình xuống.
Nhờ đức tính chăm chỉ và lòng tốt, họ dễ dàng được quý nhân nâng đỡ, giúp vượt qua khó khăn, mở ra cơ hội lớn trong công việc.
Đặc biệt, họ còn có vận đào hoa, tạo dựng được niềm tin và sự yêu mến từ nhiều người.
Người sinh tháng Âm lịch này càng sống chân thành, càng gặt hái nhiều thành công. Sự nghiệp của họ ngày càng hưng thịnh, tài lộc dồi dào, cuộc sống an vui, sung túc.
4 tháng sinh Âm lịch của người ở hiền gặp lành
Người sinh vào các tháng 4, 7, 10 và 11 Âm lịch thường mang trong mình phúc khí đặc biệt. Họ lương thiện, chăm chỉ và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhờ vậy dễ dàng được quý nhân phù trợ.
Cuộc sống của họ như một minh chứng cho câu "ở hiền gặp lành". Dù đôi lúc gặp khó khăn, họ cũng sớm tìm được con đường sáng, từng bước thăng tiến, tiền tài dư dả và hạnh phúc viên mãn.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
